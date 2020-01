Noi acuzați pentru incendiile din Australia

Încă trei persoane au fost puse sub acuzație în Australia pentru că ar fi provocat incendii în statul New South Wales, unul din cele mai afectate de incendiile de vegetație din ultimele luni. Incendii care au distrus o suprafață de două ori mai mare decât Belgia. Cele mai afectate regiuni sunt New South Wales, Victoria şi Queensland.

Începând din luna noiembrie, poliţia din New South Wales a pus sub acuzare 183 de persoane pentru 205 de infracţiuni legate de incendiile de vegetaţie, printre care 24 de persoane acuzate de provocarea intenționată de incendii.

Pe de altă parte, premierul australian Scott Morrison a anunţat că guvernul de la Canberra va aloca suplimentar peste 1,3 milioane de dolari americani, în următorii doi ani , pentru eforturile de reconstrucţie.