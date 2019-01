Hackeri ruși au furat probe într-o tentativă de discreditare a anchetei asupra implicării Rusiei în alegerile prezidențiale americane

Biroul procurorului special Robert Mueller a anunțat ieri ca hackeri din Rusia au furat si au falsificat probe într-o încercare de a discredita investigatia asupra implicării Rusiei in alegerile prezidențiale americane din 2016. Potrivit biroului procurorului special atacul a avut ca tinta dovezile referitoare la o firma acuzată că ar fi finantat campania de propaganda ruseasca care s-a implicat in alegerile americane. Documentele, care au fost publicate on line de catre troli, se refera la Concord Management and Consulting, una din cele trei entitati puse sub acuzare in februarie 2018 de biroul procurorului special Mueller pentru conspiratie in vederea raspindirii de informatii false pe retele de socializare in timpul campaniei electorale din 2016. Cele trei entitati puse sub acuzare, împreună cu 13 persoane, sunt Agentia Pentru Cercetarea Internetului – IRA (fabrica de troli) Concord Management si Consulting LLC – care ar fi finantat operatiunile, si Concord Catering.