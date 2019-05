Premierul Armeniei a făcut apel la o reformă radicală a justiției

Premierul Armeniei, Nikol Pașinian, a făcut apel la o reformă radicală a judiciarului, în cadrul „celei de-a doua faze” a revoluției pașnice care l-a adus la putere în urmă cu un an. Pașinian a spus luni într-un discurs, la o conferință cu participarea liderilor armeni din politică, armată și justiție, că deși țara și-a format în ultimul an ramuri legitime ale puterii executive și legislative, sistemul juridic rămâne sub influența „fostei guvernări corupte”.

El a mai spus că toți judecătorii ale căror verdicte au fost contrazise de CEDO trebuie demiși, și că are în vedere amendamente constituționale pentru reformele de rigoare. „A venit timpul pentru o intervenție chirurgicală”, a spus Pașinian la o zi după ce ceruse armenilor să blocheze intrările tribunalelor ca să protesteze față de eliberarea din custodie a rivalului său, fostul președinte Robert Kocharian, învinuit de corupție și de tentativă de puci.