„Ce-i asta? Eu îl votez să facă un lucru, da’ el pe urmă se vinde în altă parte” (FOTO/VIDEO)

Recent, Parlamentul de la Chișinău a adoptat prin vot unanim o declarație care condamnă faptele de traseism și corupere politică. Votul a avut loc după o dezbatere aprinsă despre cazurile multiple când deputații au trecut dintr-un partid în altul, în centrul atenției fiind Partidul Democrat, care este și autorul acestei declarații. Acuzat de cumpărare de deputați în fosta legislatură, când era condus de Vladimir Plahotniuc, PD s-a scindat chiar el în legislatura actuală, pierzând mai mult de jumătate din cele 30 de mandate obținute în alegerile din februarie 2019. Și președintele Igor Dodon, liderul informal al socialiștilor, a cerut recent interzicerea traseismului prin lege, deși chiar el a părăsit în 2011 Partidul Comuniștilor, oferind Alianței pentru Integrare Europeană de atunci voturile-cheie pentru alegerea unui șef de stat și depășirea unei îndelungate crize constituționale și politice. Oamenii cu care am discutat la Călărași, majoritatea dintre ei cred că e nevoie de alegeri anticipate. Migrarea deputaților de la stânga la dreapta și invers nu este o întâmplare, ci doar consecința naturală a unui sistem politic care nu are norme legale necesare. Interlocutorii mei cred că mulți dintre aleșii poporului și-au trădat partidul și alegătorul. Aceștia nu trebuie să mai ajungă în legislativ, concluzionează mai mulți din localnicii cu care am discutat la Călărași.

– „Aceștia care au fost toți anii la guvernare, ei numai la dânșii se gândesc. Când te uiți ce vile au ei și ce „dvorețuri” (palate) au ei, cât au furat ei de la poporul ista, apoi cum să mergem noi înainte? Cum dacă ei s-au îmbogățit pe spinarea noastră? Aiști care se vând, se vând pe bani, dar chestia-i că oamenii de-amu n-au să aibă încredere într-înșii, că votează partidul, dar ei se unesc. Comuniștii s-au vândut la PD și PD-ul s-a vândut la socialiști; socialiștii s-au vândut la PD...”

Europa Liberă: Și dacă Dvs. ați fi alesul poporului și v-ar propune o sumă, un milion, ați vinde mandatul?

– „Nu! Aceia-s bani murdari, nu i-aș lua deloc.”

Europa Liberă: Deputații din actualul parlament reprezintă interesele cetățenilor?

– „Nu fac nimic din ceea ce promit.”

Europa Liberă: Și dacă s-ar declanșa alegeri parlamentare anticipate, ce s-ar schimba?

– „Eu n-aș vrea să fie anticipate, pentru că la anticipatele acestea au să se ducă iar o grămadă de bani din spinarea poporului.”

Europa Liberă: Știți, apropo, cine face parte din majoritatea parlamentară?

– „PD-ul și cu socialiștii, au 51 de mandate, eu așa știu.”

Europa Liberă: Și încotro, Moldova?

– „Înspre Europa! Cu America, cu toți aici și cu NATO chiar.”

Europa Liberă: Ia ziceți Dvs., ce părere aveți despre deputații care trec dintr-un partid în altul?

Ei au luat exemplu de la președinte.

„Cum i-a spus Vladimir Voronin: „Măi Igarioșa, măi, dar tu câți bani ai luat când te-ai mutat?”, așa că el nu trebuie să fie împotrivă. Omu-i liber, are dreptate, unde vrea acolo își alege. Îi place PDM, se duce la PDM, îi place ACUM – la ACUM sau cu socialiștii; fiecare om îi liber în alegerea lui.”

Europa Liberă: Deranjează sumele acestea despre care se vorbește că s-ar fi vândut un ales al poporului?

– „Ce să vă spun? Nu-i din buzunarul meu, ce fac cu banul lor, asta-i treaba lor, dar una ți-i obijduitor, că ceea ce promit la oameni, aceea nu dau. Asta e.”

