Metoda tradiționala pentru a ajunge la alegator este, și de data asta, promisiunea, consideră analistul politic Alexei Tulbure, fost reprezentant al R. Moldova la ONU și Consiliul Europei. El precizează că şeful statului are atribuții limitate şi ar trebui să-şi focuseze atenția pe probleme ce le-ar putea soluționa în limita normei constituționale. Ce subiecte de campanie electorală ar trebui abordate de pretendenții la fotoliu prezidențial? Europa Liberă a stat de vorbă cu analistului Alexei Tulbure.

Europa Liberă: Care ar trebui să fie subiectele pe marginea cărora să discute candidații care aspiră la funcția de președinte al Republicii Moldova?

Alexei Tulbure: „În situație ideală, trebuie să vorbim despre economie, aspectele sociale, educație, ocrotirea sănătății, infrastructură; trebuie să vorbim despre faptul că suntem de 30 de ani independenți și suntem o țară înapoiată, rămasă în urmă, nemodernizată – acestea ar fi subiectele de discuție și fiecare trebuie să vină cu viziunile sale, cu programele sale. Trebuie să vină fiecare candidat cu viziunea sa în privința consolidării societății moldave, pentru că suntem scindați, o treime se uită într-o parte, alta – în altă parte și a treia parte este plecată.

Așa că teme sunt, problema e că probabil iarăși se va vorbi despre niște lucruri care nu sunt importante, însă mobilizează electoratul. Mă refer, înainte de toate, la geopolitică.”

Europa Liberă: Dacă ar fi să se refere la amenințările la adresa securității naționale, care ar fi aceste pericole pentru Republica Moldova?

Alexei Tulbure: „Clasa politică coruptă este cea mai mare amenințare pentru securitatea națională, pentru că așa cum suntem noi periculoși pentru noi înșine, alte pericole mai mari decât acesta eu nu văd atât interne, cât și externe. Și vă aduc exemplul expulzării acestor nevinovați profesori turci. Asta noi am făcut, subminând imaginea Republicii Moldova, afectând viața mai multor familii, arătând că noi suntem gata să trecem peste linii roșii atunci când urmărim interesul personal sau meschin ș.a.m.d. Ne-au făcut-o rușii sau românii, sau americanii? Nu, noi ne-am făcut-o cu propriile mâini! Am arătat ce fel de societate suntem.”

Europa Liberă: Dar, în general, cum discută partenerii externi cu conducătorii unui stat corupt?

Alexei Tulbure: „Partenerii externi sunt diferiți. Dacă vorbim despre țările democratice sau organizații care întrunesc state democratice, atunci colaborarea este restrânsă, asistența se condiționează foarte strict, dacă ea există în genere, pot să fie introduse și limitări. Noi avem posibilități enorme, având statutul de stat asociat cu Uniunea Europeană, pe care nu le valorificăm nici în sensul financiar, nici în sensul instituțional, de expertiză ș.a.m.d. Noi nu am semnat încă acordul pe următoarea tranșă de asistență financiară, dacă să mă refer la problemele imediate, dacă să vorbim pe larg, Republica Moldova ar fi trebuit, cel puțin în ultimii 10 ani, să atragă în formă de investiții miliarde de euro și de dolari. Noi am ratat lucruri, te uiți și-ți vine a plânge dacă nu a râde – ni s-a retras și asistența aceasta destinată reformei justiției, nu s-au mișcat lucrurile nici în dezvoltarea autonomiei locale, nu s-au mișcat lucrurile nici în infrastructură, nici în eliberarea instituțiilor etc. Deci, partenerii sunt gata să vină cu ajutor, dar noi am ratat toate aceste posibilități, într-o perioadă știți că am fost chiar într-o izolare financiară, după ce s-a depistat că s-a furat miliardul din rezervele valutare.”

Europa Liberă: Ce arată alegerile, că este sau nu implicat factorul extern în scrutinele din Republica Moldova?

Alexei Tulbure: „În măsura în care noi toți trăim într-o lume interdependentă, noi trăim totuși într-o perioadă a globalizării. Unii, bunăoară, președintele Dodon ar fi vrut ca factorul extern să fie mai important, pentru că el a utilizat ideea apropierii față de Kremlin în anterioarele sale campanii, noi ținem minte fotografiile cu Putin ș.a.m.d. De asemenea, acum nu-i reușește să obțină astfel de fotografii, dar oricum mie mi se pare că Kremlinul alt partener acum în Moldova decât Dodon nu are și susținerea va veni. Deci, factorul extern există. De cealaltă parte, factorul extern care e? Aici mai mult trebuie să vorbim despre forța diasporei noastre, care poate face diferența, dacă este organizată și iese masiv la vot, dar, în condițiile pandemiei, eu cred că factorul acesta nu va lucra. Bineînțeles, ar fi fost un factor extrem de important în susținerea forțelor proeuropene, dacă Republica Moldova totuși ar fi căpătat statutul unui stat cu șanse reale de a se integra în Uniunea Europeană.”

