Fostul trezorier al Vaticanului, cardinalul George Pell, a fost condamnat la șase ani de închisoare pentru pedofilie

Fostul trezorier al Vaticanului, cardinalul George Pell a fost condamnat la șase ani de închisoare pentru ca a abuzat doi băieți la Melbourne in anii '90 și va fi înregistrat ca infractor sexual pentru întreaga sa viață. Inaltul prelat catolic are 77 de ani și este posibil să își petreacă restul vieții în detentie. Fost conilier al papei Francisc, cardinalul Pell, este cel mai inalt prelat catolic condamnat pentru abuz sexual împotriva copiilor și este al doilea cardinal in ultimii 100 de ani căruia i se retrage inaltul grad bisericesc. Sedinta tribunalului din Melbourne în care a fost dat verdictul a fost difuzată în direct de televiziuni.