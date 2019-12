Anatolie Golea: „2019 a fost anul speranțelor neîmplinite” (VIDEO)

Jurnalistul Anatolie Golea vede în destrămarea coaliției PSRM - Blocul ACUM drept șansa ratată a unei schimbări interne dar și a unei consodări a relațiilor cu principalii parteneri externi ai R.Moldova: Rusia, UE și Statele Unite. Ruptura a fost provocată de orgoliile politicienilor autohtoni.

Europa Liberă: Dle Golea, anul 2019 intră în istorie ca un an al turbulențelor, crizelor, lumea se întrece la căutat definiții, cea mai exotică definiție am găsit-o în formă de caricatură. Anul a fost o romaniță, «любит, не любит...» (mă iubește, nu mă iubește...), așa. Dvs. ce calificative ați găsi pentru anul 2019?

Anatolie Golea: „Cu romanița îmi place. Nu știu dacă «любит, не любит...». Eu aș zice, continuând această idee, că este un an al speranțelor neîmplinite, de mai multe ori a apărut speranța, după care a dispărut. De fiecare dată rămân într-un fel mirat de întrebările tradiționale ale ziariștilor și răspunsurile nu mai puțin tradiționale ale oamenilor de rând și politicienilor la secțiile de votare, atunci când îi întreabă: pentru ce ați votat? Și răspunsul este: pentru democrație, viitor, prosperare, pensii, salarii, în funcție de vârstă și… Întotdeauna oamenii au anumite așteptări cu alegerile, că viața va fi mai bună și, evident, reiese și din promisiunile politicienilor că, uite, după alegeri viața va deveni mai bună. Și de fiecare dată aceste promisiuni nu sunt onorate, sunt date uitării și oamenii rămân dezamăgiți.”

Europa Liberă: Apropo, Partidul „Șor” a propus să se răspundă.

Anatolie Golea: „Da, răspunderea penală. Bun, am avut și promisiuni cu salarii de 600 de euro, 500 de euro și nu știu cât, dar nu e pe asta. În 2019, după alegerile parlamentare din 24 februarie, speranța nu a dispărut, ci a renăscut în ceea ce s-a întâmplat pe 7-8 iunie, atunci când politicienii au demonstrat capacitatea de a depăși divergențele geopolitice, în primul rând, dar și ideologice și de altă natură pentru ca să încerce să dea curs propriilor promisiuni și așteptărilor oamenilor. Aici sunt diferite păreri: 1. că politicienii au procedat exact așa cum și-a dorit marea majoritate a populației; 2. că politicienii au fost nevoiți sau constrânși să o facă sub presiunile din exterior, ale Washingtonului, Bruxelles-ului și Moscovei atunci când au coincis interesele marilor puteri în Republica Moldova și 3. că politicienii au fost nevoiți s-o facă din instinctul autoconservării sau al autosalvării.”

Europa Liberă: Să-și păstreze situația?

Anatolie Golea: „Da. Și eu cred că toate aceste trei postulate au dreptul la existență, toate aceste trei cauze au condus la crearea acelei coaliții nedeclarate între Partidul Socialiștilor și Blocul ACUM, dar totuși cred că, în primul rând, au înțeles că «спасение утопающих в руках самих утопающих» (o expresie figurativă care sugerează că fiecare trebuie să fie capabil să se protejeze de nenorocirile vieții și să nu aștepte ajutor din afară), ei trebuie să-și salveze propria piele, pentru că au călcat rău pe orgoliul președintelui PD, Vladimir Plahotniuc, și dacă acesta rămâne în Republica Moldova, indiferent de postura pe care o va ocupa, dânsul se va răzbuna, și se va răzbuna rău.”

Europa Liberă: Dacă trei factori au contribuit la evenimentul din iunie, care dintre aceștia sau dacă tot trei factori au contribuit la desfacerea alianței?

