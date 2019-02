Ample proteste în Serbia împotriva președintelui Aleksander Vucic și a ministrului educației

Mii de oameni au protestat sîmbătă la Belgrad și in alte orase ale Serbiei, pentru a noua săptamina la rind, cerind demisia președintelui Aleksandr Vucic. Protestele au loc sub sloganul hashtag 1 din cei 5 milioane, o trimitere la o declaratie a președintelui Vucic care, in fata protestelor massive a declarat ca nu ar ceda cererilor protestatarilor nici daca ar fi cinci milioane care sa i ceara asta. La mitingul din capitala Serbiei au participat studenti care au cerut, la rindul lor, demisia ministrului educatiei. Ca si Vucic, si ministrul educației a declarat ca numarul celor care protesteaza este „nesemnificativ”.