„Au fugit toți din țara aceasta, au rămas bătrânii, copiii fără părinți și câțiva oameni” (FOTO/VIDEO)

Republica Moldova se află în ajun de o nouă aniversare de la proclamarea independenței. Și la cei 29 de ani statul este nevoit să-și învețe ca un copil lecțiile din eșecuri și succese. În urma multor turbulențe, cel mai mult au de suferit cetățenii care, dezamăgiți de clasa politică, continuă să plece în străinătate. Despre crize politice și decepții vorbim la acest sfârșit de săptămână.

În vremuri de criză se caută țapi ispășitori. La Soroca, mulți din oamenii cu care am discutat spun că cea mai mare vină pentru starea actuală a societății o poartă clasa politică și elita intelectuală. Unii din interlocutorii mei cred că elitele fie s-au simțit bine bălăcindu-se în mocirlă, fie nu au avut curajul de a ieși din ea și regretă că în rândul acestora nu are loc o trezire. Oamenii vorbesc despre aroganța funcționarilor și umilirea cetățeanului, lumea crede că este necesar de a fi îndepărtați de la putere politicienii care arată că nu dau doi bani pe cei care i-au votat.

– „Țara noastră se îndreaptă pe un drum care are două cărări: una la stânga și alta la dreapta și noi suntem în postura omului turmentat care nu știe încotro s-o apuce, încotro să meargă, fiindcă ultimii 30 de ani această politică este prioritară la noi în Republica Moldova.”

Europa Liberă: Și care sunt preocupările de bază ale cetățenilor?

Tema coronavirusului este cea mai importantă...

– „Cât n-ar fi de straniu, este pandemia. Tema coronavirusului este cea mai importantă și consider că numărul mare de infectări va scădea odată cu apropierea zilei alegerilor, pe urmă domnul sau doamna care se vede cu sacii în căruță, pe urmă iarăși revenim la COVID, fiindcă epidemiologii și nu numai epidemiologii ne promit că vom trăi cu COVID-ul încă mulți ani înainte.”

Europa Liberă: Cât de importante sunt aceste alegeri din noiembrie, ce miză are acest scrutin prezidențial?

– „Miza alegerilor din toamnă este remontarea politicii externe a Republicii Moldova, care a avut de suferit în ultimii ani. Probabil suntem una dintre puținele țări din lume atât de tare izolată. Suntem izolați, fiindcă așa este comportamentul președintelui, care are prerogativa politicii externe.”

Europa Liberă: El promite și insistă pe ideea că promovează o politică externă echilibrată.

– „Una promite și alta face. Nu văd că actualul președinte promovează interesele Republicii Moldova în exterior, or, exteriorul nu înseamnă numai partea asiatică care duce spre Rusia. De câte ori a fost președintele la Moscova și de câte ori a fost la București sau la Kiev, fiindcă Republica Moldova nu are graniță comună cu Federația Rusă?”

Europa Liberă: De pe urma acestor vizite efectuate la Moscova ce a câștigat Republica Moldova?

Probabil au câștigat niște agenți economici care sunt apropiați socialiștilor...

– „Probabil au câștigat niște agenți economici care sunt apropiați socialiștilor. Societatea nu cred că a avut de câștigat, fiindcă ceea ce ne-a dat și ne dă până în prezent Uniunea Europeană nu pot să spun că ne dă și Federația Rusă.”

Europa Liberă: Cel puțin acum autoritățile promit să renegocieze creditul de jumătate de miliard de euro dintre care 200 de milioane să ajungă cât de curând posibil?

– „Mi se pare că acest credit rusesc este forțat. A venit tranșa din partea Uniunii Europene, ar trebui să reînvie economia țării, am avut un an agricol mai dezastruos, dar, știți, eu ca cetățean sunt gata să mai mănânc încă doi-trei ani mămăligă, dar să nu depind de cineva, doar pentru ca să mănânc astăzi pâine albă. Mie mi se pare că Duma de Stat a Federației Ruse are cu mult mai multe probleme de rezolvat, decât acordarea unui credit Republicii Moldova.”

Europa Liberă: Pe moment vă este clar ce se întâmplă în Legislativul Republicii Moldova?

– „Parlamentul reprezintă situația care este în societate, aproape 50 la 50, așa avem și în parlament, plus un deputat care ba scrie cerere că pleacă dintr-un partid și se duce în altul, adică noi am ajuns să fim la cheremul unui om, dar venirea la putere a lui Hitler cu un singur vot ne demonstrează că un vot în istorie costă foarte mult și votul acesta este nu de aur, dar de diamant. Îmi pare rău dacă acel vot de aur se mută pe dreapta de la un partid la altul, dar dacă el se mută de la stânga spre dreapta, sau de la dreapta spre stânga este deja grav.”

Îmi pare rău dacă acel vot de aur se mută pe dreapta de la un partid la altul...

Europa Liberă: Un eventual scrutin anticipat parlamentar ar aduce politicieni mult mai onești în legislativ?

