Camera comunelor, camera inferioară a Parlamentului de la Londra a respins cu o majoritate covârșitoare acordul încheiat de șefa guvernului Theresa May cu Bruxelles-ul, care descrie condițiile ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeană. Până la ieșirea oficială a Marii Britanii, mai sunt zece săptămâni (29 martie), iar Theresa May are acum numai trei zile lucrătoare să prezinte o alternativă.

Votul din Camera Comunelor a fost de 432 de voturi împotrivă și numai 202 pentru.