Noi proteste anti-prezidențiale anunțate în Venezuela

Opozitia din Venezuela, care il sustine pe presedintele Parlamentului de la Caracas, Juan Guaido, a anunțat proteste in cursul zilei de astazi in întreaga tara. Potrivit agentiilor internaționale de presă protestele - care se anunță masive – sunt menite să tina sub presiune regimul controversatului presedinte socialist Nicolas Maduro, considerat de Statele Unite si de țările occidentale drept „ilegitim”.

Parlamentul European l-a recunoscut, joi, pe Juan Guaidó ca președinte interimar legitim al Venezuelei, în conformitate cu Constituția Venezuelei. Protestatarii cer alegeri anticipate. Guaidó a fost recunoscut ca fiind președintele legitim al Venezuelei de către mai multe țări, inclusiv SUA, Columbia, Argentina, Brazilia, Chile și Canada. Situatia economica a țării este dezastruoasa, cu 70% din populaţie trăind acum sub pragul de subzistenţă. Preţurile de consum au crescut în Venezuela cu 1,3 milioane la sută anul trecut. Potrivrt presei locale, un important general din armata Venezuelei ar fi declarat ca forțele armate l-ar susține pe presedintele Parlamentului de la Caracas.