Anatolie Golea: „Cu desfacerea alianței este mai complicat, dar cred că factorul extern putem să-l excludem, pentru că factorul extern s-a opus desfacerii alianței. Eu cred că chiar și Rusia s-a opus desfacerii alianței și am argumente. Dacă vorbim despre factorul extern, atunci când au coincis interesele marilor puteri a fost foarte bine pentru toți și a fost o punte șubredă, dar o punte de reconciliere pentru Rusia cu Uniunea Europeană, în primul rând, dar și cu Statele Unite, care, această punte putea fi extinsă până la un pod mai stabil. Atunci când alianța s-a destrămat și Washingtonul, și Bruxelles-ul au motive să creadă că Moscova a blagoslovit desfacerea alianței, atunci Rusia încetează să devină un partener credibil și Rusia nu și-a dorit să demonstreze incapacitatea de a fi un partener credibil. Deci, eu cred că nici Rusia nu și-a dorit desfacerea alianței până la urmă, dar interesele și orgoliile politicienilor au prevalat și au condus la desfacerea acestei alianțe, ținând cont, în primul și primul rând, de viitoarele alegeri prezidențiale. Pentru cei doi mari concurenți, cei doi mari rivali - Igor Dodon și Maia Sandu - așa a fost mai bine. Va fi mai bine sau nu va fi mai bine pentru ei, și-ai reevaluat ei pozițiile sau nu, urmează să vedem. Eu cred că la distanța de două luni de la destrămarea acestei alianțe, Maia Sandu are motive să aibă anumite regrete, Igor Dodon are prilej de anumită satisfacție, pentru că a ajuns în postura pe care și-a dorit-o - un Vladimir Voronin în fruntea statului, care controlează toate structurile prin majoritatea pe care o are în parlament. Majoritate nedeclarată, este adevărat, dar ea există, noi am văzut cum s-a…”

Europa Liberă: Dar nu chiar constituțională?

Anatolie Golea: „Nu chiar constituțională și…”

Europa Liberă: Vladimir Voronin chiar la degetul mic...

Anatolie Golea: „A avut patru ani constituțională, după care, după 2005…”

Europa Liberă: Confortabilă.

Anatolie Golea: „Acum este exact același număr de deputați, 56 aproximativ, plus-minus, dar situația este cam aceeași, pentru că…”

Europa Liberă: Apropo, credeți că cei de la picnic își vor formaliza apartenența sau vor rămâne?

Anatolie Golea: „Dl Dodon a spus că picnic nu a fost. (Râde.)”

Europa Liberă: De ce nu l-am crede, nu?

Anatolie Golea: „De ce nu l-am crede sau de ce nu l-am crede pe dl Diacov, care spunea că a fost? Mai puțin contează. Noi știm apucăturile politicienilor moldoveni de a se întâlni la barbecue sau la baie, sau nu știu unde.”

Europa Liberă: În fine, convențional îi numim participanți la picnic. Dar se vor hotărî careva să adere?

Anatolie Golea: „Eu cred că acest lucru mai puțin contează astăzi, pentru că Igor Dodon are această majoritate confortabilă și destul de stabilă nedeclarată în parlament. Eu am urmărit recent discuțiile din parlament vizavi de proiectul Legii bugetului pentru 2020. O lege a bugetului care nu este cea mai bună, este cu orientare socială, evident cu anumite promisiuni populiste...”

Europa Liberă: Și cu găuri, spune lumea.

Anatolie Golea: „Dar cu găuri evidente, cu găuri neacoperite. Dacă vă amintiți, inițial, deficitul bugetului era preconizat de 6,1 miliarde de lei și atunci când a fost prezentat bugetul prima dată în comisiile parlamentare, a doua zi eu am remarcat, a doua zi, peste 24 de ore, deficitul bugetului a crescut cu 1,3 miliarde de lei, pentru că a fost introdus acest credit promis, dar foarte vag, fără niciun suport documentar de către Moscova și acest lucru a fost înghițit de Partidul Democrat, care înțelege că bani nu sunt și în timpul discuției Legii bugetului în parlament a fost foarte multe lucruri care meritau cel puțin dezghiocate, discutate în esență, cu accizele la automobilele hybrid, dacă vreți, multe alte lucruri care sunt la suprafață. Este evident, oameni buni, dacă noi pledăm pentru ecologie și un aer curat și toată lumea merge pe automobilele verzi, eco, de ce nu facem acest lucru? Și interesul PD-ului era să păstreze ceea ce a fost în timpul guvernării Partidului Democrat, nu? E logic! Dar, atunci când socialiștii au spus că anulăm această scutire de accize pentru automobilele hybrid – s-a anulat și multe alte lucruri.”