– „Da, fiindcă lumea chiar s-a săturat de-acum de situația aceasta ambiguă în care ne aflăm de atâția ani și vreau să cred că multă lume deja a înțeles cine și cât costă.”

Europa Liberă: Pot să vă pun o întrebare?

– „Dacă voi putea răspunde…”

Europa Liberă: Încotro se îndreaptă Moldova?

– „Până ce nu se îndreaptă, șede pe loc din cauza, cred că, a pandemiei. Nu-i politică stabilă, vedeți că oamenii de-amu se gătesc pentru alegeri.”

Europa Liberă: Alegerile prezidențiale sunt fixate pentru 1 noiembrie. Cine merită să fie în fruntea Moldovei?

– „Un om care să ne ducă spre un viitor mai bun.”

Europa Liberă: Dar acolo, în parlament, vă este clar ce se întâmplă acum?

– „Nu, că s-au dezbinat, fiecare fug în stânga, în dreapta, s-au dezbinat. Să ia o hotărâre pentru populație nimeni nu are grijă, acolo interesele lor își fac.”

Europa Liberă: Mai departe cine ați vrea să guverneze?

Aici e greu de spus, tot niște oameni capabili...

– „Aici e greu de spus, tot niște oameni capabili.”

Europa Liberă: Cine sunt aceste forțe capabile?

– „De stânga.”

Europa Liberă: Stânga acum e, socialiștii și cu democrații.

– „Înseamnă că dreapta atunci, să spunem atunci aceilalți, dacă n-am înțeles stânga care-i.”

Europa Liberă: Dar este o diferență când conduc cei cu viziuni de stânga sau cei cu viziuni de dreapta?

– „Nu, ne dezbină într-o parte, ori cu europenii, ori cu CSI. Țara noastră e la intersecție încoace și nu știți care-i nici în stânga, nici în dreapta. Iaca nu înțelege multă populație că cu dreapta e mai bine decât cu stânga.”

Valentina Ursu, Europa Liberă, a făcut un popas la Soroca și întrebăm localnicii pe ce drum se îndreaptă țara lor astăzi.

– „Conducerea aceasta a noastră îi la culme, lacomă, hapsână, fără judecată, nu se gândesc la ce mai rămâne din urma lor.”

Europa Liberă: Cine sunt patrioții țării?

– „Patrioții țării, în ce sens?...”

Mi se pare că ar mai fi și de partea acestor care plâng și n-au aproape cu ce să trăiască...

Europa Liberă: Să iubească palma asta de pământ, să facă sacrificii în numele acestei țări…

– „De-alde Maia Sandu, aceștia-s. Mi se pare că ar mai fi și de partea acestor care plâng și n-au aproape cu ce să trăiască.”

Europa Liberă: Și Dvs. astăzi cu ce asemănați Republica Moldova, cu ce o comparați?

– „Cu o cloșcă cu puii rătăciți, puii umblă și caută să ciugulească cu ce să trăiască.”

Europa Liberă: Ce vă doriți cel mai mult, cum vedeți viitorul Republicii Moldova?

– „Noi l-am vedea foarte bine, să fie conducerea înțeleaptă și pentru popor. Ei se uită prin televizor în ochii oamenilor cu minciuna pe limbă. Eu îs singură acasă și vorbesc cu dânșii, zic: tăceți, mincinoșilor, nu ne socotiți de robi.”

Europa Liberă: Dar de unde vă informați, în primul rând?

– „De la televiziune, schimb de la un post la altul până știu totul.”

Europa Liberă: Pe ce drum merge astăzi Republica Moldova?

– „E greu de spus.”

Europa Liberă: De ce?

– „Să spui că nu-i drept – pe urmă ai probleme, să spui că-i drept – tot ai probleme, nu suntem concreți.”

Europa Liberă: Dar de ce s-a ajuns în această situație incertă?

– „În primul rând, pandemia aceasta a făcut așa că lumea s-a înrăit.

În primul rând, pandemia aceasta a făcut așa că lumea s-a înrăit...

E haos mare în țară și, în primul rând, lumea vîjîvește (supraviețuiește) acum, care are bani – acela face bani acum mari, dar care n-are, păi el eli-eli (de-abia) trăiește, e greu. Eu trăiesc de azi pe mâine, eu îs invalid și cu sănătatea..., îs după operație la inimă și îi greu, tare greu. Grupa mi-au tăiat-o. Peste tot locul conducerea face tot.”

Europa Liberă: Conducerea e alcătuită din mai multe puteri - și președinte, și parlament, și executiv.

– „Președintele singur nu face nimic, trebuie să fie susținut de tot parlamentul, dar ei se contrează acolo, de hotărât nu hotărăsc nimic pentru lume.”

Europa Liberă: Și atunci, ce-i de făcut?

– „Președintele să conducă țara.”

Europa Liberă: Dvs. ce fel de președinte vreți, de acesta tătuc, care să bată cu pumnul în masă, să rezolve tot deodată?

– „Și cu pumnul în masă, da, ca la Belarus, ca Lukașenko, ca Putin.”

Europa Liberă: Dar acolo se zice că e dictatură. Vreți să trăiți în dictatură?

