Vârsta medie a deputaților moldoveni din Parlamentul de la Chișinău este de 48 de ani

Vârsta medie a deputaților moldoveni din Parlamentul de la Chisinau este de 48 de ani. Decanul de vârstă al deputaților este Eduard Smirnov, care, în acest an, va împlini 80 de ani. El va prezida ședinţa de constituire a Parlamentului nou-ales. Cel mai tânăr deputat este Dinu Plîngău. Are 24 de ani, este de profesie jurist și este la primul mandat de deputat. In noul Parlament de la Chisinau sunt 26 de femei, ceea ce reprezinta o pătrime din numarul deputatilor, informeaza site-urile de știri moldovenesti.