Europa Liberă: Adică spun, yes sir?

Anatolie Golea: „Yes sir, pentru că…”

Europa Liberă: Și nimeni nu face opinie separată acolo la dânșii?

Anatolie Golea: „Nimic, deocamdată nu am văzut acest lucru.”

Europa Liberă: Am înțeles.

Anatolie Golea: „Deși noi toți cunoaștem că fracțiunea Partidului Democrat nu este una foarte…”

Europa Liberă: Destul de eclectică, da.

Anatolie Golea: „…foarte unită, da.”

Europa Liberă: Ați spus că Vladimir Voronin 2.0 este deja atât de „periculos” cum îl prezintă opoziția și anunță deja o „vendetă” politică împotriva lui Dodon?

Anatolie Golea: „Cine?”

Europa Liberă: Opoziția, care a pierdut puterea.

Anatolie Golea: „Opoziția, care a pierdut puterea, cred că are prilej pentru a…”

Europa Liberă: Ați spus, pentru regrete, dar…

Anatolie Golea: „Pentru a lua o pauză acum, cel puțin în această perioadă a sărbătorilor și a se gândi foarte bine ce are de făcut în anul 2020, ca să nu mai calce la nesfârșit pe aceeași greblă. Da, pentru opoziția de dreapta Igor Dodon devine și periculos, și puternic. Dânsul a preluat anumite pârghii și anumite exemple de la Vladimir Voronin, pe care l-a tot copiat pe parcursul anilor, dar a preluat și de la Vladimir Plahotniuc. De exemplu, Voronin a avut un singur post de televiziune și o agenție de presă, nu știu ce a mai avut și Moldova 1, subordonată, dar cam atât. Acum, Igor Dodon are un holding pe care poate să-l invidieze și holdingul lui Vladimir Plahotniuc de pe timpuri.”

Europa Liberă: Îl cunoașteți foarte bine pe Dodon. Care e valoarea adăugată? Ați spus că a luat de la Voronin, de la Plahotniuc. Care este valoarea adăugată a lui Dodon, o trăsătură, două?

Anatolie Golea: „Este foarte abil, deschis...”

Europa Liberă: Este chiar deschis sau interpretează acest rol?

Anatolie Golea: „Joacă bine rolul de deschidere către societate, către presă.”

Europa Liberă: Chiar e jovial uneori?

Anatolie Golea: „Da, către presă. Știe să reacționeze la cerințele, solicitările oamenilor, lucrează individual, punctat, cu fiecare persoană, cu fiecare abordează orice problemă, ceea ce nu are Maia Sandu, care spune că rezolv probleme globale, nu mă ocup cu soluționarea cazurilor individuale. Este corect, trebuie să schimbăm sistemul și nu să rezolvăm problemele locale, este corect, dar până schimbi sistemul – omul se lovește cu capul de ușa închisă.”

Europa Liberă: Și la alegători asta dă bine.

Anatolie Golea: „Da.”

Europa Liberă: Două evenimente mari s-au mai întâmplat la sfârșitul anului 2019: a apărut un puternic concurent, deocamdată așa se anunță, pentru Partidul Socialiștilor pe stânga. Și doi: unioniștii promit să se consolideze și să fie un front comun, cu un sprijin puternic. Dvs. cum apreciați aceste două evenimente?

Anatolie Golea: „În primul caz vă referiți la Congresul Civic?”

Europa Liberă: Exact! Mark Tkaciuk, Iurie Muntean și Zurab Todua.

Anatolie Golea: „Proiectul este simpatic și atractiv pentru un anumit spectru al electoratului de centru-stânga sau chiar de stânga, dar nu prea cred în acest proiect fără lideri. Cunoaștem că în Republica Moldova rolul personalității în istorie, dacă revenim la ceea ce am învățat prin universități de pe timpurile marxism-leninismului, rolul personalității în societatea moldovenească este foarte important, foarte important. Și atunci când nu ai un lider bine definit, este complicat să asociezi această formațiune politică cu cineva. Am încercat să citesc și programul acestei formațiuni politice…”

Europa Liberă: Mai ales planul de acțiuni acolo e relevant.