Europa Liberă: Mai țineți minte ce promisiuni s-au făcut în campania electorală?

– „Cum zicea Dodon: pensia – 300 de dolari, salariul – 600 de dolari. Unde-s? Și acum ce, vrea să amăgească oamenii să ia creditul acela de 200 de milioane de euro? E aiurea, asta se vede și cu ochii închiși.”

Europa Liberă: Care sunt partidele care au făcut majoritatea parlamentară, cunoașteți?

– „Socialiștii și cu democrații au făcut, pur și simplu, că dacă venea procurorul din altă țară, toți aveau să șadă la dubală. Și ei au zis: „Măi, decât să stăm în pușcărie, mai bine ne unim noi și o dăm afară pe Maia”. Și așa a și fost.”

Europa Liberă: Și dacă s-ar ajunge la declanșarea alegerilor parlamentare anticipate, lumea ar participa la vot?

– „Oamenii au să participe de nevoie, dar oamenii s-au săturat de atâtea alegeri. Pur și simplu, bani aiurea cheltuiți, că de banii aceștia s-ar putea de făcut ceva.”

Europa Liberă: În toamnă urmează să fiți chemați la vot, vor avea loc alegeri prezidențiale. Cine merită să fie în fruntea Republicii Moldova? Cum trebuie să fie acea figură politică?

A conduce un stat e lucru serios

– „Trebuie să fie un om onest, cinstit și nu să promită și să nu facă. Asta nu-i grădiniță de copii. A conduce un stat e lucru serios.”

Valentina Ursu, Europa Liberă, a poposit aici, la Călărași, și întrebăm oamenii ce părere au despre traseismul acesta din parlament, deputații care trec dintr-un partid în altul.

– „Noi nu ne uităm la Știri absolut deloc. Își bat joc de oameni, iaca ce fac. Numai Dumnezeu când o să pună capăt la toate lucrurile acestea, atunci o să fie pace și liniște, dar acum nu-i. Toată lumea-i condusă, știți de cine? De cel rău!”

Europa Liberă: Știți cine cu cine a constituit majoritatea parlamentară?

– „Nu. Lumea îi rătăcită, nu știu în care parte s-o ia.”

Europa Liberă: Dar de ce au ajuns să fie în rătăcire cetățenii?

– „De ce? Pentru că nu se iubesc, nu se stimează, invidie, dușmănie, goană după bani, după avere, după bogăție. Toată lumea pleacă, leapădă copiii... Mai pe scurt, iaca, asta-i – goana după bani, după lucruri materiale.”

Europa Liberă: Dar câtă avuție îi trebuie unui om?

– „Dar cât îi trebuie? Iaca asta se pune întrebarea – cât le trebuie chiar la aiștia care-s la parlament? Atâția bani și atâția! Ce fac cu dânșii, că totul rămâne?”

Europa Liberă: Dar dacă unul își vinde mandatul pentru un milion, Dvs. la ce vă gândiți când auziți că un deputat s-a vândut pentru un milion de euro?

– „Aista de-amu nu judecă, el nu judecă, eu nu știu. Iaca, noi muncim pământul ca să ne menținem, că avem șapte copii, 12 nepoți și eu primesc 1.200 de lei pensia; soțul lucrează „sezonnik” (sezonier), numai cât merge timpul la școală.

Aista de-amu nu judecă, el nu judecă, eu nu știu.

Avem vie și, iaca, vindem poama, banii nu i-am luat, iaca, degrabă-i toamnă, îi anul de zile și n-am luat banii de pe poamă. Apoi, asta-i lege?...”

Europa Liberă: Cine merită să guverneze Republica Moldova? Cum să fie acei oameni?

– „Merită niște oameni care să facă niște lucruri bune pentru societate, nu personal pentru dânșii. Dar uitați-vă la noi: economia-i la pământ, oamenii trăiesc greu, sunt oameni care umblă în caloși tot anul împrejur, n-au ce mânca, totuși sunt oameni care suferă. Și eu cred că, în primul rând, s-ar cădea să facă lucrurile mai importante: canalizare pe la sate, apă să aducă, gaz nu au mulți oameni... Moldovenii noștri sunt un popor liniștit, ei nu iese să strice ferestrele parlamentului și nici nu se face lucrul acesta.”

