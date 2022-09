Broderiile unei artiste belaruse, purtate de Volodimir Zelenski

Ideea artistei belaruse, stabilită la Praga, a devenit virală și în, în scurt timp, s-a transformat într-un proiect internațional. Recent, liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski, a apărut și el într-o cămașă tradițională „vîșîvanka”, așa cum i se spune și în belarusă, și în ucraineană, brodată cu motive ale artistei Rufina Bazlova, transmite postul de televiziune Current Time.

Mulți belaruși au auzit pentru prima dată despre Rufina Bazlova în august 2020. Atunci, pictorița din Grodno, care din 2008 locuiește în Praga, a sprijinit mișcarea protestatară prin creația sa. Artista a plasat pe Instagram tablouri-ilustrații, brodate în stil național belarus, care exprimau nu doar ideile sale artistice, dar și cele politice.

În seria sa de lucrări numită „Istoria vîjîvankăi belaruse” (un joc de cuvinte: „vîșivati” - a broda, și „vîjivati” - a supraviețui n.r.), brodate cu fir roșu pe fundal alb, se pot vedea „marșurile femeilor”, milițieni trecuți de partea poporului, trupe speciale, dube de poliție, demonstranți cu flori, candidata la președinție Svetlana Țihanovskaia.

Artista a numit „vîjîvanka” istoria vizuală a protestelor belaruse din 2020. De la începutul războiului din Ucraina, Rufina Bazlova a început să brodeze „vîjivance” și pe teme ucrainene. Recent, președintele Volodimir Zelenski a surprins opinia publică, ba chiar și pe artistă însăși, apărând într-o „vîșîvanka” de culoare kaki, creată după designul Rufinei.

Rufina Bazlova: „Pe „vîșîvanka” lui Zelenski sunt înfățișate un tanc distrus, o blindată distrusă. De asemenea, sunt două figuri, un bărbat și o femeie. Sunt ucraineni. Pe pieptul luptătorului este stema Ucrainei. Sunt un cuplu, inimile de sus reprezintă acest lucru și simbolizează dragostea. De asemenea, ei fac semnul „peace” cu mâna, un simbol al victoriei și păcii. Iar de asupra sunt doi porumbei, îndreptați unul spre celălalt, ca simbol al iubirii și al păcii.”

În luna mai, pictorița a început să colaboreze cu un brand ucrainean de haine - Indposhiv. Marea parte a banilor obținuți din vânzarea cămășilor brodate merge în sprijinul forțelor armate ucrainene. Una din aceste cămăși este purtată acum și de președintele Ucrainei.

Un alt proiect popular, realizat de Rufina Bazlova împreună cu Sofina Tokar, este „#Framed in Belarus”. Este vorba despre o serie de portrete ale deținuților politici din Belarus.

Sofina Tokar: „Ideea proiectului Framed in Belarus și grupul nostru Stretched au apărut acum un an, când numărul deținuților politici creștea în fiecare zi. Rufina putea să deseneze în format digital, dar îi era cu neputință să brodeze un volum atât de mare. Astfel, a devenit limpede că proiectul trebuie să fie unul colectiv, că trebuie să implicăm și alți oameni și să creăm un fel de cerc al solidarității. De aceea, am decis să oferim aceste lucrări lumii, așa încât orice doritor să se poate implica în acest proiect.”

Astfel, în afara belarușilor din țară și de peste hotare, în proiect s-au implicat cetățeni din Rusia, Ucraina, Polonia, Cehia, Lituania, SUA și chiar din Japonia. Tablourile brodate ale Rufinei sunt larg răspândite pe rețelele sociale. Lucrările sale au început să fie expuse. Acum, ele sunt prezente la câteva expoziții din Germania, Letonia, Polonia și Italia.

Rufina Bazlova: „Aici este numele popular al dosarului [politic]. Iar mai jos este ilustrația acestui dosar. Dacă în cadrul dosarului au fost deja condamnate mai multe persoane, atunci ilustrația se repetă. Aici este imaginea schematică a deținutului politic, numele și prenumele. Dacă aflu vreo informație personală – ce ocupații are, dacă are copii, animale de companie, ce profesie -, atunci încerc s-o ilustrez. De exemplu, aici vedem că persoana are trei copii. În acest caz este vorba despre partizanii [belaruși] de la căile ferate, care făceau tot felul de diversiuni.”

Rufina spune că a creat până acum 110 asemene portrete și continuă să lucreze la alte 382. Imaginile deținuților politici sunt brodate de cei cca 260 de participanți la proiect.

Rufina Bazlova: „Aici este prezentată persoana care și-a făcut o fotografie cu drapelul alb-roșu-alb, pe fundalul clădirii guvernului. Este un caz individual. Nimeni nu a mai fost condamnat în acest dosar. A primit numele „unwanted 37.21” pentru că persoana a fost reținută în anul 2021, iar bunicul acesteia a fost împușcat în 1937. Deci, o familie „nedorită” de regim și atunci, și acum.”

În închisorile din Belarus, se află peste 1300 de deținuți politici. Rufina și Sofia spun că proiectul „#Framed in Belarus” va continua până când vor fi realizate portretele fiecăruia dintre deținuți. Apoi, toate aceste portrete vor fi incluse într-o operă de final – o pânză imensă, cu un mozaic irepetabil, prezentând sorțile eroilor Bielorusiei moderne.