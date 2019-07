Iranul a confiscat un petrolier străin, anunță televiziunea de stat de la Teheran

Televiziunea de stat din Iran relatează că Garda Revoluționară a confiscat un petrolier străin, pe 14 iulie, cu 12 membri ai echipajului. Potrivit relatării de astăzi a televiziunii de stat iraniene, vasul ar fi transportat petrol de la traficanții iranieni către clienți străini și a fost interceptat în strâmtoarea Hurmuz. Sursa citată nu a identificat nici cărei țări îi aparține petrolierul și nici despre cetățenia echipajului.

Site-ul TankerTrackers a identificat petrolierul remorcat de Iran ca fiind sub pavilion panamez si aparținând Emiratelor Arabe Unite.

Purtătorul de cuvinte al externelor de la Teheran declarase ieri că nave iraniene au remorcat un petrolier într-un port iranian din motive tehnice, dar nu a identificat vasul.

Statele Unite susțin că vasul era din Emiratele Arabe Unite și că s-a pierdut legătura cu echipajul pe 13 iulie. Un oficial american din domeniul apărării a declarat agenției Associated Press că Washingtonul are „suspiciuni” că vasul a fost sechestrat de Iran. Marea Britanie a sechestrat un vas iranian în strâmtoarea Gibraltar, pe 4 iulie, sub acuzația că încalcă embargoul Uniunii Europene și că se îndrepta spre Siria pentru a o aproviziona cu petrol. Iranul a cerut eliberarea vasului său și a amenințat cu represalii.