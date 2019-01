Bulgaria intenționează să declanșeze procesul de trecere la moneda euro anul acesta

Premierul Bulgariei, Boris Borisov, a declarat astazi la Sofia că țara sa continuă să faca eforturi pentru a trece la moneda unica europeana, euro in anul 2022, în ciuda temerilor exprimate de comunitatea oamenilor de afaceri. In opinia premierului de la Sofia, trecerea la euro ar duce la „disciplinarea” sistemului bancar bulgăresc. Comisarul Uniunii Europene si vicepresedinte al Comisiei Europene, Valdis Dombrovskis, a salutat planul Sofiei. Ministrul bulgar al finantelor, Vladislav Goranov, este citat cu declarația că încă în aceasta vara Bulgaria va intra in uniunea bancara europeana, declansind procesul de aderare la euro.