– „Nu mai este dictatură!”

Europa Liberă: Ați muncit mulți ani în Rusia?

– „Vreo șase ani.”

Europa Liberă: Cine merită să stea la cârma țării?

– „El și Dodon face, dar n-are susținere, dar alții dintr-aceilalți…”

Voronin ori Dodon, eu alții nu văd mai buni...

Europa Liberă: Dl Voronin a zis că va candida pentru funcția de președinte.

– „Da, iaca, Voronin ori Dodon, eu alții nu văd mai buni. Eu toată vremea am fost cu comuniștii, am fost cu Voronin, de-amu vrei, nu vrei am trecut și cu… Dodon, dacă el e tatăl nostru.”

Europa Liberă: Cu cine ați trecut?

– „Cu socialiștii, dar Voronin ar face ceva, e cam bătrân, dar vsio ravno (oricum), în primul rând, acești bătrâni îs mai copți la cap.”

Europa Liberă: Cum se trăiește azi în Moldova?

– „Rău lumea trăiește că e sărăcie întreagă, e sărăcie, de-atâta lumea se duce unde dă Domnul, să facă o copeică. Aici au sărăcit băncile, au luat aeroportul. Dar de ce nu-l întoarce, că îi al statului?”

Europa Liberă: Deputații acum în parlament cum lucrează?

– „Se luptă cu Șor și Plahotniuc, și Candu, și Năstase, și Maia, toți se luptă. Se luptă. Poporului nu-i trebuie așa hoți, nu-i trebuie! La moldoveni, poporului îi trebuie creștini adevărați, cinstiți, nu hoți, dar aceștia…”

Europa Liberă: Dar Dvs. când ați trimis deputații în parlament, pentru ce promisiuni i-ați trimis?

– „Pentru norod, pentru dreptate, dar acum nu-i dreptate.”

Pentru norod, pentru dreptate, dar acum nu-i dreptate...

Europa Liberă: Dar ce înseamnă dreptate?

– „Dreptate e când are omul ce-i trebuie, să trăiască cinstit, nu cu hoții, dar hoții se bagă cu de-a sila.”

Europa Liberă: Dvs. vindeți la piață. Cât câștigați aici?

– „Dar cui să-i vindem, vedeți ce-i? Dacă lumea nu are bani, ei au sărăcit țara, o grăbuit poporul.”

Europa Liberă: Dar cine are bani?

– „Șor, Plahotniuc, ei au bani; ei au grăbuit toate băncile. Dar de ce nu întorc aeroportul la stat, să fie sub stat, de ce nu întorc?”

Europa Liberă: Acum vor să-l întoarcă.

– „D-apoi trebuie să-l întoarcă...”

Europa Liberă: Dar în toamnă știți că vor avea loc alegeri prezidențiale? Cine merită să fie președinte?

– „Cine a da Domnul, cinstit trebuie să fie.”

Europa Liberă: Ei toți spun că sunt onești, sunt cinstiți.

– „Nu, ei nu sunt cinstiți niciunul.”

Europa Liberă: Dar Dvs. la alegeri prezidențiale o să mergeți?

Lumea vrea prezidențială să fie, să aibă cine să conducă, nu hoții...

– „O să ne ducem, numai să ajungem, să fim sănătoși. Lumea vrea prezidențială să fie, să aibă cine să conducă, nu hoții.”

Europa Liberă: Dar Dvs. vreți un președinte ca cine?

– „Ca Putin, ca Lukașenko, ca Dodon. Aceștia-s cinstiți.”

Europa Liberă: Ce a făcut dl Dodon în patru ani?

– „O făcut toate celea, tot o făcut ghini.”

Europa Liberă: Concret, iaca, spuneți două lucruri.

– „Dar eu v-am spus, cinstit, drept a făcut, tot o făcut drept, pentru popor. Lumea s-a săturat de hoția asta, s-o săturat de-amu.”

Europa Liberă: Și Moldova are viitor?

– „Dă, Doamne, să aibă. Cu asta ne-am născut, cu asta trebuie să murim, așa moldovenii vor.”

Europa Liberă: Dar moldovenii nu-s uniți. De ce nu-s uniți?

– „Pentru că bandiții încurcă, hoții încurcă, hoții fură.”

Europa Liberă: Dar este justiția, justiția trebuie să-i tragă la răspundere.

– „Da’ justiția, ei nu-s cinstiți niciunul.”

Europa Liberă: Justiția și-a schimbat fața?

– „Nu vedem nimic, nicio mișcare, nici cu aeroportul internațional, nu vedem nicio mișcare cu furtul miliardului, dimpotrivă se mai pun la cale furturile altor miliarde prin fel de fel de concesiuni și atacuri în judecată internațională a celor care au privatizat sau au luat în mod ilegal aeroportul.

Nu vedem nimic, nicio mișcare, nici cu aeroportul internațional, nu vedem nicio mișcare cu furtul miliardului...

