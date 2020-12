Andrei Năstase (DA): „Pentru mine nu vreau nimic”

Aproape toți liderii politici, începând cu președintele în exercițiu Igor Dodon și președinta aleasă Maia Sandu vorbesc de alegeri anticipate dar nimeni nu a venit cu un plan concret cum să se ajungă la declanșarea de noi alegeri. Liderul Plarfomei DA, Andrei Năstase crede că o soluție, care ar debloca situația actuală, ar fi ca premierul Ion Chicu să demisioneze la încheierea mandatului de președinte al lui Igor Dodon. Noua președintă ar urma sa numească un premier interimat după care s-ar putea face alegeri anticipate.

Europa Liberă: Situația rămâne a fi încă destul de incertă. Chiar dacă este clar că Maia Sandu a câștigat alegerile prezidențiale din 15 noiembrie, multe depind de ceea ce se întâmplă în Parlamentul Republicii Moldova. Încotro se îndreaptă Moldova acum?

Andrei Năstase: „Din păcate, cei care au pierdut alegerile nu știu să recunoască acest lucru și nu știu că e bine ca transferul de putere să se facă într-un mod civilizat, să se facă într-un mod cât se poate de rapid, astfel încât suferințele prin care trec oamenii în legătură cu pandemie, în legătură cu economia șubredă și sărăcie să nu fie atât de dureroase. Până la urmă, este un scor foarte bun în aceste alegeri. Republica Moldova a câștigat, a câștigat majoritatea care își dorește un viitor mai bun la ea acasă, își dorește un viitor european. Și sunt sigur că nu va dura foarte mult până când și forțele politice învinse vor înțelege că trebuie să pună umărul la depășirea crizei pandemice și economice din țară.”

Europa Liberă: Vă întrebam: pe ce drum se îndreaptă Moldova?

Andrei Năstase: „Eu cred că pe drumul corect, dar este unul anevoios, nimic nu se dă ușor. A fost o victorie, o victorie de etapă la aceste prezidențiale; am câștigat cu toții o bătălie, războiul încă mai e în toi. Avem de luptat cu un sistem oligarhic înrădăcinat, care iată că își schimbă numele de la o perioadă la alta – o vreme a purtat un nume, apoi a fost Plahotniuc, acum, iată, Dodon, dar îi va veni rândul și lui, și celor care îi asigură astăzi o majoritate în parlamentul țării.”

Europa Liberă: Dar găsiți momente care se aseamănă, dacă ne gândim la ceea ce s-a întâmplat atunci când a plecat Vladimir Plahotniuc din Republica Moldova și ceea ce este astăzi? Igor Dodon insistă pe ideea transferului de putere și nu se ține cu dinții de putere.

Andrei Năstase: „Nu se ține, plus că trebuie să fim totuși cât se poate de raționali și să înțelegem că Vladimir Plahotniuc nu a avut sprijinul a peste 49 la sută din populația Republicii Moldova, vorbesc de populația din țară. Per total, cu cetățenii noștri din diaspora, o diasporă minunată, trebuie să menționăm acest lucru cu fiecare ocazie, e mai mic, dar totuși are un suport popular și de asta trebuie să ținem cont. Nu este același lucru ca și cu Plahotniuc. E altceva că Dodon a preluat toate structurile lăsate de Plahotniuc și oamenii lăsați de Plahotniuc, care în continuare slujesc unor interese mafiote, asta-i altă treabă.”

Europa Liberă: Dar știți că mulți experți așa acreditează ideea că, dacă și a preluat Igor Dodon multe structuri ale statului, este și vina Dvs., că în 2019 i-ați oferit această ocazie?

Andrei Năstase: „Bineînțeles că au să-mi pună etichete și mie, și Maiei Sandu, și altora. Ce am făcut în 2019, dacă se poate? Am intentat niște dosare penale care nu s-au intentat până atunci? Am avut într-un final un șef de Serviciu de Informații și Securitate trimis în instanța de judecată? Am avut dosare penale pe contrabandă și am adus contrabanda la cel mai jos nivel din ultimii 10 ani? Am intentat dosare penale celor care ne interceptau telefoanele? Am intentat dosare penale celor care furau din bunul public și din achizițiile trucate?”

Europa Liberă: Care e finalitatea acestor dosare?

Andrei Năstase: „Întrebați procuratura și instanțele de judecată: de când un ministru de interne, ca să nu vorbesc de Ministerul de Interne, trebuie să fie și judecător, și procuror în instanță, și, poate, chiar și executant, ca pe timpul NKVD-ului? De asta mă lasă rece tot felul de așa-ziși experți. Eu i-aș întreba pe acești experți din ce bani trăiesc ei. Eu am declarat totul: eu sunt politician, eu sunt activist civic, am fost avocat, am fost procuror, am fost vicedirector, eu sunt la vedere, eu sunt ca o carte. Iată pe ei, pe cei care stau pe Facebook, de exemplu, și se dau cu părerea, că noi părereologi, stimată doamnă, avem foarte și foarte mulți. Iată când fac o afirmație în spațiul public, câtă responsabilitate poartă acea afirmație în spate? Dar să știți că nu sunt răutăcios și nici supărat nu sunt, eu o să-i las. Mergeam pe drum și l-am citit încă o dată pe Țuțea. L-am citit încă o dată pe Țuțea și vreau să vă spun, dar mai bine mă opresc aici, pentru că mâine, când o să dați pe post această emisiune, au să apară iarăși titluri din astea că Năstase nu știu ce... Țuțea spunea...”

Europa Liberă: Ce spunea? Citați-l.

Andrei Năstase: „Țuțea spunea: Când văd cirezile de imbecili, singurătatea mi se pare un remediu.”

Europa Liberă: Acum stau și mă gândesc, dacă Andrei Năstase s-ar regăsi el în mediul de experți?...

Andrei Năstase: „Nu, nu vorbesc despre experți acum, eu am vorbit despre părereologi, am vorbit despre părereologii de pe Facebook. De exemplu, a hotărât să pună el o etichetă: n-ai făcut nimic, n-ai făcut... Și eu stau și mă gândesc: dle, 10 ani de zile am muncit, totuși, ca să vină un părereolog, care nu știu, eu nu știu cine este în spatele acelui profil, nu știu cine este, cum este, dar el își pune un nume acolo și își pune și o fotografie...”

Europa Liberă: Haideți să vorbim despre situația din parlament. Ce credeți Dvs. că ar fi mai bine acum – să se ajungă la anticipate, să-și continue activitatea actualul parlament?

Andrei Năstase: „Eu cred că avem o situație foarte și foarte dificilă, avem un parlament ce-i emanație a unor alegeri care știm foarte bine cum s-au produs, pe un sistem mixt, pe un sistem mixt, care s-a produs urmare a înțelegerii dintre Plahotniuc și Dodon. Și avem ceea ce avem.

