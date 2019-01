Roger Stone, fost aliat al președintelui Trump, spune că va lupta împotriva acuzațiilor ce i se aduc și nu își va recunoaște vinovăția

Roger Stone, un fost aliat al președintelui american Donald Trump, a fost arestat astazi în legatură cu investigatia condusa de procurorul special Robert Mueller despre posibila implicare a Rusiei in alegerile prezidențiale americane din 2016. Exista șapte capete de acuzare impotriva sa, formulate ieri, potrivit unui rechizitoriu facut public de biroul procurorului special Mueller.

Domnul Stone a fost arestat la locuința sa din Fort Lauderdale, iar televiziunea CNN a difuzat momentul in care FBI-ul a intrat in locuinta celui pus sub acuzare. Robert Stone a apărut in fata unui tribunal din Florida si a fost eliberat pe cautiune, platind 250 de mii de dolari în obligațiuni. Intr-o conferinta de presa tocmai incheiata, domnul Stone a spus ca va lupta impotriva acuzatiilor care i se aduc si nu isi va recunoaste vinovăția.

Intr-un mesaj Twitter, președintele Donald Trump a scris după arestarea lui Stone că este „cea mai mare vânătoare de vrajitoare din istoria țării noastre” și cu majuscule că „nu este nici o conspiratie”. Președintele a mai scris și că traficantii de oameni sau de droguri sunt tratati mai bine și se întreaba cine anume a anunțat rețeaua CNN pentru a fi de fața la momentul arestarii fostului sau aliat.

Purtatoarea de cuvint a Casei Albe a declarat CNN-ului că arestarea domnului Stone nu are nimic de-a face cu președintele Donald Trump.

Stone este unul din cei 35 de oameni puși sub acuzare de catre procurorul special Robert Mueller, in cadrul investigatiei pe care o face in legatura cu posibila implicare a Rusiei in alegerile prezidențiale din Statele Unite din 2016, câștigate de Donald Trump. 12 ofiţeri de informaţii ruși au fost si ei puși sub acuzare in aceasta investigaţie.

Roger Stone a fost un asociat apropiat al presedintelui Trump și un consilier in campania electorala. El este pus sub acuzare pentru obstructionarea unor procedeuri oficiale. Cinci capete de acuzare se refera la declaratiile sale false și unul este legat de manipularea martorilor. Rechizitoriul nu il acuza pe Stone că și-ar fi coordonat activitatea cu guvernul rus in alegerile prezidențiale din 2016, subiectul cel mai importat pe care il investigheaza procurorul special Mueller.

Documentul vorbeste insă despre discutiile pe care le-a avut Robert Stone și despre email-urile Partidului Democrat postate de WikiLeaks în saptaminile dinaintea alegerilor, Potrivit biroului procurorului special Mueller aceste emailuri, care ii apartin șefului campaniei electorale a doamnei Hillary Clinton, John Podesta, au fost interceptate de ofiteri ai serviciilor de informatii ruse.