O să urmeze în următoarea perioadă niște acțiuni foarte nefericite pentru noi. Pentru mine este important ca noi să conștientizăm că dorim o viață bună, o viață fericită, o viață democratică și una integrată în Uniunea Europeană, dar asta se poate întâmpla numai prin unire.”

Europa Liberă: Dar Republica Moldova fără Plahotniuc, fugit de peste un an de zile, arată altfel?

– „Nu cred că arată altfel, arată într-o altă cămașă îmbrăcată, albă, curată, dar arată exact mai urâtă decât ceea ce a fost, pentru că acum se văd actorii care au contribuit la formarea lui Plahotniuc, ca pe urmă să fie preluat tot ce înseamnă ideologie criminală în Republica Moldova. Ea va urma în continuare sub o altă formă, sub un alt personaj pe care noi îl cunoaștem toți, este președintele țării, Dodon.”

Europa Liberă: Și nu este o diferență între cum s-a guvernat pe timpul lui Plahotniuc și cum se guvernează pe timpul lui Dodon?

– „Oamenii nu mai acceptă jocurile criminale în Republica Moldova, l-am văzut și pe Platon cu procurorul general, și cu tot ce înseamnă procuratură și organul de drept. Deci, eu aici am rezerve mari, dar este important ca noi să ne schimbăm mentalitatea ca la următoarele alegeri să alegem o persoană demnă și un lider care ar putea să ne reprezinte pe noi. Nu știu cât este de posibil acest lucru, dar va fi foarte greu din tot ce se va întâmpla în toamna acestui an.”

Radio Europa Liberă, Valentina Ursu a făcut un popas aici, pe malul Nistrului, la Soroca, în preajma cetății suntem acum. Întrebăm cetățenii dacă le este clar ce se întâmplă în Parlamentul de la Chișinău.

Nu știu cât este de posibil acest lucru, dar va fi foarte greu din tot ce se va întâmpla în toamna acestui an...

– „Mie personal mi-i clar, pentru că eu urmăresc foarte atent toate evenimentele care se întâmplă, am făcut și eu politică, am fost deputat în Parlamentul Republicii Moldova, dar am fost un deputat care într-adevăr a luptat pentru ideal și pentru valorile noastre.”

Europa Liberă: Și acum?

– „Acum sunt profund decepționată de ceea ce se întâmplă, nu știu dacă oamenii conștientizează ce se întâmplă în Republica Moldova, așchia asta de țară românească, de fapt, că suntem într-un impas și într-un haos extraordinar. Mergeți pe la piață, mergeți prin oraș și o să vedeți că îl iubesc până la lacrimi pe Dodon, îl iubesc pe Șor și se închină acestor „idoli”, nu mai au valori, nu se mai gândesc la patrioții noștri care au luptat, ei au fost intelectuali veritabili, ei au fost intelectuali cu carte serioasă și au făcut Unirea, dar noi suntem la Nistru aici, la margine de țară, de unde a început Țara Românească și vreau să vă zic că mă doare până în adâncul sufletului că oamenii noștri de la Soroca se prăbușesc pe zi ce trece. Eu cunosc anii ’90, când am început Mișcarea de eliberare națională, noi eram sute și sute de oameni, dar de vină sunt și oamenii.”

Europa Liberă: Despre locul și rolul intelectualității în zilele de azi ce ne puteți spune?

– „Din păcate, nu mai avem intelectuali sau avem puțini intelectuali. Indiferența s-a cuibărit în sufletul intelectualilor noștri. Intelectualul trebuie să meargă înainte, să explice oamenilor, să mergem printre oameni, dar oamenii sunt indiferenți, el azi se gândește ce o să mănânce. Deci, legea aceasta a deșertului, a junglei peste tot este, fiecare își caută prada, fiecare își caută hrana, dar omul nu trăiește numai cu pâine, omul trăiește și cu comunicarea, și cu valorile spirituale, și morale, și naționale. Doamne, treziți-vă oameni buni, treziți-vă și analizați lucrurile că noi avem copii, avem nepoți, cui îi lăsăm? Așchia asta chiar de țară cui i-o lăsăm? Au fugit toți din țara aceasta, au rămas bătrânii, au rămas copiii fără părinți, am rămas câțiva oameni.”

Europa Liberă: Mai credeți în revenirea celor plecați?

– „Nu mai revin. Și eu am fiică peste hotare, la Paris, care locuiește de 15 ani acolo și, fiind și eu patriotă, insistând să vină acasă, îmi pare rău să recunosc lucrul acesta, că este foarte dureros, nu de aceea că ea nu este lângă mine, dar de aceea că ea nu-mi continuă lupta, că ea nu este alături aici, dar ei înțeleg foarte bine că aici nu poți face nimic.

Nu mai revin. Și eu am fiică peste hotare, la Paris, care locuiește de 15 ani acolo...

Feciorul meu s-a întors din Franța după zece ani și a vrut să intre în proiectul acesta PARE 1+1, a adus bani din Europa să facă o afacere, și a umblat și la seminare, și seminare plătite, și peste tot nu a mai câștigat niciun PARE 1+1 și el îmi spune: de ce m-ai mai chemat acasă? Aici ca să faci ceva este imposibil. Oamenii sunt pur și simplu dezamăgiți de tot ce se întâmplă, vă spun sincer.”

