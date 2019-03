O rezolutie a Camerei Reprezentanților la Washington critică sever politica Kremlinului și pe președintele Vladimir Putin

Camera Reprezentantilor din Statele Unite - domintata de democrati - a aprobat cu 416 voturi pentru și unul împotrivă o rezolutie prin care critică în termeni duri politica Kremlinului și pe președintele Vladimir Putin pentru ceea ce rezolutia numeste „vizare in mod sistematic a oponentilor politici” și cere administratiei americane să impună sancțiuni asupra celor responsabili de uciderea liderului opozitiei Boris Nemtov și de a nu mușamaliza cazul”. Boris Nemțov a fost ucis in 2015 la citiva metri de Kremlin. Autoritățile ruse au acuzat cinci ceceni pentru uciderea politicianului reformator, dar sprijinitorii săi susțin că autorirățile nu au reusit să-i descopere pe cei care au ordonat aceasta crimă. Rezolutia nu are valoare de lege.