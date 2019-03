Doi profesori și șase elevi au fost uciși la o școală publică din Sao Paolo

Autoritățile din Sao Paolo spun că doi tineri, purtând glugă și înarmați cu mai multe arme, au deschis focul la o școală din sudul Braziliei, omorând opt oameni înainte de a se sinucide. Atacul a avut loc miercuri într-o școală publică din Suzano, o suburbie a celui mai mare oraș brazilian, Sao Paolo. Guvernatorul orașului, Joao Doria, a spus că atacatorii aveau între 20 și 25 de ani, și că autoritățile nu cred că ar fi fost vorba de foști elevi ai școlii atacate. Au fost uciși doi profesori și șase elevi, iar alți câțiva oameni au fost răniți, aflându-se la spital. Brazilia are an de an cel mai mare număr de omoruri cu arme de foc din lume, dar atacurile asupra școlilor sunt rare. Noul președinte brazilian de dreapta Jair Bolsonaro a anunțat recent că în viitor legislația va fi modificată pentru a facilita deținerea de arme în scop de auto-apărare.