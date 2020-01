Campania „Un doctor pentru tine” va porni din nou prin sate (VIDEO)

Campania „Un doctor pentru tine” va fi relansată începând din februarie, a anunţat preşedintele Igor Dodon după tradiționala ședință de lucru de luni cu reprezentanți ai guvernului. Campania a fost iniţiată încă de fosta guvernare democrată, dar ulterior stopată de guvernul Sandu pe motiv că nu ar fi eficientă şi nu ar soluţiona problema accesului la servicii medicale în zonele rurale. Preşedintele Dodon susţine însă că iniţiativa este bună şi că din februarie echipele mobile de medici calificaţi îşi vor relua vizitele în raioanele ţării pentru a oferi consultaţii gratuite cetăţenilor.





Campania „Un doctor pentru tine” a fost lansată în vara anului 2018 de către guvernul condus atunci de Pavel Filip şi anunțase drept obiectiv facilitarea accesului la servicii medicale specializate pentru locuitori de la sate, ca măsură de tranziție spre o reformă veritabilă a sistemului de sănătate. Criticată de oponenții guvernării democrate pe motiv că în realitate era o acțiune cu miză electorală, campania întrunea câteva componente: consultaţii gratuite acordate de cardiolog, oftalmolog sau neurolog, asistenţa stomatologică pentru copii şi alte două componente puțin frecventabile de populația rurală - radiologia pulmonară şi mamografia mobilă.



Toate cele patru componente vor fi reluate, a anunțat şeful statului Igor Dodon.

„Am pus sarcina să reluam programul „Un doctor pentru tine”, care a fost unul destul de bun. Echipe mobile de medici calificaţi vor merge în toate raioanele R. Moldova începând din februarie”.

Campania a fost stopată în iunie 2019, la iniţiativa ministrei sănătăţii de atunci Ala Nemerenco. A fost stopată însă doar parţial. Radiologia pulmonară şi mamografia mobilă au fost menţinute, aceste proceduri făcând parte din programele naționale de control al tuberculozei şi, respectiv, al cancerului, programe ce prevedeau şi procurarea echipamentelor mobile necesare. S-a renunţat însă la consultațiile medicale în sate şi asistența stomatologică pentru copii, despre care fosta ministră Ala Nemerenco spunea că sunt pomeni electorale și o încercare de a deturna banii din domeniu spre „alte buzunare”.



„A rupe medicii în fiecare zi de la activitatea lor zilnică şi de asemenea rezidenţii de la instruirea lor şi a-i purta prin sate nu este absolut deloc eficient. Aceste vizite sunt nişte vizite de o singură folosinţă. Persoana este văzută o singură dată, după care nu se monitorizează ceea ce se întâmplă. Este o utilizare absolut ineficientă atât a resurselor umane, cât şi a celor financiare. Această campanie este doar un praf în ochi”, explica Ala Nemerenco, anul trecut, justificând-şi decizia de a stopa parțial campania.

Expertul Ghenadie Ţurcanu de la Centrul de Politici și Analize în Sănătate consideră că reluarea campaniei „Un doctor pentru tine” nu ar fi tocmai oportună, pentru că aceasta nu şi-a atins scopurile iniţiale:

„Cheltuielile pentru organizarea campaniei nu justifică rezultatele ei. Este important ca în cadrul campaniei să se asigure continuitatea actului medical. Or când mergi într-o localitate şi examinezi un pacient nu trebuie să se termine cu prima examinare pentru că nu este suficient, este necesară a doua sau a treia vizită, analize, investigaţii etc. Atunci când acest lucru nu se asigură ea nu are afect, nu are rost.”



Experţi în sănătate au criticat anterior lipsa de transparenţă a cheltuielilor pentru această campanie finanţată din bani publici. Centrul de Politici și Analize în Sănătate a încercat, dar fără succes, să obţină de la Compania Naţională de Asigurări în Medicină date referitoare la costul campaniei şi cum anume au fost cheltuiţi banii. Într-un raport al Companiei prezentat Curţii de Conturi în luna mai 2019, se arată că pentru campania „Un doctor pentru tine” s-au cheltuit 15 milioane de lei, banii alocați din Fondul de dezvoltare. Potrivit documentului, banii au fost utilizaţi pentru procurarea a patru echipamente mobile. 22 de mii de persoane au trecut radiografia pulmonară şi 4 mii de femei au trecut mamografia. Documentul nu conţine informaţii despre maladiile specifice depistate în cadrul consultațiilor populației și modul în care au fost implicați medicii în acordarea asistenței medicale.

Ministra sănătăţii Viorica Dumbrăveanu declara recent că relansarea campaniei are acoperire financiară de la bugetul de stat, dar nu a precizat costurile acesteia.