În Japonia își începe lucrările un summit G20

În Japonia are loc vineri și sâmbătă summit-ului G20, la care sunt reprezentate cele mai dezvoltate economii din lumii și cele mai mari „economii în ascensiune”. Înaintea plecării spre Osaka, liderii Uniunii Europene au spus că vor îndemna celelalte țări din G20 să ajute la reformarea Organizației Mondiale a Comerțului, pentru salvgardarea unui sistem bazat pe reguli aflat sub presiune din cauza războiului comercial dintre Statele Unite și China. Beijingul și Washingtonul deja și-au impus reciproc tarife de până la 25% pe bunuri valorând sute de miliarde de dolar într-o confruntare care durează de aproape un an.