În același timp, iată că a dat peste noi această pandemie, iată că avem această criză economică, iată că avem o sărăcie lucie din care nu mai putem ieși de foarte mult timp și oamenii suferă tot mai mult și mai mult, spitalele se sufocă. Dar nu se vorbește prea mult despre asta, fiindcă nimeni nu vrea să-și asume, e o perioadă când cei care pleacă nu vor să vorbească la această temă și cei care vin tot nu vor să vorbească, iar eu cum am vorbit tot timpul adevărul, așa o să-l vorbesc și de acum încolo. Deci, este o situație foarte dificilă din care trebuie să găsim cea mai bună soluție.

Platforma DA a propus un plan de câțiva pași, pe care trebuia să-l urmăm, astfel încât, odată cu inaugurarea președintei nou-aleasă Maia Sandu, Dodon să plece și odată cu el să plece și Guvernul Chicu, lăsând loc pentru niște discuții în Parlamentul Republicii Moldova cu privire la eventualele alegeri parlamentare anticipate și gestionarea acestor crize, acestei crize generalizate până la acele alegeri parlamentare anticipate.”

Europa Liberă: Să admitem că astăzi sau pe 24 decembrie premierul Chicu anunță că se retrage. Ce urmează?

Andrei Năstase: „Urmează... Dacă se retrage din funcție, trebuie să fie numit un interimar, unul dintre actualii miniștri, pe care îl va numi președintele în funcțiune, că dacă se întâmplă astăzi, va fi Dodon cel care îl va numi, dacă se va întâmpla după inaugurarea dnei Sandu, se va numi de către dna Sandu, iar după asta, bineînțeles, trebuie să se intre în procedurile constituționale de constituire a unei majorități care să sprijine un guvern. Din punctul meu de vedere, un guvern de tranziție către următoarele alegeri parlamentare anticipate.”

Europa Liberă: Și cum se ajunge la nominalizarea unui asemenea cabinet de miniștri?

Andrei Năstase: „Prin mijloace democratice, prin mijloace politice în parlament, civice, dacă e nevoie și în stradă și, bineînțeles, prin comunicare, prin comunicare dintre toți actorii politici, dintre actorii administrativi ș.a.m.d.”

Europa Liberă: În actualul parlament mai poate fi creată o majoritate care ar învesti un alt guvern?

Andrei Năstase: „În actualul parlament nu cred că sunt foarte, foarte mulți doritori care ar vrea alegeri anticipate, nu cred.”

Europa Liberă: Absolut!

Andrei Năstase: „Nu cred, chiar dacă se bat, cum se zice la București, cu cărămida în piept.”

Europa Liberă: Cu pumnul în piept...

Andrei Năstase:

Platforma DA este pregătită de orice scrutin!

„Păi, nu, la București chiar așa se spune în ultima perioadă, că-s tare guralivi mulți, că vor anticipate, că vor cutare, iată că în realitate nu prea vor. Unicii care sunt pregătiți pentru alegerile anticipate - și au declarat acest lucru, și au fost dispuși să vină și cu o moțiune de cenzură împotriva actualului guvern – sunt cei din Platforma Demnitate și Adevăr. În ciuda unor părereologi, care, iarăși, vin pe la posturile de televiziune, vin pe Facebook și spun: dle, Platforma DA nu vrea alegeri anticipate, fiindcă se teme că nu o să ajungă în parlament. Nu! Platforma DA este pregătită de orice scrutin!”

Europa Liberă: Nu, se zice așa: din moment ce a fost un eșec în alegerile prezidențiale al dlui Năstase, s-ar putea ca la anticipate să nu mai aveți sprijinul pe care l-ați avut altădată.

Andrei Năstase: „Eu cred că fiecare ar trebui să-și vadă de grija sa. În ce privește Platforma Demnitate și Adevăr, este un partid solid, un partid care știe să se ridice atunci când cade, pentru că cred că nimeni nu poate...”

Europa Liberă: O să vorbim și despre asta...

Faptul că avem astăzi un alt președinte decât Igor Dodon este meritul deplin și al Platformei Demnitate și Adevăr.

Andrei Năstase: „Putem să vorbim, dar referitor la rezultat – a fost o situație, a fost o conjunctură, oamenii au ales votul util, oamenii, am văzut reacțiile de după, am văzut analizele specialiștilor, deci nu este niciun fel de tragedie. Faptul că avem astăzi un alt președinte decât Igor Dodon este meritul deplin și al Platformei Demnitate și Adevăr.”

Europa Liberă: Să ducem la bun sfârșit gândul referitor la ce se întâmplă dacă își dă demisia Ion Chicu și pleacă guvernul său. Ce se întâmplă mai departe?

Andrei Năstase: „Dacă dl Chicu își va da demisia, Dvs. mi-ați pus două... că își dă demisia...”

Europa Liberă: Să vedem ce scenariu ar fi cu putință ca să fie pus în aplicare?

Andrei Năstase: „Avem un președinte ales? Este de datoria unui președinte ales ca să numească un interimar. Dacă acest lucru se întâmplă până la intrarea în funcție a dnei președintă, o face Dodon, ceea ce nu-mi doresc.”

Europa Liberă: Da, asta mi-ați spus.

Andrei Năstase: „Deși nu s-ar schimba foarte mult, că oricum acest guvern rămâne, că este cu Chicu în frunte sau că este cu Pușcuță, sau că este cu altă mândruță, nu mai contează. Nu le mai țin minte numele la toți, dar...”

Europa Liberă: Dvs. ați spus că sunt foarte mulți aleși ai poporului care vor să-și păstreze mandatul.

Andrei Năstase: „Corect!”

Europa Liberă: Ei vor fi gata să voteze pentru un oricare alt guvern?

Andrei Năstase: „Nu chiar pentru oricare alt guvern. Nu sunt sigur că m-ar vota pe mine cineva acolo. Haideți să fim serioși! Imaginați-vă că îl vedeți Dvs. pe Candu că mă votează pe mine sau pe Șor... Sau pe cine? Bine, Șor nu este. Sau niște băieți de-ai lui Șor. Nu, nu pe oricine! Dar de dragul acestei societăți, de dragul acestei țări trebuie să faci o încercare, nu ai cum să nu faci această încercare, să instalezi un guvern care să aibă în componența sa niște oameni profesioniști, niște oameni capabili să livreze imediat niște rezultate...”

Europa Liberă: Deci, un guvern de tranziție, un guvern minoritar, un guvern...

