Theresa May: Organizarea unor alegeri anticipate nu ar răspunde intereselor actuale ale Marii Britanii

Șefa guvernului de la Londra, Theresa May, a spune că organizarea unor alegeri anticipate nu ar răspunde intereselor actuale ale Marii Britanii, nu vor produce o majoritate cu mandat clar în chestiunea Brexit-ului, vor crea haos, adânci dezbinarea și incertitudinea. Ea a vorbit înainte de un vot de încredere în guvernul său care urmează să aibă loc astăzi, la o zi după ce camera inferioară a Parlamentului a respins categoric acordul negociat de May cu Bruxelles-ul privind condițiile ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeană. Acordul a nemulțumit atât opoziția laburistă, care caută soluții pentru rămânerea Marii Britanii din UE, cât și de mulți parlamentari din propriul Partid Conservator al lui May îngrijorați că documentul putea duce la separarea Irlandei de Nord. Ieșirea Marii Britanii din UE conform articolului 50 al Tratatului Uniunii invocat de Londra cu aproape doi ani în urmă trebuie să aibă loc pe 29 martie. Există însă temerea că o ieșire nereglementată de un acord cu Bruxelles-ul îi poate afecta grav economia britanică.