Europa Liberă: Deci, o perspectivă clară de aderare la Uniunea Europeană ar încuraja mai mult cetățenii?

Alexei Tulbure: „Eu cred că ar încuraja și cetățenii, ar încuraja și forțele politice să fie mai credibile în fața electoratului ș.a.m.d. Deci, noi avem de lucru foarte mult în țară, noi trebuie să modernizăm, de la orice capăt te-ai apuca, de lucru este, dar noi trebuie să vedem că există clar un parcurs, un început de drum și un sfârșit, un rezultat care trebuie să se încununeze cu aderarea noastră la Uniunea Europeană.”

Europa Liberă: Nerezolvarea problemei transnistrene poate fi considerată o amenințare la securitatea națională a Republicii Moldova?

Alexei Tulbure: „Nerezolvarea acestei probleme pe parcursul mai multor ani era o scuză, o justificare universală de a nu face reforme. Iaca, noi nu facem reforme, pentru că nu controlăm o bună parte de hotar, pentru că există acest pericol, pentru că armata... Da, bineînțeles că-i un pericol, dar nu-i un pericol determinant, nu-i un pericol atât de fundamental, ca să nu permită clasei politice și societății de pe malul drept al Nistrului să dezvolte țara, să producă reforme, transformări ș.a.m.d.”

Europa Liberă: Candidații care vor să ajungă la șefia statului, cum ar trebui să abordeze acest subiect, pentru că pentru unii ar putea să fie una din principalele priorități, pentru alții nici să nu se regăsească pe agendă?

Alexei Tulbure: „Eu nu văd niciun candidat pentru care soluționarea problemei transnistrene ar fi o prioritate. În genere, chestiunea transnistreană a căzut foarte jos în agenda politică a Republicii Moldova și a clasei politice, în special după adoptarea acestei legi din 2005 cu privire la statutul regiunii transnistrene, atenția sau interesul față de această temă a scăzut fundamental. După venirea Alianței pentru Integrare Europeană 1, 2 și ulterioarelor coaliții, tema în genere a fost abordată neprofesional. Deci, noi nu am avut o poziție, un concept elaborat al Chișinăului, o viziune în privința soluționării conflictului. Care ar fi trebuit să fie? Eu cred că noi trebuie un pic să schimbăm optica, trebuie să devenim atractivi pentru populația de pe malul stâng al Nistrului, nu trebuie să ne creăm iluzii că oamenii în mod firesc tind spre integrări în genere și trecutul comun este o premisă pentru soluționarea mai ușoară a conflictului. Acolo a crescut o generație care nu cunoaște o viață comună cu malul drept, ei au crescut în condițiile unei cvasi-independențe a regiunii. Deci, acești factori economici, sociali, posibilitatea de a fi protejat mai bine, statul de drept, capacitatea de a investi, de a atrage investiții, de a călători – toate aceste lucruri sunt importante. Plus efortul diplomatic, bineînțeles. Numai că noi vedem că numai efortul diplomatic, chiar cu atragerea partenerilor internaționali, nu ne permite să ne mișcăm înainte în soluționarea acestui conflict, trebuie să schimbăm ceva fundamental.”

Europa Liberă: La aceste alegeri, cetățenii ce votează – omul, programul sau promisiunea?

Alexei Tulbure: „Noi avem ce analiza. Mulți dintre cei care pretind acum la postul suprem în stat au o biografie politică și noi trebuie să ne uităm în această biografie, să vedem cât de buni au fost în trecut. Pentru că de promis, ei promit, asta-i clar, dar dacă promisiunile nu sunt respectate, atunci nu merită susținerea noastră.”

Europa Liberă: De ce atât de multe îngrijorări că alegerile pot fi fraudate?