Andrei Năstase: „Numiți-l cum vreți. Un guvern care să facă ceea ce este prioritar pentru țară. Și aici este vorba de criza economică, criza sanitară, socială și, bineînțeles, rezolvarea crizei politice.”

Europa Liberă: Cine va alege un viitor cabinet de miniștri, voturile căror fracțiuni se adună?

Andrei Năstase: „Am să vă spun. Un premier, un desemnat în funcția de premier care va veni în fața parlamentului cu o garnitură de miniștri. Acel nume va fi acel pe care îl va decide dna președintă.”

Europa Liberă: Dvs. v-ați dori această funcție?

Noi suntem niște oameni de echipă și, așa cum am fost și până acum în prima linie, așa vom rămâne și de acum încolo.

Andrei Năstase: „Ceea ce vă pot eu spune în numele personal și în numele Platformei Demnitate și Adevăr e că niciodată nu ne-am dat în lături, de fiecare dată am pus umărul. Noi suntem niște oameni de echipă și, așa cum am fost și până acum în prima linie, așa vom rămâne și de acum încolo.

Nu se pune problema unui post anume, se pune problema să pui umărul atunci când e nevoie, să-ți asumi atunci când e nevoie cu curaj, cu competență, cu cinste niște obligațiuni, să spun așa, sau niște lucruri pe care trebuie să le faci împreună cu...”

Europa Liberă: Dar tot Dvs. ați spus că pe Andrei Năstase s-ar putea mulți să nu-l dorească în parlament să ajungă la această funcție?

Andrei Năstase: „S-ar putea să nu-l dorească, bineînțeles...”

Europa Liberă: Și ce se întâmplă?

Andrei Năstase: „E și natural să nu mă dorească, fiindcă ei știu foarte bine ce s-ar întâmpla cu mulți dintre ei dacă mai am vreodată o funcție pe mână. Nu se va întâmpla nimic, înseamnă că va fi altul dacă nu va fi Năstase...”

Europa Liberă: Cu cine din actualii deputați ar vota deputații Platformei Demnitate și Adevăr pentru a se ajunge la un consens referitor la numirea unui viitor cabinet de miniștri?

Andrei Năstase: „Am înțeles... Dvs. mă întrebați cu cine din actualii deputați, un prim-ministru nu-i neapărat să fie din membrii actualilor deputați...”

Europa Liberă: Absolut. Eu am zis: voturile căror deputați s-ar întruni pentru ca să fie desenat următorul cabinet de miniștri?

Andrei Năstase: „Acum nu aș putea spune. Uitați-vă, am intrat în Parlamentul Republicii Moldova patru sau cinci fracțiuni - Blocul ACUM, socialiștii, PD-ul și ai lui Șor. Așa era, nu?”

Europa Liberă: Da.

Andrei Năstase: „Și câți avem acum? Nu mai știe nimeni câte fracțiuni. Am văzut de-acum că se fac platforme, vedeți că alte cuvinte în Republica Moldova nu există și în Dicționarul Limbii Române tot nu există. Ba era platforma social-democrată, pe urmă a fost platforma „Pro Moldova”, apoi s-a transformat în „Pentru Moldova”, neapărat să fie acolo platforma...”

Europa Liberă: Mai întâi a fost Platforma Demnitate și Adevăr...

Andrei Năstase: „Păi, e clar că de aici pornește totul, pentru că eu sunt sigur că, dacă Platforma Demnitate și Adevăr se numea cumva altfel, ar fi găsit de fiecare dată să spună: dle, așa-i, ca să facă această confuzie. Iar această confuzie am văzut că și în presă se insistă foarte mult cumva să nu se vadă că-i Platforma DA, aliații Maiei Sandu, dacă se poate; se mai scrie acolo că un lider politic, ca să nu scrie neapărat în titlu Andrei Năstase. Deci, noi manipulările acestea le-am văzut, dar acum vorbim despre politicieni, nu despre presă, nu? Legat de politicieni – aceste tertipuri fac să se ascundă în spatele lor niște șarlatani. Ian uitați-vă cine sunt în „Pentru Moldova”, în această platformă „Pentru Moldova”. Tot felul de șarlatani s-au adunat acolo, nu? Transfugi, șmecherași de aceștia, ei trebuiau să-și pună o etichetă, „Pro Moldova”, ca oamenii să uite că ei vin de sub aripa lui Plahotniuc, să uite că vin de sub aripa lui Șor. Dar, lăsându-i într-o parte pe aceștia, Parlamentul Republicii Moldova are 100 de parlamentari, unul e fugar, vorbim de Șor.

Ei, din 100 de parlamentari, părerea mea este că cu puțin efort politic, bineînțeles, democratic, bineînțeles, presiune civică, presiune politică, dialog, compromis se poate ajunge la o înțelegere pentru o perioadă scurtă de timp în care să fie instalat un guvern de tranziție. Dacă însă acest lucru nu se poate de făcut, pentru că o să sară în cap foarte mulți din aceștia, dle, Năstase vrea guvernul. Pentru mine nu vreau nimic, slavă Domnului, sunt tânăr, sunt în putere, familia e lângă mine și poate că eu o să mă descurc, dar mă gândesc totuși la țara asta - ce se întâmplă în patru-cinci luni de zile fără guvern sau cu un guvern interimar...”

Europa Liberă: Dvs. vreți să îmblânziți și socialiștii care?...

Andrei Năstase: „Nu vreau să îmblânzesc pe nimeni, eu nu sunt îmblânzitor, eu nu sunt circarul care, știți despre cine vorbesc, da? Nu sunt... Eu sunt un om politic care caut soluții pentru țară, iar aceste soluții trebuie căutate acolo unde sunt instituțiile. Cine numește un guvern? Parlamentul! E nevoie de voturi în parlament, haideți să vedem, sunt 51 de oameni sau 52 de oameni fără Nichiforciuc, fără Andronachi, fără care mai sunt acolo, eu chiar nu le știu numele...”

Europa Liberă: Fără știm cu cine, dar cu cine?

Andrei Năstase: „Cu ceilalți! Dacă există o asemenea posibilitate...”

Europa Liberă: Deci, ceilalți ar fi și deputații din tabăra socialiștilor.

Andrei Năstase: „Dna Ursu, pot fi, pot să nu fie, se poate și cu ei, și fără ei. Deci, 101 deputați nu înseamnă numai socialiști, Șor, înseamnă și alții. Ceea ce vreau să spun eu...”

Europa Liberă: Dle Năstase, situația din parlament arată că doar socialiștii și această platformă „Pentru Moldova” au voturi suficiente pentru a crea o majoritate.

