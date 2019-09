O diplomată de carieră propusă ambasador american în Georgia

Președintele Statelor Unite, Donald Trump și-a anunțat intenția de a o numi ambasador în Georgia pe diplomata de carieră Kelly Degnan, un post vacant de peste un an și jumătate, a anunțat Casa Albă într-un comunicat. Relațiile diplomatice între Washington și Tbilisi au fost stabilite in 1992, la un an după declararea independenței Georgiei. Cu ocazia marcării a 11 ani de la războiul ruso-georgian din 2008, soldat cu pierderea a 30 % din teritoriul Georgian – prin recunoașterea de către Rusia a independenței Abhaziei si Osetiei de Sud - mai mulți ambasadori la Națiunile Unite si-au exprimat sprijinul pentru independența și suveranitatea Georgiei. Declarația a fost semnata de ambasadorii Statelor Unite, Marii Britanii, Germaniei, Poloniei, Belgiei, Franței și Estoniei.