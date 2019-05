Marșuri la Chișinău la sfîrșit de săptămînă pro și contra comunității LGBT

Pentru al patrulea an consecutiv, Mitropolia Moldovei organizează sâmbătă, 18 mai, Marșul tăcerii în sprijinul familiei tradiționale. Iar duminică, în Piața Marii Adunări Naționale, are loc loc Festivalul Familiei, desfășurat din nou sub patronajul președintelui Igor Dodon, care a decretat anul 2019 , anul familiei.

Anul trecut, președintele Dodon a găzduit la Chișinău Congresul Mondial al Familiei. El a vorbit atunci despre manifestațiile LGBT care „ofensează moralitatea publică, contribuie la răspândirea principiilor imorale” și a cerut ca „astfel de propagandă să nu aibă loc”.

Tot duminică, 19 mai, la Chișinău este anunțat, marșul comunității LGBT, sub sloganul „Sunt OK”, în cadrul unei noi ediții a festivalului Pride.

Marșul minorităților sexuale a fost însoțit de mai multe ori la Chișinău de manifestări de protest ale unor grupări religioase, soldate în câteva rânduri cu întreruperea marșului. Anul trecut, poliția a folosit gaze lacrimogene împotriva protestatarilor. Potrivit unui nou clasament dat publicității recent de cea mai mare asociație de organizații LGBT din Europa, ILGA-Europe, R. Moldova este una din cele mai intolerante țări față de minoritățile sexuale, în urma vecinelor sale România și Ucraina.