Anatolie Golea: „Îi relevant planul de acțiuni, dar programul este destul de eclectic, este destul de complicat pentru alegătorul de rând, sunt vorbe, toți vorbesc frumos, dar urmează să vedem. Eu, deocamdată, am mari rezerve. Este bine că a apărut și va fi activ. Din cele 49 de partide, pare-mi-se 49 existau, o bună jumătate ar trebui desființate și eu rămân la părerea că dacă partidul n-a participat la două alegeri consecutiv, urmează a fi lichidat.”

Europa Liberă: Se presupune că paroles d'honneur…

Anatolie Golea: „Da, știu.”

Europa Liberă: Așa a făcut, de exemplu, Serebrian, când a zis că dacă nu ajung în parlament... Dar încerc să vă contrazic, când spune partidul acesta la acțiuni colective „să obținem ca salariile înalților demnitari să depindă de nivelul de viață concret, de salariul mediu pe economie”, asta-i destul de concret? E altceva cum faci asta.

Anatolie Golea: „E destul de concret, dar exact, este complicat, pentru că n-aș fi de acord, pentru că la salariul de 5.000 de lei nu o să-ți vină nimeni să lucreze, nu știu, ministru sau dacă vrem să atragem specialiști... Noi avem un mare-mare deficit de cadre la toate nivelurile, în toate sferele, în toate domeniile și trebuie să-i atragi prin salarii competitive.”

Europa Liberă: La Moldtelecom nu era o problemă să găsești un manager.

Anatolie Golea: „Bine, manager general da, dar mai jos? Dar ce facem la Registru, când au nevoie de specialiști în IT și peste drum, la organizațiile private, li se oferă un salariu de 2-3000 de euro și tu încerci să-i atragi cu 5.000 de lei, nu.”

Europa Liberă: Deci, cu un scepticism sănătos tratați?

Anatolie Golea: „Cu un scepticism sănătos, pentru că aici ar trebui să începem cu pensiile, decalajul între pensii este de 100 de ori, uneori este de 100 de ori între pensia minimă și pensia maximă, aici trebuie să rezolvăm ceva și cu pensiile judecătorilor, foștilor polițiști ș.a.m.d., pentru că la noi 90 la sută din pensionari au pensie sub nivelul minim, deci sub 2.000 de lei, ceea ce nu este normal.”

Europa Liberă: Partidul acesta tocmai a încercat să mizeze pe categoria asta, copii, pensionari și femei, declarându-le…

Anatolie Golea: „Da, dar sunt declarații în care oamenii nu prea cred deja.”

Europa Liberă: OK, vom vedea acțiunile.

Anatolie Golea: „Vorbeam mai sus despre dezamăgiri și oamenii, fiind dezamăgiți, cred în cele 700 de lei la Paște și Crăciun.”

Europa Liberă: Adică, vrabia din mână și nu cea de pe gard?

Anatolie Golea: „Da, și aici iarăși președintele Dodon a sesizat, a intuit foarte bine că oamenii au primit 600 de lei de la Plahotniuc, dar noi vom da 700. Cine dă 800?”

Europa Liberă: Unioniștii...

Anatolie Golea: „Unioniștii, după părerea mea, șansele de a se unifica sunt infime, pentru că la noi discuția, noi suntem mai bătrâni în meserie, Vasile, și putem să ne amintim, începând cu anii ‘90, toate partidele de dreapta unioniste: ne unim într-un singur partid, dar lider voi fi eu. Și asta spun toți liderii partidelor, partiduțelor, cei care au ștampila partidului în buzunar și sunt gata să moară, dar cu ștampila în buzunar. Eu sunt sceptic și nu cred că se va reuși. Din nou se calcă pe aceeași greblă și aici am în vedere alegerile prezidențiale, pentru că alegerile din Chișinău ar trebui să fie o lecție pentru dreapta, care pentru prima dată în istoria contemporană a Republicii Moldova a pierdut Chișinăul. Deci, electoratul de dreapta și centru-dreapta, și anume l-a pierdut, nu Ion Ceban a câștigat alegerile, ci Andrei Năstase a pierdut alegerile și le-a pierdut având contribuția substanțială a contracandidaților săi de pe dreapta. Discutam cu acești candidați, am avut dezbateri electorale în octombrie, înainte de alegeri, și chiar îi întrebam și în dezbateri, și după dezbateri: Dar ce faceți voi, unde o să ajungeți? Și unii mai sinceri îmi spuneau: Păi, noi ne lansăm în politică, în campanie, iaca, am avut diferiți candidați, dar în turul doi evident că noi o să luptăm împotriva lui Ion Ceban. Dar nu poți face acest lucru...”

