Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a început în 2 decembrie o vizită de două zile la Baku, în Azerbaidjan, unde are convorbiri cu președintele azer Ilham Aliev și cu șeful diplomației azere Elmar Mammadiarov. Principalul punct de pe agendă este regiunea separatistă Nagorno-Karabah, populată în majoritate de armeni, care și-a declarat independența de Azerbaidjan în timpul războiului din 1988-1995. Se estimează că 30.000 de oameni au fost uciși în acel conflict, care s-a încheiat cu un armistițiu fragil mediat de Rusia în 1994, an de când regiunea este sub controlul forțelor etnicilor armeni, între care Azerbaidjanul susține că se află și militari trimiși de Armenia.