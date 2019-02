Vicepreședintele SUA Mike Pence le-a cerut aliaților să se retragă și ei din acordul nuclear cu Iranul

Vicepreședintele american Mike Pence le-a cerut aliaților Americii să se retragă și ei din acordul nuclear cu Iranul semnat in 2015, susţinând ca Iranul este „cea mai mare amenințare asupra păcii si securități” în Orientul Mijlociu. Declaraţia a fost făcută la conferinţa de la Varșovia pe tema Orientului Mijlociu, la care participa importanți politicieni ai regiunii, printre care și premierul israelian Benjamin Netanyahu. Mike Pence a criticat țările europene care nu au fost cooperante în chestiunea iraniana și care „au încercat chiar să demoleze sancțiunile noastre”. In opinia vicepreședintelui american, acest comportament nu a face decât „să întărească Iranul, sa slăbească Uniunea Europeana și să creeze o distanță mai mare între Europa și Statele Unite”. Iranul a caracterizat reuniunea de la Varșovia, la care participa reprezentați din 60 de țari drept „un circ”. În discursul său la reuniune secretarul de stat american Mike Pompeo a vorbit despre nevoia cooperării internaționale în chestiunile Orientului Mijlociu și că „lumea nu va putea să ajungă la pace și securitate in Orientul Mijlociu fără a confrunta Iranul”.