Andrei Năstase: „Bine, în momentul de față au voturi suficiente pentru a crea o majoritate, dar poate că acei de la „Pro Moldova”, spre exemplu, cum au plecat până acum ba într-o parte, ba în altă parte poate că ei o să spună: dle, de dragul țării dau votul pentru un guvern?”

Europa Liberă: Adică iar vă adresați la Sergiu Sârbu și alții?

Andrei Năstase: „Nu mă adresez la nimeni, doamnă, nu interpretați, vă rog din suflet. Nu mă adresez!”

Europa Liberă: Păi, Dvs. ziceți că cei din „Pentru Moldova”... Să ne fie clar.

Andrei Năstase: „Dna Ursu, haideți să ne fie clar, eu nu sunt președinte ca să mă adresez nimănui. De acord?”

Europa Liberă: E adevărat.

Andrei Năstase: „Și atunci de ce mi se cere mie să mă adresez cuiva sau îmi spuneți să mă adresez? Nu mă adresez la nimeni!”

Europa Liberă: Nu, eu zic că totuși Dvs. aveți deputați în parlament...

Andrei Năstase: „Avem zece deputați în parlament, care stau acolo, fac legi, fac proiecte de legi foarte bune, contestă la Curtea Constituțională tot ce este rău, este cea mai activă fracțiune din Parlamentul Republicii Moldova. Putem cădea de acord aici?”

Europa Liberă: Asta observăm, pentru că i-am invitat și aici, în studioul Europei Libere, și am vorbit despre toate inițiativele.

Andrei Năstase: „Mulțumesc! Sunt cei mai buni! Am îndrăzneala să spun că am cea mai bună echipă politică a momentului din Republica Moldova, sunt cel mai fericit din punctul acesta de vedere. Doi: acești oameni au fost cei care au inițiat în iunie anul trecut o moțiune de cenzură și era cât pe ce să treacă, dacă nu erau niște ezitări ale unora, dacă nu erau niște înțelegeri obscure ale altora. Nu-i așa? Noi acest exercițiu l-am trecut...”

Europa Liberă: S-a ratat acea ocazie...

Andrei Năstase: „...și suntem și acum gata să punem umărul la o nouă moțiune de cenzură, la un nou vot împotriva acestui guvern și la un vot pentru un nou guvern, un guvern pe care doar președintele sau un prim-ministru pe care doar președintele îl poate înainta. Năstase sau Platforma DA, sau deputații din Parlamentul Republicii Moldova nu pot face acest lucru, pentru că dacă era, dădea Dumnezeu să fiu eu acela, deja erau demarate niște activități, asta pot să vă spun.”

Europa Liberă: Ce activități ar fi fost demarate?

Andrei Năstase: „Căutați soluții - în stradă, în parlament, în discuții cu partenerii de dezvoltare, în discuții cu fracțiunile parlamentare, în discuțiile cu..., pentru că nu putem să așteptăm, noi așteptăm data de 24 ca pe..., nici măcar..., am impresia că nu așteptăm mai mult Crăciunul decât data de 24, de parcă îi datorăm ceva lui Igor Dodon. Și parcă nu-i datorăm nimic, nici eu, nici Dvs.”

Europa Liberă: Vedeți că Igor Dodon tot a anunțat că, în baza normei legale, el are dreptul să-și ducă mandatul până în data de 23 decembrie?

Andrei Năstase: „Sunt sută la sută de acord cu Dvs. și nu trebuie să vină alți juriști, cum ne spunea într-un studio de televiziune că unii spun așa, că unii spun așa... Nu ai ce spune, până pe data de 23 este mandatul lui Igor Dodon. E altceva, nu mă interesează ce face Igor Dodon. Igor Dodon la momentul de față a ales să otrăvească fântânile, să pârjolească terenurile, să pârjolească țara, el vrea să lase țara în pârjol. Ce facem noi? Hai să-l oprim pe Igor Dodon, iar în paralel hai să construim - asta este viziunea mea și a Platformei Demnitate și Adevăr. Deci, nu putem aștepta, pentru că dacă așteptăm la Crăciun, vine Crăciunul, vine Revelionul, apoi vine Crăciunul pe vechi, apoi vine, stai că mai este o Bobotează, ș-apoi încă o Bobotează, ș-apoi vin încă alte și alte sărbători și ne pomenim pe la 15 ianuarie că a mai trecut o lună. Azi ce dată e? E 9, nu? Iată că se duce o lună.”

Europa Liberă: Azi e 10.

Andrei Năstase: „Ei, 10... S-a mai dus o lună. Or, fiecare zi este importantă atât timp cât spitalele, vă spun, este grav...”

Europa Liberă: Cunoaștem situația...

Andrei Năstase: „Am mai dat exercițiul acesta, am mai dat chestia aceasta și vă îndemn și pe Dvs., și pe cei care ne privesc în momentul de față: ridicați telefonul și sunați la primii cinci, cinci prieteni de-ai Dvs., neapărat veți găsi unul care fie a suferit, fie suferă sau... Lucrurile sunt grave!”

Europa Liberă: Așa este! Dle Năstase, un răspuns foarte scurt și clar: Platforma Demnitate și Adevăr își dorește alegeri parlamentare anticipate sau un nou guvern?

Andrei Năstase: „Își dorește alegeri anticipate, asta este clar că nu mai pot, se vede foarte clar că nu mai funcționează acolo, dar, în același timp, noi suntem raționali și înțelegem foarte bine când se pot face aceste lucruri. Deci, există niște proceduri. Cu acest guvern, bineînțeles, nu se mai poate sta și atunci, dacă nu iese soluția cu un guvern de tranziție de câteva luni, de o jumătate de an, până când se pun la punct politica fiscală, bugetele, relațiile cu FMI-ul, nu se pun la punct criza economică, criza pandemică, dacă nu se întâmplă acest lucru, bineînțeles, să se meargă la alegeri anticipate. Noi suntem pregătiți pentru alegeri anticipate. Și cât să mai explic chestia aceasta?

Mai mult decât suntem pregătiți – chiar ni le dorim, pentru că știm că după aceste alegeri anticipate se va clarifica, apele se vor separa.”

Europa Liberă: Dacă se ajunge la dizolvarea parlamentului și la organizarea unui scrutin parlamentar anticipat, Platforma Demnitate și Adevăr merge de una singură, ați dori să reveniți în bloc să mergeți în alegerile parlamentare anticipate?

Andrei Năstase: „Platforma Demnitate și Adevăr are niște foruri statutare la care se iau deciziile respective. Nu suntem în momentul de față în preajma unor alegeri, când se va ajunge acolo, bineînțeles, se va discuta mai întâi la Biroul politic, apoi la Consiliul politic național și, bineînțeles, la un congres, iată, noi ne-am propus să facem și un congres curând, așa că forurile...”

