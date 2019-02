Ucraina va interzice prezența cetățenilor ruși în misiunile internaționale de monitorizare a alegerilor

Parlamentarii ucrainieni au votat sa interzica prezența cetățenilor ruși în misiunile de monitorizare a alegerilor din acest an. Potrivit legii votate de Rada de la Kiev, observatori ruși nu vor fi admiși nici in misiunile deobservare a alegerilor sub egida OSCE. OSCE a transmit Kievului echipa de monitorizare a scrutinului presidential din 31 martie, pe care se aflau doi cetățeni rusi. Potrivit textului proiectului de lege, care urmeaza sa fie semnat de președintele Petro Poroșenko, Ucraina nu poate accepta observatori electorali dintr-o țara recunoscuta de Parlamentul Ucrainei drept „un stat agressor si o putere ocupantă”. Dupa ce proiectul legii a fost votat de Rada, șeful Comitetului pentru relatii externe al Dumei de stat de la Moscova, Leonid Sluțki, a pus sub semnul întrebării ceea ce el a numit „natura democratica a alegerilor din Ucraina” și a anunțat ca va aduce subiectul în discutia OSCE la Adunarea Parlamentara a OSCE din aceasta luna. Emisarul special american pentru Ucraina, Kurt Volker, a spus că Ucraina are nevoie ca alegerile sa fie observate de OSCE, chiar daca unii observatori sunt cetățeni rusi pentru a demonstra ca respecta standardele democratice.