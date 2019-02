Ministrul iranian de externe acuză Statele Unite

Ministerul iranian de externe Mohamad Javad Zarif a raspuns printr-un mesaj twitter criticilor aduse regimului de la Teheran de președintele american Donald Trump, spunind ca Statele Unite ii sprijina pe „dictatori, măcelari si extremisti” în Orientul Mijlociu, „cei care au adus numai distrugeri in regiune”. Președintele Trump, in discursul său despre Starea Națiunii a apărat decizia Washingtonului de a se retrage unilateral din intelegerea nucleara internațională cu Iranul, in baza careia au fost ridicate sancțuniimpotriva regimului de la Teheran. Prin retragea sa din acest acord, Statele Unite au impus noi sancțiuni, In discursul său, liderul de la Casa Alba a numit regimul de la Teheran „cel mai important susținător al terorismului”.