Proteste anti-LGBT la Tbilisi și împotriva unui film nominalizat la Oscar

Câteva sute de activiști de extremă dreaptă au organizat un protest la Tbilisi, în Georgia, împotriva filmului „And then we danced” („Și apoi am dansat”), care este nominalizarea Suediei pentru premiile Oscar și este realizat în coproducție cu Georgia. Filmul este povestea de dragoste între doi balerini, de la baletul național al Georgiei, și este realizat de regizorul suedez, cu rădăcini georgiene, Levan Akin. La protestele activiștilor de extremă dreapta au luat parte activă clerici ai bisericii ortodoxe georgiene. Protestatarii au ars steagul curcubeu al comunității LGBT, în timp ce un preot făcea rugăciuni. Ministerul de interne a anunțat arestarea a 11 persoane pentru „tulburarea ordinii publice”. Un fost ministru într-un guvern al „Visului Georgian” a condamnat și el filmul, considerând-l „sodomie propagandistică” și că nu ar fi trebuit să i se permită difuzarea în Georgia. Potrivit unei postări pe Facebook a regizorului, activiștii anti-LGBT și preoții ar încerca să oprească oamenii să intre în sala de cinema. Biletele sunt vândute complet la proiecții.