Europa Liberă: Se mai zice și altceva, că e bine să lupți până câștigi. Cine mai sunt luptători, cine mai crede în izbândă?

– „Dna Valentina, Dvs. mai credeți că sunt luptători în Republica Moldova? Că noi am rămas unități de oameni care mai luptăm?”

Europa Liberă: Ce miză au alegerile prezidențiale din 1 noiembrie? Ce vor decide aceste alegeri?

– „Nimic nu vor decide. Pentru mine a fost în genere un șoc – să vii în parlament, ca să-l alungi pe Plahotniuc și să-l aduci pe Dodon?”

Europa Liberă: Dar, apropo, cum arată Republica Moldova la un an după ce a fugit Vladimir Plahotniuc? Se zicea că el ține toate frâiele în mâinile lui.

– „Lucrurile stau pe loc. Cum spunea Eminescu, că îmi place să-l citez: „Niște răi și niște fameni! I-e rușine omenirii să vă zică vouă oameni”, dragi politicieni.”

Europa Liberă: Și ce mesaj aveți pentru cetățeni?

– „Să încerce să consolideze forțele democratice și naționale. Cred că la Soroca vom face o coaliție, eu susțin Blocul „Unirea” și vom încerca să sensibilizăm populația ca să ne trezim din somnul cel de moarte.”

Europa Liberă a ajuns cu microfonul aici, la Soroca, și întrebăm localnicii cum definesc ei starea de spirit din societate. Ce se întâmplă astăzi în țară?

– „Nicolae Bulat sunt…

Eu văd în țara asta o gâlceavă totală. Eu știu un sigur lucru: unde-i unul nu-i putere, unde-s mulți puterea crește...

. La noi unde-s mulți puterea slăbește astăzi, vedeți, de aceea eu văd lucrurile acestea anormale. Noi, care gândim la fel, care dorim Uniune Europeană, integrare cu Țara, noi nu suntem căzuți din ceruri aici, noi suntem o fărâmitură de neam românesc.”

Europa Liberă: Dvs. ziceți: noi, care dorim integrare europeană, dar tot aici, la Soroca, mulți spun: noi dorim integrare euroasiatică.

– „Eu socot că acesta este sindromul Stockholm, când omului cel care a fost dus în Siberia, deportat, i s-au luat pământurile, moșia, a trecut prin foamete, deportare și la un moment dat el a îndrăgit vrăjmașul. Iată, noi încă ne confruntăm cu acest sindrom Stockholm. E problema noastră și problema nu numai asta, dar a societății civile, a acelor intelectuali care trebuie să meargă să lămurească omului ceea ce se întâmplă.”

Europa Liberă: De ce multă lume a pierdut încrederea în tot și în toate?

– „Din cauza gâlcevii noastre. Noi tot timpul am avut o aspirație, am avut o aspirație în Frontul Popular. Eu, în 2001-2002, am fost la Chișinău la proteste. Eu am fost membru al Partidului Liberal Democrat, am avut o încredere și a fost o mare încredere nu numai a mea, ci a întregii Moldove și am pierdut din nou din cauza luptelor de palat, apoi au venit alte forțe. Acum cred că generația asta tânără, poate au șansa, dar iar am frica aceeași că unde-i unul nu-i putere, unde-s mulți puterea crește, dar mă tem să nu se primească invers, că unde-s mulți puterea slăbește.”

Europa Liberă: Ce așteptări aveți de la alegerile prezidențiale?

– „Eu îmi doresc un președinte de țară, dar nu președinte de partid.”

Europa Liberă: Și ce vreți să facă șeful statului?

– „El trebuie să fie persoana care coagulează forțele sănătoase din societate, tu îți iei în față Biblia…”

Europa Liberă: Dar în lipsa unei idei naționale, cum poate să coaguleze o societate atât de dezbinată președintele?

Va fi pomenit că a dat foc la această țărișoară...

– „Atunci vai de capul lui. Pe Sizif și până azi îl pomenesc că a dat foc, așa va fi pomenit și el, va fi pomenit că a dat foc la această țărișoară.”

Europa Liberă: Pe ce drum ați duce Republica Moldova, dacă ați fi la cârma țării?

– „Eu aș duce-o numai spre Europa! Și iată această cetate unde suntem noi acum este anume un exemplu că Cetatea Soroca este o cetate care are tangență cu toată cultura europeană.”

* * *

Nemulţumit că a fost îndepărtat de la guvernare acum un an, Partidul Democrat promitea să-l înlăture definitiv de la putere pe preşedintele Igor Dodon. Dar iată că socialiștii şi democrații au format o alianţă şi se pare că acest tandem se înţelege bine, doar că nu se ştie până când şi până unde. Despre incertitudinile politice prin care a trecut şi trece Republica Moldova, am discutat cu deputatul în primul parlament Mihai Poiată, publicist, prozator, dramaturg și scenarist, deținător al Ordinului Republicii. Chiar dacă a fost politician, ex-deputatul este foarte supărat pe clasa politică.

