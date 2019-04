PS se reunește în ședință pentru a decide o soluție în impasul post-electoral

Partidul Socialiștilor urmează să anunțe astăzi, după o ședință de partid, ce soluție are pentru crearea unui majorități parlamentare, care să evite organizarea de alegeri anticipate. Socialiștii au cea mai mare fracțiune, cu 35 de mandate, urmați de Democrați cu 30 și Blocul ACUM cu 26 de mandate. Luni, Blocul ACUM i-a invitat la negocieri pe socialiști, precizând că vrea să discute public cu PSRM despre adoptarea de legi pentru scoaterea instituțiilor statului de sub controlul oligarhic. Acesta ar fi exercitat de cealaltă mare formațiune parlamentară, Partidul Democrat. Inițial, după alegerile generale din 24 februarie, Blocul ACUM a fost singurul care a refuzat să participle la cele două runde consultative de negocieri politice, organizate de președintele Igor Dodon. Asta după ce în campania electorală, liderii Blocului afirmaseră în nenumărate rânduri că nu vor negocia nici cu Socialiștii, nici cu Partidul Democrat. Blocul ACUM oferise, imediat după alegeri, să formeze un guvern minoritar, pentru a înainta în Parlament proiectele de lege care ar duce la scoaterea instituțiilor statului de sub „control oligarchic”.

Pe de altă parte, săptămâna trecută au avut loc și primele discuții între socialiști și Partidul Democrat, încheiate fără rezultat.