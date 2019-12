Care ar fi rostul de a opri fete și femei să practice sportul pe care-l iubesc?

Intr-un recent interviu, popularul si respectatul actor si realizator de televiziune din Romania, Florin Calinescu se face ecoul pozitiilor lui Gigi Becali, intrebindu-se mai mult sau mai putin retoric cum ajuta formarea de echipe de fotbal feminin, fotbalul romanesc si daca urmatorul pas ar putea fi formarea de echipe de homosexuali. Care este situatia cu sportul feminin in Statele Unite? - e intrebarea pusa corespondentului Europei Libere la Washington.

Florin Calinescu nu poate fi inclus in acceasi categorie cu Gigi Becali, nici macar daca el insusi si-ar dori-o. Problema pe care o ridica, facind abstractie de remarca legata de homosexuali, care s-a dorit probabil o gluma, fie si nefericita, nu este unica pentru Romania. Astfel de pozitii se fac auzite in nu putine tari din Estul si Centrul Europei, mai ales de cind UEFA si FIFA promoveaza activ si investesc in fotbalul feminin. Si o fac nu doar pentru ca nu exista nicio ratiune sa opresti femei si fete sa practice sportul pe care-l iubesc, ci si pentru ca se justifica pe termen mediu si lung, financiar si sa contribuie la dezvoltarea sportului pe ansamblu, asa cum Simona Halep contribuie la dezvolarea si prestigiul tenisului romanesc, Nadia Comaneci – a contribuit si contribuie la dezvoltarea gimnasticii romanesti si alte multe exemple, in Romania, unde sportul feminin a adus cel putin atit de multa glorie, de-a lungul anilor cit si cel masculin.

Chiar si daca am privi fotbalul ca pe o oaza masculina, asa cum au fost privite pina nu de mult si politica, si armata, si afacerile, nu mai este un secret pentru nimeni ca lumea se schimba si ca prezenta femeilor nu a facut-o mai putin productiva sau mai conflictuala. Egalitatea de oportunitati nu este nociva, ci dimpotriva. Nemaivorbind de faptul ca a nu promova fotbalul feminin in Romania ar contraveni regulilor si tendintelor UEFA si FIFA si ar priva Romania de fonduri europene si mondiale pentru facilitati si conditii de care vor beneficia toti fotbalistii tarii.

Fotbalul feminin nu este cauza declinului celui masculin si nu-l priveaza de fonduri, ii adauga fonduri. In Statele Unite, campioana mondiala la fotbal feminin, 2,4 milioane de femei practica sport organizat, in general, fotbalul european fiind cel mai popular sport la virsta junioratului. Peste o treime din elevele de liceu practica un sport, in timp ce numarul femeilor angrenate in sportul universitar s-a triplat, in aproape toate disciplinele sportive. Totul porneste aici de la legislatia, care impune colegiilor sa cheltuiasca pentru sportul feminin, cel putin la fel de mult ca si pentru cel masculin.

Prestigiu si succes intr-un sport, indiferent care ar fi el, atrage catre acel sport copii si parinti, ca practicanti si spectatori. Si ajuta sportul pe ansamblu...



Aceata forma de echilibrare, care nu a fost lipsita de critici, atunci cind a fost adoptata, in 1972 este cea care a antrenat o explozie a sportului feminin si a adus numeroase medalii Americii. Prestigiu si succes intr-un sport, indiferent care ar fi el, atrage catre acel sport copii si parinti, ca practicanti si spectatori. Si ajuta sportul pe ansamblu. Daca ne concentram doar asupra partii de business, in America, astazi, 45% dintre fanii sporturilor sint femei. Circa o treime dintre cumparatorii de produse asociate cu sportul profesionist american sint tot femei. Aceasta este vocea pietei libere, daca cea a libertatilor individuale nu este suficient de convingatoare.

Exista si in America obstacole serioase in calea dezvoltarii fotbalului feminin european: liga profesionista este subreda, exista probleme de echitate si participarea masiva a copiilor nu are o continuare pe masura, la profesionisti. Dar aproape in fiecare nou domeniu si mai ales in conditii de aversitate, totul incepe cu un vis pentru care se lupta din ce in ce mai multi. Nu exista niciun motiv logic pentru ca fotbalul feminin sa nu urmeze aceasi traiectorie. Si-apoi care ar fi rostul de a opri fete si femei sa practice sportul pe care il iubesc, asa cum fete si femei practica aproape toate celelalte sporturi. Daca le-ar fi nepotrivit, asa cum pretind unii, sa lasam vocile femeilor si fetelor sa o spuna si sa decida.