Europa Liberă: Înseamnă să oprești trenul?

Anatolie Golea: „Atunci când, înainte de primul tur, îl critici pe Andrei Năstase, candidat la postul de președinte al Republicii Moldova de pe dreapta, și spui că el este corupt, este tâlhar, n-a făcut nimic la Ministerul de Interne și unde a mai fost și după ce acest candidat trece în turul doi și tu n-ai trecut, și înainte de turul doi spui că...”

Europa Liberă: Scoți batista și îl ștergi pe față...

Anatolie Golea: „...hai să-l susținem, din memoria electoratului nu poți șterge cu buretele ceea ce ai spus. Exemplul ieșirii dnei Sandu cu dl Dorin Chirtoacă în ajunul alegerilor, după mine a avut un impact doar pentru electoratul lui Ion Ceban, care s-a consolidat și a zis: Mergem toți la alegeri, că dacă nu, vine Chirtoacă, care-l susține pe Năstase. Eu mă tem că vom ajunge în aceeași situație și în alegerile prezidențiale de la sfârșitul lui 2020, pentru că oricare ar fi opinia despre Maia Sandu, dânsa a avut multe greșeli, mai mulți cetățeni, membri ai partidului domniei sale și partenerii din coaliție nu au fost de acord cu pasul pe care l-a făcut prin asumarea răspunderii și demisia guvernului care a urmat, dar peste toate aceste greșeli, dacă trecem, oricum dânsa rămâne unicul lider de pe dreapta credibil, care are șanse să concureze de la egal la egal cu președintele Igor Dodon, care, evident, va fi candidatul de bază la următoarele alegeri. Atunci când se vor ambiționa și vor merge și Andrei Năstase, și Octavian Țîcu, și Dorin Chirtoacă, probabil ș.a. – nu știu, mai este un an de zile –, ne putem trezi chiar cu alegerea președintelui Igor Dodon cu al doilea mandat în primul tur de scrutin.”

Europa Liberă: Deci, inflația l-ar ajuta pe el? Practicați pe timpuri pariuri, știu că puneați în safeu...

Anatolie Golea: „Șah nu joc. (Râde.)”

Europa Liberă: Ai risca să faci un pariu, mai mult sau mai puțin sigur, cine o să iasă învingător?

Anatolie Golea: „Cine câștigă?... De mult au rămas în urmă acele pariuri pe care le făceam la Agenția INFOTAG, la care participau și politicienii. Dl Ion Sturza, de altfel, atunci avea cele mai bune prognoze. Ultima dată am pariat cu un membru al echipei lui Octavian Țîcu. Ei au spus că trec în turul doi, iar eu am spus că nu vor trece pragul de 5% și am câștigat.”

Europa Liberă: Deci, au rămas banii lui în safeu? Și ați paria pentru viitorul președinte?

Anatolie Golea: „Mă tem că nu aș paria, cel puțin acum, pentru că este prea mult timp și multe lucruri se pot întâmpla. Mai vedem, mai aproape de alegeri. Ceea ce văd astăzi, este că Igor Dodon este favoritul, ar putea să-l oprească nu atât dreapta, cât Partidul Democrat. Paradoxal, dar pe lângă faptul că Igor Dodon, după cum am spus la început, controlează tot ce mișcă în Republica Moldova, dânsul este foarte și foarte vulnerabil și dependent de Partidul Democrat. Or, Partidul Democrat nu este unul foarte unit. Spuneam și în alte emisiuni la Dvs., faptul că au mers atunci la președinție toată fracțiunea nu este pentru că sunt foarte uniți, dar din cauză...”