Europa Liberă: Când va avea loc congresul?

Andrei Năstase: „Cred că în februarie, la sfârșitul lui februarie.”

Europa Liberă: De ce v-am pus această întrebare? Pentru că cu anumite ocazii se spunea că ar fi fost închise ușile pentru dialog între PAS și Platforma DA...

Andrei Năstase: „Niciodată! Cine le-a închis?”

Europa Liberă: Păi, Dvs. trebuie să ne spuneți.

Platforma Demnitate și Adevăr nu a dat foc la poduri niciodată, niciodată nu a închis ușile, dimpotrivă.

Andrei Năstase: „Niciodată. Platforma Demnitate și Adevăr nu a dat foc la poduri niciodată, niciodată nu a închis ușile, dimpotrivă, Platforma DA a fost cea care a pus bazele configurării Blocului ACUM, Platforma DA a fost cea care de fiecare dată a făcut concesii, a făcut compromisuri în interesul național și niciodată în interesul său sau al liderului său. Aici trebuie să spunem franc și să nu îndrăznească nimeni vreodată să mai acuze Platforma Demnitate și Adevăr de dezbinare, dar niciodată...”

Europa Liberă: Nu de dezbinare, dar de lipsă de dialog?

Andrei Năstase: „Niciodată, niciodată...”

Europa Liberă: Dna Sandu, președinta aleasă, aici, în studioul Europei Libere, a spus că a avut o discuție cu Dvs. imediat după ce au fost cunoscute rezultatele alegerilor prezidențiale.

Andrei Năstase: „Da, la solicitarea mea. Două discuții am avut cu dna Sandu, și ambele la solicitarea mea. Dacă ne interesează detalii...”

Europa Liberă: Da.

Andrei Năstase: „Pentru că, știți cum, ieri mi s-a reproșat, mai ales după emisiunea de la un post de televiziune: dle, dar de ce nu spui franc? Ce să spun franc, dle? Noi avem o relație cu dna Sandu, ne unește cu dna Sandu niște obiective, nu ne unește altceva decât obiectivele comune pentru această țară: eliberarea țării de corupție, de sărăcie, de mizerie, da, ne-am întâlnit. Acum vă spun franc, m-ați întrebat despre dialog și lipsă de dialog și eu vă spun: ne-am întâlnit cu dna Sandu de două ori după alegeri: prima oară pentru ca să o felicit și am felicitat-o cordial și i-am urat succes în noua postură și a doua oară ne-am întâlnit sâmbătă în preziua...”

Europa Liberă: Acțiunilor de protest.

Andrei Năstase: „Da. Scopul este bunăstarea acasă, stat de drept acasă, democrație, buna înțelegere dintre oameni, libertate acasă, siguranță, salarii...”

Europa Liberă: Statul de drept cu cine se construiește?

Andrei Năstase: „Cu oameni cumsecade, cu oameni cinstiți, competenți, cu oameni curajoși, pentru că în momentul de față foarte multă lume pune mai puțin preț pe curaj. Știți de ce? Pentru că foarte multă lume trăiește cu sentimentul că, uite, am scăpat de Plahotniuc, iată am scăpat încetișor de Dodon și deja e libertate. Nu, nu am scăpat, ei sunt prezenți. Ei sunt prezenți prin structurile pe care le controlează, ei sunt prezenți prin oamenii pe care îi mai au în parlament, în guvern, în instanțele de judecată, la procuratură, ei sunt prezenți acolo, războiul nu s-a terminat. Dacă vreți, pentru mine personal, eu sunt astăzi în mai puțină siguranță decât eram pe timpuri.”

Europa Liberă: De ce?

Andrei Năstase: „Prea mulți s-au adunat împotriva mea.”

Europa Liberă: Și de ce să se adune atât de mulți împotriva Dvs.?

Andrei Năstase: „Nu știu, știu ei ce știu.”

Europa Liberă: Nu vreți să ne spuneți mai mult.

Andrei Năstase: „Nu, v-am spus că nu mă simt mai bine, hai ca să nu, e puțin altfel, dar deja nici nu știi de unde să te aștepți, uite că stă unul la suprafață aici pe care eu l-am deconspirat ca fiind beneficiarul spălătoriei mafiei rusești, acum merge liber pe la procuratură, merge liber, dă cu piciorul pe la CNPF. Da? El e aici!”

Europa Liberă: Da, vorbiți de Veaceslav Platon.

Andrei Năstase: „Da. Stă unul prin..., nici nu știe nimeni pe unde este Plahotniuc. Când eram eu la Ministerul de Interne, el era sub monitorizare, era sub vizor, știam că este în Statele Unite, știam unde se deplasează, știam că este acolo, știam totul, acum nu știe nici procuratura, nu știe nici Ministerul de Interne și poate că nici nu este obligată să știe, eu vorbesc acum despre..., constat niște lucruri. Îl văd că se dă în fiecare zi cu părerea Șor, iată acest individ care a fost recunoscut în două instanțe...”

Europa Liberă: Deputat...

Andrei Năstase: „Deputat. Fost deputat, că nu mai este, nu?”

Europa Liberă: Nu și-a depus mandatul.

Andrei Năstase: „Da, este, este, pardon. Bine, un interlop care iată și acesta se dă cu părerea și atunci bineînțeles că riscurile sunt destul de mari, dar eu vorbesc despre ele nu pentru că vreau să...”

Europa Liberă: Să vă victimizați...

Andrei Năstase: „Doamne ferește, nu! Vreau ca toată lumea să înțeleagă că bătăliile pe care le-am câștigat până acum, unele împreună, altele separat, ele au fost doar niște bătălii, noi n-am terminat războiul, încă mai e mult de muncă. Ce a fost mai ușor a rămas în trecut, ce e greu încă urmează.”

Europa Liberă: Așa se spunea că s-a pus o sarcină foarte grea pe umerii procurorului general, dl Stoianoglo. Iată că a trecut un an de când el a preluat acest portofoliu, cel puțin a reușit să spună că în anul 2021 va fi multă claritate pe dosarul dispariției miliardului. E o speranță că lucrurile intră în albia lor firească, când e vorba despre felul cum înțelege justiția să-și facă treaba?

Andrei Năstase: „Da, este într-adevăr o mare povară pentru un nou procuror general după o perioadă în care procuratura a servit politicului intens. Regretabil însă că nu am văzut, eu personal nu am văzut semnale foarte clare că procuratura s-a debarasat de controlul politic sau de influența politică. Un dosar...”

Europa Liberă: Deci, cine ar avea control politic asupra procuraturii?