Europa Liberă: Când auziți că un deputat se vinde pentru un milion de euro, la ce vă duce gândul?

– „Mă duce gândul la faptul că omul acesta-i lacom de bani și el n-are, în primul rând, teamă de Dumnezeu și și-a pierdut omenia pentru un milion. Da, fiecare am vrea un milion, și eu aș vrea să găsesc un milion.”

Europa Liberă: Dacă Dvs. ați fi deputat și v-ar propune cineva un milion, v-ați vinde?

– „Nu aș face lucrul acesta, fiindcă banii care nu-s cinstiți nu aduc fericire și nu ne salvează viața noastră, și nu ne fac mai buni banii. Banii care sunt mulți te fac mai lacom, mai egoist te fac, tot umpli punga și umpli punga, dar la un moment plesnește...”

Europa Liberă: Ce părere aveți despre deputații aceștia care trec dintr-un partid în altul?

– „Nu-i a bine, nu-i a bine deloc că se vând deputații unul la altul. Nu, nu, nu-i frumos din partea lor ceea ce fac ei, nu. Bani murdari, dacă ei se vând unul la altul, înseamnă că-s bani murdari. Iaca las’ să stea așa, cum stau eu, de 70 de ani, la piață. Am 50 de ani lucrați, de la 20 de ani lucrez și eu am 1.400. Asta-i pensie?”

Europa Liberă: Dacă s-ar ajunge la alegeri parlamentare anticipate, ați merge să votați?

– „De-amu o să vedem cum o să facem și copiii au să ne..., o să vedem cum.”

Europa Liberă: Dar la alegerile prezidențiale din toamnă veți merge?

– „Tot o să vedem ce o să fie mai departe, dar cu virusul acesta-i tare greu. Mai ales noi, bătrânii, noi ne gândim oare... Azi trăim, dar mâine nu se știe ce are să fie cu noi. Dacă oamenii au să respecte regulile, o să fie bine, dar dacă nu, iar au să închidă și iar o să fie probleme cu asta și vsio (gata). Asta e!”

Europa Liberă: Ce părere aveți despre deputații care trec dintr-un partid în altul?

– „Eu le-aș arăta un drum, unde să se ducă; dacă nu s-ar duce singuri, i-aș aresta și i-aș pune în pușcărie. Pe toți! Iaca ce aș face eu cu dânșii. Ce-i asta? Eu îl votez să facă un lucru, da’ el pe urmă se vinde în altă parte și se duce cu totul în altă direcție. N-o să mai avem noi niciodată regulă în țara asta...”

Eu îl votez să facă un lucru, da’ el pe urmă se vinde în altă parte și se duce cu totul în altă direcție.

Europa Liberă: Dar de ce?

– „Pentru că de aceștia alegem. Noi nu știm pe cine să alegem, nu deosebim ce-i bine și ce-i rău, ce-i bun și ce-i rău nu deosebim.”

Europa Liberă: Apoi, până la urmă, e vina și responsabilitatea celui din parlament care se vinde și se cumpără sau a cetățeanului care alege asemenea deputați?

– „Și unul, și altul. Se pornește unul și: „Hai la votare!” – „Intră, să bem câte-un pahar de vin.” Se duc la celălalt și tot câte-un pahar și până ajung acolo, zic: „Pentru cine votăm?” Și unul zice: „Hai comuniștii.” – „Ei hai, comuniștii!” Și așa votează.”

Europa Liberă: Și atunci, încotro, Moldova?

– „Îi clar că pe o cale greșită mergem.”

Europa Liberă: Cine poate scoate din rătăcire cetățenii?

– „Pot deputații cei care au minte și credință, și iubire de popor, de țara asta, aceia pot.”

Europa Liberă: Mai sunt din aceștia?

