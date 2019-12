Un tribunal din Kiev a plasat în arest la domiciliu o persoană suspectată de asasinarea jurnalistului Pavel Șeremet

Un tribunal de la Kiev a decis să pună sub arest la domiciliu una din persoanele suspectate de asasinarea jurnalistului Pavel Șeremet în capitala Ucrainei, acum trei ani. Sora medicală Iana Dugari, fost voluntar pe frontul din Donbas, a fost reținută aseară la Lvov. Anchetatorii spun că au identificat cel puțin cinci suspecți, între care un medic pediatru – Iulia Kuzmenko, și muzicianul Andrei Antonenko – ambii foști voluntari în Donbas, reținuți în ajun. Alți doi suspecți, foști participanți la luptele din Donbas – soții Vladislav și Inna Grișcenko, au fost reținuți în noiembrie în cadrul altui dosar. Apărarea spune că nu ar exista dovezi credibile pentru punerea sub acuzare a celor reținuți. Jurnalistul Pavel Șeremet a fost ucis în iulie 2016, în centrul Kievului, în explozia unei bombe plasate sub mașina sa.