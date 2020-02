În Ucraina se schimbă regulile de recrutare în armată

Ministrul ucrainean al Apărării , Andriy Zahorodniuk, a anunțat că în acest an, recrutarea pentru serviciul militar va fi voluntară. „Vom chema, în acest an, tineri de 18 și 19 ani pe bază de voluntariat. Am trimis deja explicațiile necesare administrațiilor statului regional și pregătesc acum o serie de schimbări, în special în decretul guvernului și la baza legală a departamentul de apărare, pentru a rezolva această problemă”, a declarat el în cadrul unei emisiuni transmise în direct DE canalul TV Ukraina 24. „Vreau să accentueză încă o dată asupra faptului că anul acesta, începând cu vârsta de 20 de ani, recrutarea va fi obligatorie, iar între 18 și 19 doar cu acordul recruților”, a subliniat ministrul. Zahorodniuk a amintit, de asemenea, că militarii militari nu au fost implicați și nu vor fi implicați în Operațiunea Forțelor comune (JFO). În același timp, el a lămurit că cetățenii Ucrainei pot semna un contract pentru a servi în forțele armate ale Ucrainei de la vârsta de 18 ani. Ministrul a mai spus că va publica în scurtă vreme clarificările necesare pe site-ul oficial al Ministerului Apărării al Ucrainei.