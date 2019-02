Relațiile dintre Paul Manafort și Konstantin Kilimnik în atenția anchetatorilor americani

Ancheta procurorului special Robert Mueller în legatura cu implicarea Rusiei in alegerile prezidențiale americane din 2016 se concentreaza acum pe intilnirea din august 2016 dintre fostul șef al campaniei electorale a lui Donald Trump, Paul Manafort și omul de afaceri Konstantin Kilimnik suspectat ca ar avea legaturi cu spionajul rusesc. Potrivit unei transcrieri a unei audieri in acest caz, data ieri pubicității, se pare ca unul din subiectele de discutie ar fi fost un „plan de pace pentru Ucraina”, ce ar fi fost menit sa ducă la ridicarea sancțiunilor internaționale impuse Rusiei dupa anexarea Crimeii in 2014 si implicarea in conflictul din estul Ucrainei. Manafort a fost condamnat pentru frade bancare și evaziune fiscala și este în detentie din iunie 2018. Kilimnik, care este și el pus sub acuzare de anul trecut pentru ca a incercat să manipuleze martori în aceasta investigatie, neaga ca ar avea relatii cu serviciile de spionaj rusești. Președintele Donald Trump neaga ca ar fi existat vreo înțelegere secretă cu agenti rusi, iar Moscova neaga și ea ca s-ar fi implicat in alegerile prezidentiale din 2016 pentru a-l ajuta pe candidatul Donald Trump, impotriva democratei Hillary Clinton.