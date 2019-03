Parlamentul britanic votează din nou aceptarea acordului cu UE asupra Brexitului

Parlamentul de la Londra urmează să supună votului diseară planul pentru Brexit al prim-ministrei Theresa May, la o zi după ce ea a declarat că a obținut din partea Uniunii Europene noi asigurări „obligatorii juridic”. Votul are loc cu 17 zile înainte ca Marea Britanie să iasă din Uniunea Europeană pe 29 martie, existând temerea că lipsa unui acord care să o reglementeze va crea haos. În luna ianuarie, Parlamentul britanic a respins acordul despre condițiile divorțului negociat de May cu Uniunea Europeană, și nu este limpede ce schimbări a obținut ea între timp.