Maia Sandu are întrevederi astăzi la București cu președintele Klaus Iohannis și cu premierul Viorica Dăncilă

Maia Sandu, șefa cabinetului de la Chișinău, se va afla astazi in România, unde are pe agendă întrevederi cu președintele Klaus Johannis si cu șefa guvernului de la Bucuresti, Viorica Dăncilă.

Ieri, ministrul moldovean de externe Nicu Popescu s-a aflat și el la București și într-o conferință de presă cu omologul său Teodor Meleșcanu a mulțumit Bucureștiului pentru sprijinul acordat noilor autorități. Nicu Popescu a mai afirmat cu aceasta ocazie că războiul din regiunea transnistreană ar fi fost un razboi civil, o declarație care a stărnit critici din partea colegilor săi din alianța ACUM. Ca urmare a acestor critici Nicu Popescu și-a explicat declarația spunind că „Pentru noi, toți locuitorii regiunii transnistrene au fost, sunt și vor fi cetățeni ai țării noastre. În același timp întotdeauna s-a cunoscut și recunoscut că forțele armate ale Federației Ruse nu au jucat un rol neutru și că au susținut acest conflict. Prin urmare, am fost martori ai unui conflict în care forțele armate rusești au susținut Tiraspolul”, a explicat Popescu, citat de site-urile de știri moldovenești.