În China a fost identificată o variantă a gripei porcine care are potențial să se dezvolte în pandemie umană

Savanții din China au identificat o variantă de virus al gripe porcine care are potențial să se dezvolte în pandemie umană, informează DPA. Echipa condusă de George Gao, de la Centrul Chinez pentru Prevenirea și Controlul Maladiilor, de la Beijing, și-a publicat descoperirile în revista „Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America”. Savanții au scris că varianta respectivă a virusului gripal H1N1, care a circulat ca gripă porcină în 2009, apare mai ales la porci, dar poate infecta și oamenii. Studii la ferme de porci din mai multe provincii chineze arată că această variantă a fost prevalentă printre animale din 2016. În plus, o zecime din cei 338 de lucrători de la ferme examinați aveau anticorpi împotriva patogenului în sânge, făcând echipa de cercetători să ajungă la concluzia că infectarea la oameni este posibilă, în principiu.