Andrei Năstase: „Este o altă chestiune. Să nu uităm că Stoianoglo nu a venit cu încă 20 de procurori ca del Ponte sau cum o chema. Nu! A venit într-o procuratură așa cum era ea, a preluat-o așa cum era ea, a mai schimbat, pe unde a schimbat, pe unde în loc de...”

Europa Liberă: Era rezistență și din interior.

Andrei Năstase: „Și este în continuare o mare rezistență, nu poți să nu recunoști acest lucru. Pe de altă parte, eu altfel aș fi văzut din poziția mea ca și fost procuror, ca și apărător al drepturilor omului, dacă vreți, ca și om de stat, altfel aș fi văzut niște acțiuni pe care ar fi trebuit să le întreprindă procurorul general. Legătura cu acest personaj, Platon, căruia i-a permis foarte multe, l-a lăsat foarte aproape. Or, el trebuia ținut foarte mult la distanță și investigat pe alte dosare decât pe cele care au fost arbitrar instrumentate până la el. Deci, abordări diferite, noi avem abordări diferite și se vede foarte clar.

Îi cer lui Stoianoglo, ca și cetățean, nu ca om politic, îi cer să revizuiască toate dosarele politice și să o înceapă cu Gheorghe Petic.

Ceea ce i-aș cere și o să-i cer cu prilejul cu care sunt la Dvs. în emisiune, imediat îi cer lui Stoianoglo, ca și cetățean, nu ca om politic, îi cer să revizuiască toate dosarele politice și să o înceapă cu Gheorghe Petic, pentru că ceea ce i se întâmplă colegului nostru, Gheorghe Petic, este un dezmăț și va plăti Republica Moldova, și cu cât amână acest moment, cu atât daunele pentru Republica Moldova într-un final vor fi mai mari și mai mari. Gheorghe Petic va ajunge la CEDO. Ei îl hărțuiesc acum într-un dosar de la Taraclia, l-au hărțuit într-un dosar de la Ungheni, își bat joc de oamenii noștri în continuare. Or, dl Stoianoglo a promis că dosarele politice vor fi o prioritate pentru el, îi cer și pe calea asta și sper că va ajunge până la el, eu pregătesc acum și o scrisoare oficială, dar, până se usucă cerneala pe scrisoarea mea, dl Stoianoglo poate printr-un ordin să ia dosarul, să-l dea cuiva să-l verifice. Vorbesc acum de un dosar de la Taraclia, un dosar care a fost reinițiat după o perioadă îndelungată de timp, de vreo 13 ani, în care există deja o hotărâre...”

Europa Liberă: Cunoaștem conținutul dosarului...

Andrei Năstase: „Și el este hărțuit în continuare, nu se mai poate. Deci, dacă el pretinde că este altceva decât predecesorii lui, trebuie să ia atitudine, pentru că am văzut că a fost eliberat Platon din apucături, să zicem, de apărare a drepturilor omului, că nu le pot spune altfel, au fost eliberați și alții. Iată că am ajuns să fie decorați de către președintele țării alți interlopi care mai reușesc să și moară, Doamne, Dumnezeu să-i odihnească, dar niște oameni persecutați pe timpul lui Plahotniuc rămân persecutați și acum. Iată ar putea să înceapă cu o asemenea dovadă, să spună că, uite, nu e chiar așa cum spune presa.”

Europa Liberă: Credeți că asupra procurorului se fac presiuni politice?

Andrei Năstase: „Cu siguranță!”

Europa Liberă: Și el nu poate riposta?

Andrei Năstase: „Depinde de el cât ripostează și cât nu ripostează. Sunt sigur că presiunile sunt mari și nu doar politice, și mafiotice, sunt sigur că are și el o familie, sunt multe la număr, numai cel care nu a fost vreodată în pielea unui procuror nu înțelege. E suficient să te uiți la niște filme italiene și o să vezi cât e de grav, dar eu vă spun că în Republica Moldova de multe ori e mai al dracului decât în Italia, decât în Italia de pe timpuri.”

Europa Liberă: Credeți în finalitatea dosarelor de rezonanță, astfel încât Republica Moldova să fie considerată un stat unde justiția își face treaba?

Andrei Năstase: „Da, cred. Parcă președintele Băsescu spunea: mai mult până departe, nu?”

Europa Liberă: Da.

Andrei Năstase: „Mai e mult până departe, dar eu cred că într-o bună zi în Republica Moldova va exista stat de drept. Știți de ce? Pentru că încă mai există oameni care luptă, mai există oameni curajoși, mai există oameni care nu au lăsat mâinile jos. Și mă refer la colegii mei din Platforma Demnitate și Adevăr, mă refer la oamenii din societatea civilă care luptă, nu care se dau cu părerea pe la televizor, nu, ci la cei care luptă cu adevărat pe domeniul jurnalistic de investigație, spre exemplu. Știți câte riscuri are un jurnalist de investigație? Enorme.”

Europa Liberă: Cunoaștem...

Andrei Năstase: „Dar el nu se dă la televizor, nu vine la televizor să se dea cu părerea, că-i bun Năstase, că nu-i bun Năstase, că-i bună Sandu, că nu-i bună Sandu, că a greșit, că n-a greșit, da? Nu. El investighează acolo în surdina lui, scoate la suprafață ce a făcut Dodon, ce a făcut cutare, riscurile sunt foarte mari și în societatea civilă sunt oameni care chiar fac mult efort. Deci, atâta timp cât mai există acești oameni, eu am încrederea că într-o bună zi vom avea și niște instituții puternice, într-o bună zi vom avea și niște finalități în dosarele de rezonanță și într-o bună zi oamenii o să se simtă și în siguranță personală, și în ce privește businessul lor, și în ce privește familiile lor, și în ce privește țara.”

Europa Liberă: Mai sunt schemele acestea care jecmănesc statul?

Andrei Năstase: „Dar cum să nu? Păi, mă întreba ieri cineva, apropo că am comunicat zilele astea cu colegii mei din România pe dimensiunea transfrontalieră, cu criminalitatea transfrontalieră și în contextul depistării celui, știți, al lotului acesta de anabolizante cu 300 de mii ș.a.m.d., mă întrebau, ziceau: dle, când erai tu la Ministerul de Interne ne-ai lăsat fără țigări de contrabandă în România, dar acum văd că înflorește la voi contrabanda, că au ajuns deja și ambasadorii să fie cei care se ocupă de...”

Europa Liberă: A fost rechemat ambasadorul Moldovei din Federația Rusă.

Andrei Năstase: „E insuficient...”

Europa Liberă: Insuficient?

