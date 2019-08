În așteptarea lui John Bolton la Chișinău (VIDEO)

Consilierului pe probleme de securitate națională al președintelui american Donald Trump, John Bolton, este asteptat mîine, pentru cîteva ore la Chișinău. Este vorba despre unul din cei mai înalti oficiali americani care viziteaza Moldova, după secretarii de stat James Baker în 1992, Madeleine Albright în 1994 si vicepresedintele Joe Biden în 2011.



Doi secretari de stat și un vicepreședinte din SUA au ajuns la Chișinău în 28 de ani de independență. James Baker a fost primul secretar de stat american care a vizitat Republica Moldova după proclamarea independenței. Fostul șef al diplomației moldovenești, Nicolae Țîu, care a fost și ambasador în SUA, declara că americanii au insistat mult timp, inclusiv secretarul de stat american de atunci, James Baker, care a vizitat Chișinăul în februarie 1992, ca Republica Moldova să ratifice Protocolul de la Alma-Ata, care punea bazele creării Comunității Statelor Independente (CSI), ca o condiție sine qua non de recunoaștere diplomatică de jure și deschiderea ambasadei americane în Republica Moldova.

Acele presiuni au fost coordonate cu Federația Rusă - spunea dl Țîu -, care, deși a recunoscut independența Moldovei la finele lui 1991, a stabilit relații diplomatice bilaterale cu Chișinăul abia în aprilie 1992.

A urmat vizita secretarului de stat al SUA, Madeleine Albright, din septembrie 1994, care a avut loc într-un moment de maximă importanță pentru dezvoltarea tânărului stat ex-sovietic. Despre acea vizită s-a spus că a consolidat esențial opțiunea pro-democratică a țării.

Republica Moldova a fost vizitată și de vicepreședintele american Joseph Biden în martie 2011. În cadrul scurtei sale șederi la Chișinău, el a transmis un mesaj de încurajare Republicii Moldova să continue calea democrației și reformelor și a integrării europene. Adjunctul de atunci al lui Obama a fost însoțit de o delegație de oficiali din Casa Albă și Departamentul de Stat al SUA.

Acea vizită, care a durat 7 ore, a avut o puternică încărcătură simbolică – 7.000 de moldoveni au ascultat atunci discursul vicepreședintelui american Joe Biden în Scuarul Operei Naționale. Vicepreședintele american a spus că SUA sprijină rezolvarea conflictului transnistrean în cadrul unei Moldove suverane și integre și că a abordat în discuțiile de la Moscova chestiunea reluării negocierilor pe tema Transnistriei, concluzionând că este în interesul Statelor Unite ale Americii, Europei și întregii regiuni ca Republica Moldova să-și întărească progresul democratic.

Urmează vizita de mâine la Chișinău a lui John Bolton, consilierul pe probleme de securitate națională a președintelui american. Despre importanța acestei vizite

am discutat cu analistul occidental Vladimir Socor, care a petrecut recent două săptămâni în Washington: „Dl John Bolton, ca și Casa Albă a președintelui Donald Trump, ne-au obișnuit cu declarații surprinzătoare –

uneori, improvizate, de multe ori neașteptate –, deci este greu de prevăzut ce va declara dl Bolton la Chișinău. Partea pozitivă este aceea că Statele Unite, la nivelul Casei Albe, acordă atenție Republicii Moldova, dar și mai importantă – mi se pare – e vizita Maiei Sandu și a membrilor Guvernului Maiei Sandu la Washington în zilele de 31 august – 4 septembrie. De acolo putem să așteptăm rezultate concrete și eu sunt foarte optimist în privința acestei vizite.

Bolton se ocupă cu multe dosare de nivel global, dosare enorm de importante pentru Statele Unite. Republica Moldova este o parte minusculă a ocupațiilor dlui Bolton, dar la Washington, Guvernul Maiei Sandu se va întâlni cu acele oficialități americane care gestionează în mod nemijlocit dosarul Republicii Moldova.

Eu am criticat deseori politicile administrației americane față de Republica Moldova până recent, inclusiv încercarea Departamentului de Stat de a federaliza Republica Moldova în perioada 2001-2005, lucrând prin intermediul Misiunii OSCE, condusă atunci de diplomați americani. De asemenea, am criticat politica administrației Obama de a promova ideea unui statut special pentru Transnistria și chiar de a face presiuni asupra Guvernului din Chișinău de a face concesii în această privință. Actualmente, însă, am toate motivele de a fi mulțumit de politica Statelor Unite. Administrația Trump a schimbat în mod substanțial politica anterioară a administrației Obama. E drept că această schimbare a durat aproape doi ani de zile, dar schimbarea s-a produs.

Acum, dacă ar fi să rezum atitudinea administrației americane față de Republica Moldova, aș alege următoarele trei puncte principale: întâi - susținere puternică, fermă față de Blocul ACUM; al doilea punct – dorința ca actuala coaliție de guvernământ a Blocului ACUM cu Partidul Socialiștilor să aibă succes și să dureze cât mai mult posibil, dar în termenii și cu condițiile definite de către liderii Blocului ACUM. Și al treilea punct – administrația Trump nu mai presează în vederea acordării unui statut special Transnistriei în negocierile „5+2”, nu va mai presa Republica Moldova să facă cedări unilaterale în ceea ce privește așa-zișii

„pași mici” și în niciun caz nu dorește administrația Trump ca rezolvarea problemei Transnistriei în favoarea Rusiei să creeze, eventual, un model, un precedent, un exemplu pentru o rezolvare asemănătoare în Donbas.

Administrația Trump este foarte puternic angajată pentru menținerea securității și independenței Ucrainei și nu dorește un precedent negativ în această problemă, care ar putea fi creată în Republica Moldova.”

Vladimir Socor a mai sugerat că subiectul Republica Moldova rămâne a fi gestionat la nivelul al doilea al administrației americane. În această regiune numai Ucraina este gestionată la nivelul cel mai înalt al administrației. Aceasta înseamnă implicit un rol deosebit de activ pentru ambasada americană din Chișinău.”