Europa Liberă: ...ca să-i vadă lumea...

Anatolie Golea: „...că nu au încredere unul față de altul. Și Partidul Democrat, eventual, poate provoca o criză de guvern, o criză politică în 2020, să voteze împreună cu Blocul ACUM pentru demisia guvernului. Și asta ar fi aproape mortal pentru președintele Igor Dodon în perspectiva alegerilor prezidențiale, pentru că dl Dodon are nevoie de stabilitate.”

Europa Liberă: Deci, acolo nu știți, e un teren mlăștinos.

Anatolie Golea: „Dar Partidul Democrat nu prea are motive s-o facă, pentru că în acest caz trebuie să aibă un lider național cu șanse la alegerile prezidențiale. Partidul Democrat nu-l are și nu-l va avea până la alegeri, dar s-o ajute pe Maia Sandu nu știu dacă își dorește. Pentru Partidul Democrat este mult mai confortabil cu președintele Igor Dodon decât, eventual, cu președintele Maia Sandu. Și nici de alegeri anticipate Partidul Democrat nu are nevoie.”

Europa Liberă: Mai ales că, se spune în târg, Igor Dodon le-a creat toate condițiile ca să-și recapete mult din ceea ce au pierdut.

Anatolie Golea: „Multe pârghii, sigur că.”

Europa Liberă: Dacă aici este incertitudine, haideți să ne uităm într-un loc unde mai mult sau mai puțin experiența vă permite să faceți prognoze. Cariera lui Renato Usatîi cum o vedeți în 2020?

Anatolie Golea: „O, ea depinde de foarte multe circumstanțe. Renato Usatîi, este adevărat, poate deveni candidatul cu cele mai mari șanse de a rupe electorat de pe stânga, electoratul tradițional al lui Igor Dodon, pentru că aici deocamdată nu vedem candidatul Congresului Civic. Am spus, nu au un lider și nu știu dacă el va apare.”

Europa Liberă: Au să tragă la sorți acolo...

Anatolie Golea: „Nu știu. Renato Usatîi are șanse, dar dânsul poate fi oprit de către Rusia, de către Londra, de anumite dosare penale pe care le are – dacă nu mă înșel, 26 la număr – în Republica Moldova. Urmează să vedem, dar dânsul este un concurent serios pentru Igor Dodon, dânsul care i-a făcut cadou cele 6% ale Dumitru Ciubașenco la alegerile din 2016, care, de fapt, l-au făcut președinte pe Igor Dodon. Nu trebuie să uităm acest lucru. Se mai vorbește despre reînvierea – nu știu dacă este cuvântul potrivit – președintelui Vladimir Voronin. Am văzut ultimul sondaj unde dl Voronin apare pe locul doi sau trei după Igor Dodon...”

Europa Liberă: Într-o emisiune chiar s-a comparat cu Trump. A zis: why not?

Anatolie Golea: „Da, dar dânsul la vârsta respectabilă pe care o are mai uită ce a spus. La mine într-o emisiune, cu jumătate de an în urmă, a spus că va candida neapărat, pentru că Trump este de aceeași vârstă și dânsul la alegerile prezidențiale va avea doar 79 de ani, recent însă a spus că nu va candida dacă va rămâne acest sistem electoral introdus prin decizia ilegală și neconstituțională a Curții Constituționale din 4 martie 2016, dar ar candida dacă ar fi în parlament. Înțelegem că în parlament nu ar avea nicio șansă, pentru că PCRM-ul nu are niciun deputat în parlament. Apropo, eu nu cred în revenirea alegerii președintelui în parlament, deși consider acea decizie a Curții Constituționale una absolut ilegală și de conjunctură, poate că ar trebui revăzută, dar nu știu dacă se va aventura actuala Curte.”

Europa Liberă: Deci, în concluzie, ne așteaptă un an vesel, nu ne vom plictisi?

Anatolie Golea: „Pentru noi, ziariștii, da, pentru cetățeni va fi mai puțină veselie și mai multă tristețe.”

Europa Liberă: Se vor scărpina la ceafă...

Anatolie Golea: „Asta este!”

Europa Liberă: Mulțumim!

Anatolie Golea: „Pentru puțin. Un an nou bun!”