– „Sunt! Puțini, dar sunt și noi trebuie să-i alegem pe aceștia. Cum poți să alegi Partidul Democrat, dacă știi că acela-i hoț? Cum poți tu, știind că el îi hoț, să-l votezi din nou?”

Europa Liberă: Deputații de astăzi reprezintă interesele cetățenilor?

– „Nu, în niciun caz, nu reprezintă!”

Europa Liberă: Și ce-i de făcut?

– „Să alegem, dar să știm pe cine să alegem, să ne informăm, trebuie să deosebim cine vrea, cine nu vrea; cine poate și cine nu poate. Dar așa...”

Europa Liberă: Dacă s-ar ajunge la alegeri anticipate, ar deveni mai clară situația?

Eu nu știu cum ar alege lumea, fiindcă lumea asta nu-i informată și lui i-i totuna.

– „Eu nu știu cum ar alege lumea, fiindcă lumea asta nu-i informată și lui i-i totuna. El, dacă are un butoi de vin, doi saci de făină, pe dânsul nu-l interesează nimic. „Eu am cu ce trăi”, zice.”

Valentina Ursu, Europa Liberă, am poposit aici, la piața din Călărași, și întrebăm oamenii ce părere au despre deputații care trec dintr-un partid în altul.

– „D-apoi aiștia nu trebuie să stea în parlament, că ei se vând singuri pe dânșii, ei vând și toată țara. Noi i-am ales ca pe niște oameni să ne conducă, să ne fie mai bine, dar ei după bani s-au dus. Ei se vând, că iau bani și de-atâta se vinde nu ca cireașa; cu cireașa iaca stăm aici și-o vindem cu un leu-doi kila așa, da’ ei se vând cu milioane de euro, nu cu sute. Asta-i foarte urât din partea lor, îi foarte urât, lumea n-are să-i mai aleagă și pierde încrederea în toți.”

Europa Liberă: Și dacă se va ajunge la alegeri parlamentare anticipate, lumea va merge să voteze?

– „Lumea ar merge la votare, dar de-amu nu știe pe cine să aleagă. Ei se bat în parlamentul cela, în loc să dea pildă la oameni, să conducă lumea. Cum să conducă țara, când ei se bat acolo, în parlament și se fac de rușine, de râs? La ce să mai sperăm la bine din partea lor?”

Europa Liberă: Dar ce așteptați Dvs. să facă deputații acum în parlament?

– „Și de boala asta să ne scape, și pensiile, și salariile, economia la țară amu o picat cu pandemia asta...”

Europa Liberă: Dacă Dvs. ați fi deputat, unul din acei 101 din parlament și vine cineva și vă propune o jumătate de milion de dolari, ați vinde mandatul?

– „Nu l-aș vinde! E mai scumpă sovestea și omenia decât banii și nu l-aș vinde, întrucât ne-a ales o țară întreagă, da’ noi pentru niște bani ne ducem... Noi murim, banii rămân și sovestea-i mai mare decât banul.”

Europa Liberă: Vorbim despre traseismul politic. Când un deputat trece dintr-un partid în altul, deranjează alegătorul?

Aceștia se numesc curve, de atâta că totu-i banul acum pe pământ.

– „Aceștia se numesc curve, de atâta că totu-i banul acum pe pământ. Banul joacă rolul, banul vorbește. Eu auzeam un om bătrân demult spunea despre asta și iaca amu a venit vremea ceea, banul vorbește. Amu nu-i trebuie mamă, tată, bani să aibă.”

Valentina Ursu, Europa Liberă, am poposit aici, la piața din Călărași, și întrebăm cetățenii ce părere au despre deputații aceștia care trec dintr-un partid în altul.

– „Ei, niște trădători... Ce păreri bune să avem noi de dânșii? În loc să ne ajute, ei se vând acolo și pe sume mari încă, dar noi, iaca, trăim...”

Europa Liberă: Ați auzit sumele?

– „D-apoi cum? Extraordinare! Un milion. Și ce, îi frumos din partea lor?”

