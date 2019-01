Moldova pe locul 97 în Indexul Libertății Economice al Fundației „Heritage”

Potrivit unui raport al Fundației americane Heritage despre libertatea economica in lume, Moldova se afla in categoria tarilor „mai degrabă nelibere”, plasindu-se pe pozitia 97. Rusia se afla in aceeași categrie, pe pozitia 98.

Pe primul loc se situeaza Hong Kong-ul, pe ultimul (180) Coreea de Nord.

România este plasata pe locul 42, in partea de sus a categoriei țărilor „moderat libere”. Statele Unite sunt pe pozitia 12, Estonia pe 15 si Georgia are cel mai inalt scor dintre fostele țări sovietice, fiind plasata pe pozitia 16. Potrivit autorilor raportului, libertatea economica in lume a cunoscut un declin si prtincipalii factori pentru aceasta situatie sunt lipsa eficientei judecatoresti si declinul în libertatea comertului.