Alexei Tulbure: „Pentru că avem experiența asta din trecut. Noi ținem minte, de exemplu, în 2016 această participare masivă a alegătorilor din Transnistria și acum sunt bănuieli rezonabile că toate aceste întâlniri și întrevederi între dl Dodon și dl Krasnoselski sunt legate mai mult de organizarea acestui suport din partea transnistreană decât de soluționarea conflictului. Plus la toate, noi acum avem alegeri în condițiile unei pandemii. Este o situație unică, noi nu avem experiența organizării unor astfel de alegeri. Există o instrucțiune elaborată de Comisia națională pentru situații excepționale în medicină cu aportul Ministerului Sănătății, publicată la 12 august, dacă nu mă înșel, care descrie organizarea alegerilor. De exemplu, acolo se spune că, dacă tu nu ai mască, nu ai mănuși și nu ai pix, pixul tău, tu nu poți intra în secția de votare și nu poți vota, dar noi avem, conform listei de alegători, 3.200.000 de alegători. Noi avem 3.200.000 de măști în țară? Bine, în Chișinău, să zicem, lumea poate să-și permită, și nu toți, dar la țară își permit oamenii să cumpere o mască și mănuși? Asta ridică unele întrebări. Adică, statul fie asigură, fie revede această normă. Pe urmă, noi o să avem oameni în regim de autoizolare și oameni în carantină și o să avem bolnavi de COVID fără simptome care stau acasă. Oamenii aceștia nu sunt afectați în drepturi, ei trebuie să voteze. Cine se duce la ei? În instrucțiune este scris că membrii comisiilor respective se îmbracă în aceste salopete, se echipează respectiv și merg, dar eu știu că sunt reacții acum din partea membrilor acestor comisii, care spun că să mă împuște, să mă iertați de expresie, dar eu nu mă duc echipat/neechipat...

Și îmbrăcarea acestui echipament necesită asistența altor oameni, dar dezbrăcarea, în genere, condiții speciale, care prevăd după asta dezinfectare imediată ș.a.m.d. Deci sunt o grămadă de întrebări. În condițiile acestea sunt situații când oamenii pot să ajungă la gard și de la gard să strige: „Mătușă Ileană sau moș Vasile, sau Ion, tu pentru cine votezi?” Și omul strigă, dar ce a pus acolo cel care ține buletinul, numai el știe. Acesta-i un exemplu, nu mai vorbesc despre toate celelalte. Uitați-vă, dacă să vorbim despre caracterul clasei politice și puterii în Republica Moldova, inclusiv a actualei puteri, pandemia e o criză fără precedent, pe de o parte, pe de altă parte, e și o posibilitate. N

oi vedem că în condițiile în care lumea stă în izolare, când contactele sunt restrânse ș.a.m.d., se dezvoltă alte domenii, se dezvoltă domeniul digital etc. De ce în guvern n-au venit cu ideea dezvoltării sistemului de votare electronică?”

Europa Liberă: Guvernul Chicu va asigura bunul mers al organizării alegerilor prezidențiale?

Alexei Tulbure: „Deocamdată nu văd. Eu, deocamdată, nu văd cum guvernul poate să asigure în așa mod alegerile, ca noi să fim siguri că oamenii nu vor fi supuși riscului de contaminare. Deci, deocamdată sunt întrebări. Uitați-vă ce se întâmplă și cu diaspora, înregistrarea nu se produce în țările occidentale, dar se produce în Rusia, cel puțin, noi avem...”

Europa Liberă: De opt ori ar fi crescut numărul doritorilor de a participa la scrutinul prezidențial în comparație cu alegerile parlamentare de anul trecut.

Alexei Tulbure: „Corect, noi avem aceste semnale din Rusia, ceea ce, vrei, nu vrei, te pune pe gânduri. Pare a fi o manipulare, pur și simplu, pentru că eu nu compar diasporele, dar dacă nu-i firesc și nu-i natural ceea ce se întâmplă, tu ești în drept să fii suspect în privința unor lucruri.”

Europa Liberă: Dvs. ce așteptări aveți de la acest scrutin prezidențial?

Alexei Tulbure: „Eu știu că, dacă rămâne actualul președinte, o să avem aceeași situație pe care am avut-o și până acum. Mie îmi e greu să spun ce a îndeplinit el. Dacă nu rămâne, atunci noi avem șansa pentru schimbare, pentru că eu vorbesc despre Maia Sandu. E clar că ea are șansa să intre în turul doi cu Igor Dodon și avem experiența acestor 5 luni și eu repet, am mai spus-o mi se pare că chiar la Dvs. în emisiune că, în pofida observațiilor, nemulțumirilor critice care răsună în adresa ei și a guvernului ei, au fost 5 luni care ne-au plăcut foarte mult. Am mai avut noi situații prin ‘99, când era guvernul Sturza, tot pentru o perioadă foarte scurtă. E a doua perioadă în istoria noastră independentă când avem puternica impresie că ne mișcăm în direcția cuvenită. Și de aceea eu leg cu această persoană și capacitatea ei de a mișca lucrurile înainte, de a produce transformări anumite speranțe.”