Andrei Năstase: „Din punctul meu de vedere, da. Trebuie o anchetă foarte și foarte serioasă, iată aici i-aș spune, da, e adevărat, s-a întâmplat acolo unde s-a întâmplat, nu... Iată aici cred că autoritățile ar trebui să dea dovadă de promptitudine: dle, iată noi facem lumină în acest caz, vă rugăm, ajutați-ne, dar o să vedem. Cert este că înflorește și contrabanda în continuare, vă spuneam, ciobanii de la Suceava mă înjurau atunci că nu ajungeau până la ei țigările de contrabandă mai ieftine decât pe piață.”

Europa Liberă: Dar dacă s-ar pune capăt acestor scheme, care inclusiv aduc profit regimului de la Tiraspol, ce s-ar întâmpla cu regiunea transnistreană?

Andrei Năstase: „Multe lucruri bune s-ar întâmpla. Una dintre dimensiunile importante de rezolvarea a problemei transnistrene este problema economică. Dacă dacă s-ar lucra pe această dimensiune, noi am avea mai multe șanse de succes. Plus decentralizarea, întrucât decentralizarea ar conduce la o mai bună regionalizare și ar produce efecte benefice pe ambele maluri ale Nistrului. Sunt multe lucruri care trebuie făcute, mai puține declarații și mai multe activități, mai multă comunicare, inclusiv cu patronii celor de la Tiraspol, cum să nu?”

Europa Liberă: Dar credeți că se va schimba relația între Chișinău și Moscova după victoria Maiei Sandu în alegerile prezidențiale?

Andrei Năstase: „Cu siguranță!”

Europa Liberă: În rău, în bine?

Andrei Năstase: „Stați o secundă, că Maia Sandu nu este vasalul Moscovei cum este Igor Dodon.”

Europa Liberă: În ce direcție se vor schimba relațiile?

Andrei Năstase: „Eu sper că spre normalitate, pentru că, am spus-o și mai înainte și am cumva încrederea că și rușii își doresc niște interlocutori corecți și nu care stau în genunchi sau stau în patru labe.”

Europa Liberă: Dar ați văzut reacția imediată care a venit din partea Moscovei referitoare la declarația pe care o făcea Maia Sandu cu privire la retragerea trupelor ruse de pe teritoriul Republicii Moldova?

Andrei Năstase: „Da, eu sunt mai mult adeptul lucrurilor făcute și mai puțin al declarațiilor și de o parte, și de alta.”

Europa Liberă: Își vor retrage rușii armata din stânga Nistrului?

Andrei Năstase: „Nu și-au retras-o din ‘99, de la Tratatul de la Istanbul până acum, e mai greu, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să facem eforturi. Și am spus: în ce privește problema transnistreană, e nevoie să ne atragem de partea noastră mai mult suport diplomatic – românesc, european...”

Europa Liberă: Suportul acesta ar există în cadrul formatului de negocieri „5+2”.

Andrei Năstase: „În cadrul formatului de negocieri, aici nu putem vorbi despre suport, noi acolo avem părți care participă. Acest format a păstrat o anumită securitate, o anumită liniște, cred că se poate recurge și la alte demersuri, și exerciții decât actualul format, dar important este să căutăm sprijin mai mult și mai mult în întreaga lume. Și aici mă refer și la marile puteri, dar să nu uităm de România. România a fost exclusă din acest proces, și nu este bine; la fel cum și Ucraina. Trebuie să avem o relație foarte strânsă cu Ucraina, o relație de bună vecinătate, o relație în care să ne apărăm împreună, regional și împotriva mai multor pericole, dar și a acestei pandemii.”

Europa Liberă: Și în România se schimbă puterea după alegerile parlamentare.

Andrei Năstase: „Se schimbă și nu prea. Să așteptăm, dar este grav ce s-a întâmplat în România, din punctul meu de vedere, pentru că mă uit și în perspectiva unor alegeri anticipate din Republica Moldova, mă uit ce se întâmplă pe plan regional, mă uit ce se întâmplă pe plan global și lucrurile nu sunt atât de roze. O să ne dăm seama că extremismul crește, o să ne dăm seama că sărăcia iată face ca să-și ia revanșa cei care au atacat statul de drept, au atacat democrația, au atacat legea, au atacat justiția, au atacat bunele practici. Și atunci, lucrurile sunt grave, pentru că și la noi am atenționat în campania prezidențială și eu cred că o să vină timpul când oamenii au să-mi dea dreptate și au să spună: dle, da, a fost răutăcios cumva omul acesta, dar ne-a spus adevărul de fiecare dată. Și am atenționat oamenii: uitați-vă cum o să crească, nici nu știm pe ce drojdie crește un partid acum care, iată, chipurile, și-a pus sprijinul împotriva lui Dodon. Să nu uităm că acest partid l-a adus pe Dodon în 2014 la putere și l-am avut patru ani de zile. Se uită cu ușurință acest lucru.”

Europa Liberă: Vă referiți la partidul lui Renato Usatîi?

Andrei Năstase: „Aveți o analiză foarte bună... Apoi, uitați-vă cum crește Șor. Da? Crește Șor ca pe drojdii! El este un fugar, toată lumea știe că el este un hoț, dar uite că candidatul lui reușește să ia un procent atât de mare. Uitați-vă, Dodon. Foarte multă lume spune: dle, l-am bătut pe Dodon cu un scor categoric. De acord cu dvs., dar pentru mine este o mare durere că Dodon, după ce și-a bătut joc de țară patru ani de zile, după ce a avut niște politici antisociale, antisociale dure, nu vorbesc altfel, pentru că și-a bătut joc de pensionarii noștri...”

Europa Liberă: Dar vedeți că pe ultima sută de metri anunță că va semna câteva decrete care ar putea să aducă beneficii și pe plan social? Așa spune el...

Andrei Năstase: „Mă iertați, decretele lui mai puțin contează, contează legile. Până la decretele lui o să ajungem, eu vorbesc despre ce a făcut el în patru ani de zile. Alegerile nu se produc după ce o să voteze el decretele sau după ce o să semneze el decretele, alegerile s-au produs în 1 noiembrie. La 1 noiembrie, oamenii îl înjurau, îi vedeam în scară, îl înjurau pentru că le-a dat câte 10 lei la pensie, îl înjurau pentru că și-a bătut joc de diaspora, îl înjurau pentru multe, da? Și el în țară a luat 49%! Vă spune ceva asta? Pe mine mă sperie. Pe mine mă sperie, poate cineva stă liniștit și spune... Nu, lucrurile sunt foarte și foarte grave. Imaginați-vă că vin...”

Europa Liberă: Asta arată, în primul rând, încă o dată cât de dezbinată rămâne a fi societatea moldavă.

Andrei Năstase: „Nu doar asta...”

Europa Liberă: Dar și asta.

