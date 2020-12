Blogger anti-Lukașenka declară greva foamei

John le Carré, unul din cei mai renumiți autorit de romane de spionaj din lume, a murit la vârsta de 89 de ani din cauza unei pneumonii.

Autorul britanic, renumit mai ales pentru romanele bazate pe conflictele Războiului Rece, a scris 25 de romane şi un volum de memorii, The Pigeon Tunnel (2016) și a vândut în total peste 60 de milioane de cărţi în întreaga lume.



S-a inspirat din cariera sa de agent secret, ruinată de agentul dublu britanic Kim Philby, care a fugit în URSS după ce a dezvăluit KGB-ului identitatea reală a multor colegi britanice inclusiv Le Carre.



John le Carré a devenit celebru în lumea întreagă după apariţia celui de-al treilea roman, The Spy Who Came in from the Cold (1963), pe care l-a scris la 30 de ani, „măcinat de plictiseala" provocată de activităţile sale de diplomat la ambasada britanică la Bonn (Germania).



Manuscrisul a fost autorizat de serviciile secrete care au ajuns la concluzia că este o operă „de pură ficţiune de la început până la sfârşit", a scris John le Carré în 2013 în cotidianul The Guardian. Presa a avut însă o altă opinie, a povestit el, şi a decis că romanul „nu este doar autentic, ci şi un fel de mesaj revelator venit din Partea Cealaltă".

Autorul american de romane horror Stephen King a deplâns pe Twitter moartea unui "uriaş literar" şi "spirit umanitar". Scriitorul şi istoricul britanic Simon Sebag Montefiore a afirmat pe aceeaşi reţea socială că este "bulversat" de moartea unui "titan al literaturii engleze.