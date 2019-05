Versiunea editată a raportului procurorului special Robert Mueller referitor la implicarea Rusiei în alegerile prezidențiale americane din 2016 a devenit un bestseller, pe lista cărților de non-ficțiune din Statele Unite, informeaza agenția Associated Press. In prima săptamină după publicare au fost cumpărate peste 40 de mii de copii. Raportul este in capul listei preferințelor și în format electronic și audio book.