Mihai Poiată: „Îmi dau seama pe zi ce trece că noi ar trebui să renunțăm la sintagma clasa politică.”

Europa Liberă: De ce?

Mihai Poiată: „Ceea ce avem noi în Republica Moldova nu este clasă politică, este un paravan care ne prezintă o cortină, așa, care ar trebui să creeze impresia că republica este condusă de o clasă politică, dar, de fapt, în cel mai bun caz, este vorba despre niște grupuri de interese, care, ajunse la putere și având acces la resurse, devin grupuri criminale organizate. S-a vorbit mult că a fost capturată Republica Moldova. Mai întâi a fost capturat Partidul Democrat. Partidul Democrat a fost un cal troian cu care Plahotniuc a spart porțile cetății numite puterea sau administrația de stat în Republica Moldova, a pătruns și și-a făcut mendrele așa cum a găsit el de cuviință.

Partidul trebuia sancționat că a fost folosit ca un instrument criminal...

Și nu a spus nimeni lucrul acesta. Stai și te crucești, adjuncții lui Plahotniuc la partid habar nu aveau pentru ce a fost utilizat cutare ori cutare sistem digital de comunicare, s-au cumpărat sau nu s-au cumpărat, nu știa nimeni ce se face în partid. Mie mi-ar fi interesant să văd, dacă, mă rog, e partid, când a plecat Plahotniuc din partid a scris cerere să i se accepte depunerea mandatului sau de membru al partidului? Când a revenit în partid, a scris cerere? Cum se făcea lucrul acesta, mașinăria asta internă de partid? Și iată ce-i cu clasa noastră politică, care au îmbrăcat mantia unii de procurori, alții de judecători, alții de deputați, miniștri, dar, de fapt, noi, cei care ne-am angajat și le plătim salarii ca să ne apere interesele, ei, de fapt, fiind plătiți de noi, ne fură tot pe noi. Și iată când încearcă această vrăbiuță Maia Sandu să propună un alt stil, un alt mod de a face politică în Republica Moldova este blamată, este hărțuită și din stânga, și din dreapta. Cei mai frumoși bărbați ai neamului și cei mai inteligenți, așa cum își zic ei, și cred că sunt intelectuali de primă marcă, deja au înzestrat-o și cu coarne, și cu coadă, vor să facă un monstru din ea. Și mă miră acest lucru. Maia Sandu să fie cel mai mare inamic, cel mai mare dușman al dreptei noastre naționale?! Eu cred că ar trebui să ajungem și la președinte...”

Europa Liberă: Haideți să vedem, ce credeți despre președinte.

Mihai Poiată: „Președintele se află patru ani la rând în campanie electorală. El și-a început mandatul cu promisiunea că va fi încălcată legislația sau va fi desconsiderată. Vă amintiți că le-a promis gastarbeiterilor noștri din Rusia, celor care au încălcat reglementările legale din Rusia, că el a vorbit cu Putin și li se vor ierta aceste păcate și cea mai mare parte dintre ei vor avea din nou posibilitatea să se ducă să lucreze în Rusia, în pofida faptului că au încălcat legislația? Nu contează a Republicii Moldova sau a altei țări, el a dat de înțeles că este omul, este tipul care poate încălca, promite să fie încălcată și tot el le face din ochi preoților sau popilor care aduc focul haric de la Ierusalim: „Nu vă faceți griji, că n-o să fiți amendați. Nicio problemă!”. Asta-i atitudinea lui față de legislație. Cel mai de neînțeles episod pentru mine este episodul Țurcan de la Curtea Constituțională, fostul președinte al Curții Constituționale.

Președintele republicii trebuie să cunoască legea, că nu poate comunica cu președintele Curții Constituționale și nu poate discuta asemenea lucruri despre care ulterior ne-a vorbit și nouă...

Dar el face acest lucru. Ba mai mult, face public acest dialog. Deci, ori nu cunoaște deloc legislația, ori ne dă de înțeles: „Fraților, legea-i pentru voi, dar noi, președinții, putem să ne permitem acest lucru”. Și această atitudine de neglijență și de lipsă de respect față de drept, față de lege este cultivată în fiecare zi de către președintele Dodon. Înclin să cred că este vorba de incompetență totuși, fiindcă să afirmi că acordul de credit cu Rusia nu conține o bombă cu efect întârziat, cu efecte catastrofale pentru Republica Moldova, asta înseamnă ori că ne consideră pe noi proști, ori el să fie, pardon de expresie, mai puțin pregătit...”

Europa Liberă: Ce ne puteți spune Dvs. despre crizele care apar și cum se trece peste crizele politice?

