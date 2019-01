Premierul britanic Theresa May a prezentat luni în Parlament un așa-numit „Plan B” la acordul cu UE referitor la Brexit

Premierul britanic Theresa May a prezentat luni în Parlament un așa-numit „Plan B” la acordul cu UE, respins clar săptămâna trecută de deputați, dar care nu aduce nici o schimbare fundamental sau vreo noutate. În linii mari, premierul a promis să încerce să renegocieze prevederile legate de granița cu Republica Irlanda, dar a reconfirmat că Marea Britanie va părăsi Uniunea Europeană pe 29 martie, cu sau fără un acord. Theresa May a respins din nou posibilitatea unui nou referendum privind Brexitul sau amânarea datei la care să aibă loc. În aceste condiții, deputații au acum până pe 29 ianuarie să prezinte amendamente la acordul cu Uniunea Europeană, pe care l-au respins pe 15 ianuarie, propuneri pe care Theresa May poate încerca să le negocieze la Bruxelles.