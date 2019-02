Un document semnat de 18 state UE cere combaterea „ideei promovată de Rusia că Ucraina ar fi un stat eșuat”

Optesprezece tări membre ale Uniunii Europene au cerut Uniunii sa fie „gata sa reacționeze” in sprijinul Ucrainei in eventualitatea în care Rusia ar încerca sa pună in pericol campania electorala pentru alegerile prezidențiale si parlamentare din acest an, se arata într-un document al Uniunii vazut de corespondentul Europei Libere la Bruxelles. Documentul, semnat de Austria, Beligia, Marea Britanie, Croatia, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Germania, Irlamda, Latvia, Lituania, Malta, Polonia, România, Slovacia, Slovenia si Suedia, urmeaza sa fie discutat la reuniunea ministrilor de externe din tarile comunitare care va avea loc pe 18 februarie la Bruxelles. La reuniune se va discuta situatia din Ucraina si alegerile prezidentiale planificate pentru 31 martie, si cele parlamentare din acest an. Cele 18 tari cer masuri care sa combata „ideea promovata de Rusia ca Ucraina ar fi un stat eșuat” și sa „acorde asistenta, inclusive umanitara in regiunile din estul Ucrainei, unde luptele dintre forțele guvernamentale si separatistii sprijiniti de Rusia au facut pina acum este 10.300 de victime. Documentul lauda eforturile autorităților din Ucraina pentru a promova reforme democratice și a consolida, prin Constitituție, drumul Ucrainei spre Uniunea Eurpeana si Alianța Nord Altantica.