Mihai Poiată: „Am impresia că ele trec dintr-o fază în alta. Pur și simplu, actorii care acționează în prim-plan se mai retrag, mai ies alții care preiau, așa, un fel de ștafetă. Și criza politică la noi e continuă, asta-i că cu o intensitate diferită și mai mult sau mai puțin spectaculos, cu anumite sau alte personaje în prim-plan. Este trist că agenda este o agendă politică, care însă sugerează parcă, se aruncă câte-un os mass-mediei. Sărmanii reporteri stau câte 2-3 ore și așteaptă niște necărturari, niște neisprăviți, ca să le spună niște minciuni și ei le tirajează, sărmanii.”

Europa Liberă: Dl Poiată, Dvs. ați fost ales al poporului, ați activat în calitate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, dar iată că s-a ajuns la niște situații aproape inexplicabile. Chiar presa străină a ajuns să scrie că la Chișinău se fură deputații, ori se vând și se cumpără, ori se fură. Zilnic aflăm știri de felul că ar trebui să fie trași la răspundere cei care cumpără deputații cu milioane de dolari și cei care vând mandatul, dar justiția, deocamdată, tace. Ce credeți Dvs. despre aceste târguri politice?

Mihai Poiată: „Păi aceasta confirmă că noi nu avem clasă politică, că noi avem niște grupări criminale care nici nu se mai obosesc să-și ascundă esența. Până acum învățau textul unui rol pe care îl rosteau de la tribuna parlamentului sau a guvernului, sau la posturi de televiziune. Acum, când s-au acutizat neînțelegerile dintre dânșii, când nu pot ei împărți ceva, când nu ajung la niște înțelegeri, uită de textul pe care trebuie să-l rostească conform spectacolului și vorbesc în limbajul lor cu „țariok”, cu „nacialnik” - mi-am făcut o listă întreagă cu vocabularul dlui președinte -, că „trebuie să fugărim parlamentul”. Așa vorbește un politician de prim rang, președintele republicii că „trebuie să fugărim parlamentul”?

Eu știu că acest stil de a vorbi între politicieni de prim rang se trage încă din vremurile sovietice...

Între ei, șefii de partid și deputați de atunci vorbeau într-un limbaj oribil.”

Europa Liberă: Dar aceste târguri politice sunt făcute inclusiv în văzul alegătorilor, care se arată dezamăgiți, decepționați de tot ceea ce se întâmplă pe scena politică, iar în toamnă, și nu-i exclus în primăvară, lumea trebuie chemată la vot. Cum se dezmeticește alegătorul?

Mihai Poiată: „Alegătorul știe foarte bine cine fură și cine nu fură, dar alegătorul a mai fost învățat că e mai bine să te dai cu cel care fură, că, dacă fură și nu-l bagă la dubă, înseamnă că-i tare și eu am să mă dau cu cel tare, mai ales când și picură câte ceva. Acești 700 de lei!... Mie mi-ar fi rușine să flutur din leișorii aceștia și să mă laud cu ei. Asta-i rușinea noastră națională și asta-i o rușine pentru economie, pentru toată clasa politică, dacă ea-i clasă politică, să umble cu acești 700 de lei. Și lumea se lasă amăgită, cumpărată, prostită, iartă-mă, Doamne, că zic așa, că mie mi-i milă de oamenii aceștia. Eu văd imaginile pe care le publici, Valentina, și mi se strânge inima când văd acești ochi, nu că triști, așa, o disperare tăcută...”

Europa Liberă: Dar să revenim la traseismul politic. După mai multe discuții în legislativ, a fost votată unanim o declarație cu privire la condamnarea faptelor de traseism și corupere politică. Vă întrebam de ce justiția tace. De ce justiția se face că nu vede ceea ce se întâmplă?

Mihai Poiată: „Eu cred că încă nu avem justiție.”

Europa Liberă: Câtă încredere poate avea cetățeanul cu drept de vot în deputatul despre care se vorbește că s-a vândut cu o sumă alcătuită din șase zerouri după unu?

Mihai Poiată: „Dar nu mai are niciun fel de încredere, sărmanul. Unii au să vină la vot, fiindcă sunt obișnuiți să-și facă datoria și mai speră, că omul speră și, slavă Domnului, avem și mulți disperați, mulți dezamăgiți, mulți care adoptă o atitudine cinică față de tot ceea ce se întâmplă, așa, un fel de indiferentism și apatie; doar frigăruile și berea, astea le mai îndulcesc viața, în rest, nu-i mai interesează nimic. Iată acești băieți și mai plâng încă după Uniunea Sovietică, care habar nu au ce a fost acolo și cum a fost.

Dar nu mai are niciun fel de încredere, sărmanul...

Eu nu știu dacă trebuie să ne concentrăm prea mult pe acest traseism.”

Europa Liberă: Dar despre cazul deputatului furat, deputatul Gațcan?

Mihai Poiată: „Ei, aici e un subiect de piesă, dar stau și mă gândesc de care gen – comedie, tragicomedie, dramă –, fiindcă finalul parcă urmează. Și mi-ar fi interesant să văd ce se întâmplă. Este foarte prost mirositoare istoria asta, ca să nu zic altfel. Și din toate părțile – și din partea dlui Gațcan, și din partea socialiștilor. Noi am văzut care este esența acestei echipe, care își spune partid, dar și ei sunt o grupare – Partidul Socialiștilor. Felul cum au procedat domnii Furculiță și Batrîncea trebuie să intereseze foarte mult organele justiției. Ce a fost acolo?...”

