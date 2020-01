În Parlamentul României se cere demiterea șefului Autorității Electorale Permanente

Președintele executiv al Partidul Libertate, Unitate și Solidaritate (PLUS), Dragoș Tudorache, a cerut, joi, Parlamentului să îl schimbarea „de urgență” pe președintelui Autorității Electorale Permanente, Florin Mitulețu-Buică, despre care susține că a considerat „oportun să negocieze un parteneriat cu Rusia în domeniul electoral”. El mai declară că în acest an sunt alegeri și este important ca ele să se petreacă departe de influența Moscovei. „România este o țară democratică, membră a Uniunii Europene. Rusia nu are ce să ne învețe pe noi despre alegeri”, a declarat Tudorache, potrivit unui comunicat de presă transmis de PLUS. El mai declară că președintele AEP nu mai dă garații că ar fi o persoană independentă. Șeful Autorității Electorale Permanente, Florin Mitulețu-Buică, s-a întâlnit cu Valery Kuzmin, ambasadorul Federației Ruse, de Ziua Unirii Principatelor Române. Ambasadorul spunea pe pagina sa de Facebook că „au fost abordate perspectivele dezvoltării contactelor şi a schimbului de experienţă între autorităţile administrative autonome specializate în materia organizării proceselor electorale din cele două ţări – Autoritatea Electorală Permanentă a României şi Comisia Electorală Centrală a Federaţiei Ruse.”

Șeful Autorității Electorale Permanente, Florin Mitulețu-Buică a declarat pentru Europa Liberă, că întâlnirea a avut loc la cererea lui Kuzmin. Mitulețu-Buică susține că AEP și Comisia Electorală Centrală de la Moscova colaborează în diferite organizații internaționale de profil și că diplomatul rus ar fi interesat de legislația electorală autohtonă. Florin Mitulețu-Buică mai spune că Rusia vrea să preia modelul de bune practici electorale folosit de România, la fel ca alte țări interesate să se inspire din legislația autohtonă, cum ar fi Turcia, Republica Moldova, Tunisia și Serbia.

Numit în funcție de PSD, liderul AEP a fost amestecat în mai multe scandaluri. Florin Mitulețu-Buică a fost acuzat că a politizat instituția și că a ajutat PSD să-și recupereze banii investiți în campania pentru alegerile europarlamentare.