Europa Liberă: Și altă dată are să vină și are să vă ceară votul. Dvs. o să-i puneți întrebarea de ce a trecut dintr-un partid în altul?

– „Nici nu mai ai încredere într-înșii. Cu ce ne alegem? Numai cu promisiunile.”

Europa Liberă: Dacă Dvs. ați fi alesul poporului și acolo, în parlament, vine cineva și zice că, „uite, îți ofer jumătate de milion de dolari, dar treci în partidul meu”, ați trece?

– „Niciodată în viață nu m-am vândut pentru bani. Noi muncim, din stăruința noastră, din sudoarea noastră trăim și bogdaproste de cât avem. Noi nu căutăm sume așa exorbitante.”

Europa Liberă: Iată aici, la piață, cât câștigați?

– „O sută, 150... Mai iei o pâine, un zahăr, un ulei.”

Europa Liberă: Ce probleme așteptați să le rezolve parlamentul?

– „Ei, ce?... Sunt niște trădători, ei îs pentru dânșii, pentru buzunarele lor, pentru copiii lor, pentru ca viitor să aibă câte și mai câte, dar noi rămânem tot cu promisiunile. Pensia asta și... numai, dă Doamne, să ne-o dea măcar și așa, că noi nu căutăm multe...”

Europa Liberă: Dar dacă s-ar declanșa alegeri parlamentare anticipate, ați merge să votați?

– „Sub semnul întrebării... Toți, iaca, dintr-un partid în altul, când auzi... Și-s atâtea partide, bre, Doamne ferește! Ia uite în America asta îs două partide și la noi îi Doamne, Maica lui Dumnezeu, parcă suntem o țară... Vin și ne curăță de bani și se duc și cu atâta rămânem. Ia uite, Plahotniuc aista, dar câți alții... N-avem nădejde în nimeni.”

Europa Liberă: Știți cine guvernează astăzi, cine a făcut majoritate în legislativ?

Socialiștii cu democrații, ei s-au ales

– „Socialiștii cu democrații, ei s-au ales, dar iaca pe Maia Sandu de-amu au dat-o într-o parte și de atunci au rămas tot ei.”

Europa Liberă: În toamnă urmează să aibă loc alegeri prezidențiale, pe 1 noiembrie veți fi invitați să votați următorul președinte. Cine merită să ajungă la cârma țării?

– „Maia Sandu.”

Europa Liberă: Ce părere aveți despre deputații care se vând?

– „Pentru bani multe se fac, dar nu-i corect, trebuie pentru popor să se stăruie deputații, pentru popor. Eu plâng, pentru că mă doare tare sufletul, nu dau pace să lucreze oamenii, să facă o copeică. Ori iaca cu teplițele (serele), avem copii, nepoți și trebuie să-i hrănim și vor iar să închidă piața, dar unde să vindem producția pe care am crescut-o?”

Europa Liberă: Dar cât câștigați în zi aici?

– „Când 300, când 400, când și cum. Cu verdeața așa-i: când merge, când nu merge...”

Europa Liberă: Are viitor Republica Moldova?

– „Nu văd viitorul!”

Valentina Ursu, Europa Liberă, a poposit cu microfonul aici, la Călărași, și întrebăm cetățenii, mai întâi: ce părere au despre deputații care trec dintr-un partid în altul?

– „Asta de-amu îi problema lor, dar nu-i o idee chiar bună.”

Europa Liberă: Pe ce cale merge Moldova?

– „Pe o cale europeană.”

Europa Liberă: Și e sigur acest drum?

– „Nu-i chiar sigur, dar sperăm că o să fie mai sigur.”

Europa Liberă: Cine poate să ducă Moldova pe drumul acesta?

În primul rând, toate drumurile din Moldova; doi: alocațiile la familiile social vulnerabile

– „O guvernare mai solidară.”

Europa Liberă: Dacă ați evidenția trei probleme cu care se confruntă cetățenii și statul, pe care le-ați scoate, prioritar, în față?

