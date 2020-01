Are Donald Trump autoritatea de a declanșa războiul?

Constituția spune că doar Congresul are dreptul să declare război, dar este o diferența între război și acțiuni războinice. În ultimele decenii, puterea executivă din Statele Unite și-a mărit propria autoritate de a folosi forța militară fără aprobarea Congresului. În contextul recentei crize iraniene, s-a pus problema dacă Donald Trump are dreptul constituțional să ducă țară în pragul confruntării și, dacă nu îl are, cine îl poate împiedica să o facă. La începutul anilor 2000, după atentatele teroriste, președintele Bush a fost autorizat să folosească forța militară împotriva teroriștilor. Această autoritate nu a fost limitată în timp și de ea se folosește acum nouă administrație, așa cum a procedat și Barack Obama. Avocații Casei Albe susțin că eliminarea generalului iranian Qassem Soleimani este justificată de lupta împotriva terorismului, argumentând că nu este vorba despre un asasinat – interzis de legislația americană și internațională – ci de o acțiune îndreptată împotriva unui inamic, necesară pentru a evita un pericol imediat și major.



Congresul are – chiar și în condițiile de după atentatele teroriste din 2001 - autoritatea legală de a limita la 60 de zile, acțiunile militare ordonate de comandantul suprem. Președinta Camerei Reprezentanților, Nancy Pelosi, vrea să scurteze această perioada la 30 de zile iar alte proiecte democrate din Senat sunt și ele menite să îngrădească puterea președintelui. Miercuri mai mulți membri ai Congresului s-au întâlnit cu reprezentanți ai administrației, în legătură cu această chestiune și unul dintre republicani – senatorul de Utah, Mike Lee – s-a declarat jignit de solicitarea administrației de a nu dezbate și contesta acțiuni militare suplimentare, împotriva Iranului, dacă va fi cazul. Lee a spus că trimișii Casei Albe au fost întrebați în mod repetat în ce împrejurare ar solicită aprobarea Congresului pentru operațiuni militare și nu au putut răspunde adecvat. Dar, dacă deznodământul nu va fi un război, cel puțin deocamdată, e puțin probabil că democrații din Congress să aibă suficient sprijin republican, în Senat, pentru a limita prerogativele lui Donald Trump.