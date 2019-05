Human Right Watch: China folosește dispozitive electronice de supraveghere a uigurilor musulmani din provincia Xinjang

Autoritățile comuniste chineze folosesc dispozitive electronice de supraveghere în masă pentru a-i gasi, investiga și încarcera pe musulmanii care locuiesc în regiunea Xinjang, scrie organizatia Human Right Watch. In declarația dată astazi publicității se arată și că aplicațiile pe telefoanele mobile sunt folosite de autorități pentru a „aduna o multime de informații despre oamenii obișnuiți din regiunea Xinjang, de la grupa sanguină, la înălțime și la fervoarea lor religioasă sau orientarea lor politică. Astfel le sunt monitorizate deplasările, convorbirile telefonice, datele de pe cărțile de identitate, sau dacă socializează sau nu cu vecinii și chiar cîtă energie electrică consumă. Potrivit HRW, poliția din regiune „adună în mod ilegal informații despre oamenii care nu încalcă în nici un fel legea și folosește împotriva lor aceste informații”, spune Maya Wang, cercetătoare principală a organizației, specializată în China comunistă. In regiune trăiesc aproximativ 13 milioane de uiguri, care sunt musulmani. China comunistă este criticată de organizatiile internaționale pentru apărarea drepturilor omului și pentru centrele sale de re-educare, în care sunt plasați peste 1 milion oameni, care, practic, sunt întemnițați acolo. O acuzație pe care regimul de la Beijing o respinge.