Premierul britanic Theresa May a cerut vineri UE să amâne până la 30 iunie Brexit-ul

Premierul britanic Theresa May a cerut vineri UE să amâne plecarea țării sale din blocul cu 28 de membri până la 30 iunie, cu posibilitatea ieșirii mai devreme dacă Parlamentul de la Londra îi aprobă acordul cu UE. Solicitarea este cuprinsă într-o scrisoare adresată de Theresa May președintelui Consiliului European, Donald Tusk. Scrisoarea a fost făcută publică la câteva clipe după ce agențiile de presă au relatat că Tusk este gata să propună amânarea „flexibilă” a Brexitului cu până la un an de zile. Ieșirea ar fi trebuit să aibă loc la 29 martie, dar a fost amânată o dată, iar termenul curent este 12 aprilie. Politicienii britanici încă nu s-au putut pune de acord asupra condițiilor ieșirii din UE. Între timp, surse apropiate președintelui francez Emmanuel Macron au spus însă că informațiile despre o posibilă ofertă de amânare din partea UE sunt „scurgeri inexacte” și că Londra trebuie să prezinte UE un plan limpede privind Brexitul cel mai târziu marțea viitoare. Liderii UE se vor întâlni să discute Brexitul miercuri, 10 aprilie.