Andrei Năstase: „Uitați-vă că vine Dodon cu 49 la sută, vine Șor, vine Usatîi, îl au în spate și pe Plahotniuc. Ce se va alege din această țară cu aceștia în parlamentul următor? Aici ar trebui să avem mare, mare atenție. Iată de ce, când mă întreabă cineva: dar ce facem, dar cum facem?, noi spunem ce facem noi, dar discuțiile trebuie să se poarte nu doar între partidele parlamentare, ci și între partidele extraparlamentare. Da, nu sunt foarte multe. Iată la aceste alegeri, pentru că am avut conjunctura pe care am avut-o, partidele unioniste, spre exemplu, nu au luat un scor foarte mare. Haideți să vedem – cum acest electorat care are tendință unionistă poate fi adunat totul la un loc, totul împreună; haideți să facem așa încât să nu ne mai canibalizăm, pentru că ne-am canibalizat prea mult. Și în campania parlamentară din 2019, când s-a mers așa cum s-a mers, și în campania locală din 2019, amintiți-vă ce au făcut atunci, 10 mii de voturi nu ne-au ajuns. Mă întreba ieri cineva: dle, dar, iată, ați pierdut la Chișinău... Păi, fraților, am stat și m-am gândit 10 mii de voturi. M-am gândit: de ce n-am avut eu norocul să particip și eu la un scrutin în care să am o acțiune atât de frumoasă a diasporei? Pentru că la locale nu participă diaspora noastră, nu? Iar eu atunci a trebuit să decontez și relația cu socialiștii, să decontez și consecințele propagandei. Orice câine care era călcat pe stradă era pus pe seama lui Năstase. Vă amintiți, nu? Era o fătucă care s-a îmbătat de 180 de ori până a ajunge eu ministru și mai nu eram eu vinovat că ea a dat într-un troleibuz. Amintiți-vă...”

Europa Liberă: Da, accidentul rutier...

Andrei Năstase: „Dar vreau să spun un lucru: încerc să transmit oamenilor un semnal că se poate, dar pentru asta e nevoie de muncă, e nevoie de determinare și e nevoie de curaj.”

Europa Liberă: Ați anunțat că urmează să aibă loc Congresul Platformei Demnitate și Adevăr, în februarie. Vreți să rămâneți la cârma formațiunii?

Andrei Năstase: „Mă întrebați dacă vreau să rămân? Eu sunt la cârma formațiunii.”

Europa Liberă: Și vreți să rămâneți?

Andrei Năstase: „Voi rămâne la cârma formațiunii, dacă voi avea sprijinul în continuare al colegilor din partid.”

Europa Liberă: Dar altceva ce mai vreți să discutați la congres?

Andrei Năstase: „În primul rând, trebuie să ne definim cu... Cum să spun eu? Aș vrea să nu supăr pe nimeni, dar să spunem foarte și foarte ferm cine suntem, pentru că de multe ori ni se întâmplă să fim confundați. Alexandru Slusari, care este vicepreședintele Platformei Demnitate și Adevăr, este confundat cu un deputat PAS. Bine, are grijă și presa de asta, să ne pună acolo, aliați... Ați văzut asta, da?”

Europa Liberă: Am văzut.

Andrei Năstase: „Deci, are grijă și presa să ne pună pe toți acolo, într-un rând...”

Europa Liberă: Și ce înseamnă să definitivați cine sunteți?

Andrei Năstase: „Păi, noi avem o doctrină creștin-democrată, care ne diferențiază de oricine din politica moldovenească, nu-i așa? Avem niște obiective, suntem cei care protejăm producătorul autohton și suntem cei care protejăm businessul mic și businessul mijlociu, suntem cei care avem de grijă de pensionari, suntem cei care avem de grijă de medici, avem de grijă de...”

Europa Liberă: Dar nu asta le promit toate partidele?

Andrei Năstase: „Nu, stați puțin, că ei poate promit, dar noi chiar facem asta. Vreți să vă dau niște exemple? Vă dau, la fiecare domeniu: noi suntem cei care am protejat și vom proteja în continuare veteranii care au apărat independența Republicii Moldova; noi venim cu politici sociale corecte; noi venim cu ideea de subsidiaritate, ceea ce nu este specific altor partide; noi suntem cei care am apărat și apărăm în continuare fermierii, cei care sunt nedreptățiți de către guvernări; noi căutăm soluții pentru rezolvarea problemele transnistrene, nu doar facem declarații. Deci, v-am spus toate astea ca să înțelegeți că, pe lângă o ideologie pe care o avem deja în considerare, avem și un program care confirmă această ideologie. Bineînțeles, vom lucra și la statut, dacă va fi cazul, vom modifica și statutul. Acum mergem în teritoriu și facem conferințe teritoriale – acolo unde trebuie de întărit, le întărim, acolo unde trebuie de reorganizat, le reorganizăm. Deci, întărim partidul și ne pregătim pentru alegerile parlamentare anticipate și pentru alte scrutine.”

Europa Liberă: Dar când ar fi mai bine să fie convocate alegerile parlamentare anticipate, pentru că se discută despre toate anotimpurile anului?

Andrei Năstase: „Toată lumea discută, dar... haideți, întrebați-i pe toți. Știți, noi am pus problema onestității în politică, dar nu merge. În Republica Moldova, trebuie să furi și atunci ești votat, trebuie să minți și ești votat, dacă ești cumva onest și spui lucrurilor pe nume, riști, omule, să nu mai fii votat. Îmi amintesc acum câți au mințit de-a lungul timpului, chiar azi-dimineață când făceam exerciții mă gândeam...”

Europa Liberă: Când ar putea și ar trebui să aibă loc alegerile parlamentare anticipate?

Andrei Năstase: „Cu cât mai repede, cu atât mai bine.”

Europa Liberă: E clar.

Dodon! Agenda lui este haosul, agenda lui este pârjolul, agenda lui este otrăvitul fântânilor.

Andrei Năstase: „Dar eu sunt realist, astăzi suntem în data de 10 decembrie... Când se pot realiza, în fond? La 90 de zile din momentul în care își dă demisia un guvern, da? Pot fi 45 de zile, pot fi 90 de zile. Se vede foarte clar că nu toată lumea vrea alegeri anticipate. Repet: unicul care are o agendă clară în momentul de față în afară de Platforma Demnitate și Adevăr, știți cine este? Dodon! Agenda lui este haosul, agenda lui este pârjolul, agenda lui este otrăvitul fântânilor. Cu cât mai mult îl lăsăm, cu atât mai puțin se va alege din această țară. Iată de ce, îndemnăm pe toți ceilalți să se alăture demersurilor noastre de demitere a acestui guvern, de instalare imediată a unui guvern, de încercare de instalare imediată a unui guvern și în momentul în care nu se întâmplă acest lucru – la anticipate!”