Europa Liberă: Să vorbim și despre miza alegerilor prezidențiale. A fost fixată și data, 1 noiembrie. În toamnă, alegătorii vor fi așteptați la urnele de vot. Analiștii politici spun că, neoficial, campania electorală pentru prezidențiale a început încă demult, până și pandemia este o carte de joc. Ce ne puteți spune Dvs. despre miza acestor alegeri?

Mihai Poiată: „Sunt de acord cu cei care spun că a început campania electorală, doar că nu au început-o toți eventualii concurenți electorali. Observați că nu se mai vorbește despre un candidat fără de partid? Eu luasem în serios această intenție a câtorva partide.”

Europa Liberă: Miza alegerilor e, de fapt, direcția pe care o va lua acest stat după prezidențiale?

Pe mine mă amuză acest vocabular: geopolitic sau miză geopolitică...

Mihai Poiată: „Of! Pe mine mă amuză acest vocabular: geopolitic sau miză geopolitică, fiindcă nimeni nu ne face mai mult rău, decât ne facem chiar noi – nici Rusia, nici nu știu ce dușmani mai avem noi. Eu mă uit cum se tratează reciproc băieții din partidele de pe segmentul dreapta, centru-dreapta...”

Europa Liberă: Forțele de dreapta promit să se coaguleze și să aibă un candidat doar în turul doi.

Mihai Poiată: „În turul doi... Dar dacă știu că îi așteaptă această etapă când vor trebui să se coaguleze, ar trebui să adopte un vocabular mai decent atunci când se referă la concurenții lor din primul tur. Eu nu văd lucrul acesta.”

Europa Liberă: Și Dvs. ce ne spuneți? Care e miza acestor alegeri?

Mihai Poiată: „Eu știu că noi avem o șansă, că Cel de Sus ne-a oferit o șansă. Și eu știu care-i numele acestei șanse și știu că de aceeași părere sunt și niște eventuali concurenți electorali, dar ei vor concura, ei se vor implica în această competiție și tare mi-i teamă că vor face jocul lui Dodon.”

Europa Liberă: Și care este rolul intelectualității în dezvoltarea societății? Rolul intelectualilor într-o societate democratică, care ar trebui să fie?

Mihai Poiată: „Așa cum mi-i oarecum să vorbesc despre clasa politică, nici nu știu în ce termeni să vorbesc despre intelectualitatea noastră sau despre elita noastră intelectuală, pentru că ea e dispersată, o parte s-au tupilat la umbrela unionismului și lumea crede că, dacă și-a declarat această intenție sau această opțiune, deja și-a făcut datoria față de istorie. Ba chiar a și intrat în istorie.

Și așteaptă clipa miraculoasă când se va întâmpla acest lucru...

Acest statut de a sta în anticamera Unirii și de a aștepta să se întâmple minunea îi salvează de orice efort, fiindcă nici nu prea au ce face, sărmanii, în afară de anumite manifestări, anumite declarații, articole. Alții și-au găsit „osul” lor. O parte din intelectualii noștri au înțeles că azi poți să lucrezi pentru Plahotniuc, mâine pentru Dodon și să trăiești bine mersi, fără a te expune cu declarații prea dure, sunt foarte precauți... Eu, deocamdată, nu văd să avem niște autorități morale și nici chiar profesionale, sunt puține. Oamenii care au ce spune tac, cei care nu au ce spune vorbesc și vorbesc ceea ce li se sugerează, adeseori. Am să-mi deconspir simpatiile, mă rog, nu am încotro. Oamenii buni au condamnat-o pe Maia și pe Andrei că au făcut acest acord cu socialiștii în iunie anul trecut și aceiași – dar aceiași! – au condamnat-o, pentru că, chipurile, a cedat puterea.

Aceiași oameni! Și atunci, eu stau și mă întreb: orice ar face, observăm acum – unii o împing să facă alianță cu Candu, alții așteaptă clipa când va face-o, ca să aibă pentru ce o critica. Mare bătaie de cap le-a făcut Maia Sandu politicienilor noștri, bărbaților neamului. Este o mare provocare pentru noi și va trebui să decidem: dacă vrem un politician onest, da, nu este un politician ideal Maia Sandu, neavând încă o echipă, mai comite și niște gafe, dar să ai îndoieli în privința intențiilor ei, în privința faptului că este o fire onestă... Eu nu am auzit un alt politician la noi care să-și formuleze discursul cu atâta precizie, cu atâta echilibru, tact și respect față de toți, chiar și față de oponenții ei cei mai înverșunați. Și noi, având această șansă, alegerile vor spune: noi vrem să curățăm țara de hoți sau nu? Avem o figură politică și trebuie să-i oferim șansa să vedem care-i soarta politicianului care-și asumă această povară nemaipomenită: să lupte cu bandiții și cu hoții, fiindcă țara noastră este dominată de minciună și hoție.”