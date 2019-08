Peste 30 de mii de participanți la Prague Pride 2019

Peste 30 de mii de persoane au participat, la Praga, la tradiționala parada a comunității LGBTI, punctul culminant al unei săptămâni de activități din cadrul festivalului Pride 2019. Și din nou, tradițional, la paradă au participat reprezentanții a 11 ambasade, sub lozinca „Diplomați pentru egalitate”.

Festivalul LGBTI din acest an comemorează 50 de ani de la protestul din New York care a marcat nașterea mișcării pentru drepturile minorității gay iar pentru prima dată, primăria din capitala cehă arborează steagul in culorile curcubeului al comunității LGBT.