– „În primul rând, toate drumurile din Moldova; doi: alocațiile la familiile social vulnerabile. Sărăcia-i multă, dar depinde oricum de oameni, pentru că dacă vrei să faci, toți au două mâini și două picioare. Și a treia problemă: piață de desfacere pentru agricultori și condiții mai bune, nu cum le avem la acest moment, pentru că dacă vrei să faci ceva, chiar faci, proiecte pentru tineri sunt destul de multe care se pot face.”

Europa Liberă: V-ați implicat, aveți vreun proiect?

– „Da, ne-am implicat, avem, am reușit.”

Europa Liberă: Ce proiect ați câștigat?

– „Subvenții în avans.”

Europa Liberă: Acesta-i un colac de salvare pentru micii întreprinzători?

– „Acesta-i un colac foarte bun. Agenția de Intervenții și Plăți pentru Agricultură oferă subvenții tuturor tinerilor. Acolo trebuie să vrei, să ai dorință și să contribui cu partea proprie, la care statul te finanțează înainte, lucrezi... Noi am participat, am câștigat, subvențiile le-am primit, suntem foarte mulțumiți. Sperăm ca guvernarea care este să fie măcar așa cum a fost, pentru că, cum a fost un an în urmă, a fost foarte bine.”

Europa Liberă: Să vă pun o întrebare până cumpărați. Ia spuneți, ce părere aveți despre deputații care trec dintr-un partid în altul?

– „Părerea-i că ei vin după parale.”

Europa Liberă: Dar câți bani le-ar trebui lor?

– „Cu cât mai mulți, cu atât mai bine!”

Europa Liberă: Dacă ați fi deputat în parlament, v-ați vinde?

– „Nici aproape n-am fost, nici n-am să fiu. Parlamentul meu îi lucrul.”

Europa Liberă: Dacă s-ar ajunge la alegeri parlamentare anticipate, ați participa?

– „Am participa, dar nu știu pe cine să mai alegi de-amu, n-ai pe cine alege și n-ai încredere în nimeni.”

Dar sunt niște bandiți toți, nici nu vreau să aud de dânșii

Europa Liberă: Ce părere aveți despre deputații care trec dintr-un partid în altul?

– „Dar sunt niște bandiți toți, nici nu vreau să aud de dânșii.”

Europa Liberă: Nu vreți?

– „Deloc!”

Voci adunate în centrul Republicii Moldova, la Călărași, acolo unde mai mulți interlocutori au condamnat faptele de traseism în Legislativul de la Chișinău. Este sau nu traseismul o problemă gravă? Discutăm acest subiect și cu juristul Sergiu Dărănuță, care de ceva timp s-a întors din Statele Unite ale Americii, după mai mulți ani de muncă în străinătate.

Europa Liberă: Cât de des urmărești ședințele în plen ale parlamentului și ce gust lasă această migrare politică?

Sergiu Dărănuță: „Eu am văzut ultimele ședințe ale parlamentului, ceea ce ține de traseismul politic și mă uitam cu câtă ardoare cei mai mari traseiști practic din istoria Republicii Moldova, pentru că, făcând o paralelă la traseism, penultimul parlament a fost plin de traseiști și acesta calcă pe aceeași greblă și am văzut cum traseiștii aceștia moraliști rupeau cămașa de pe ei și spuneau cât de mare păcat este și cât de mult condamnau acest traseism politic. Îndeosebi l-am memorizat pe dl Diacov, care a fost la putere cu ajutorul a peste 30 de traseiști politici veniți din diferite partide. Iată așa o situație, plus că aici traseismul e puțin mai complicat în ultimul parlament, fiindcă dacă atunci erau niște fracțiuni sau erau patru partide în penultimul parlament, acum avem un parlament bazat pe votul mixt, unde chiar nu mai înțeleg ce a stat la bază ca acești traseiști să se unească sub un nucleu.”

Europa Liberă: Cum s-ar explica această migrare politică, pentru că uneori dintr-un partid de stânga deputatul ajunge să se pomenească într-o tabără a unui partid de dreapta? Mai contează ideologia, programul partidului? Ce mai contează?

A fost halucinant să aud că ea din opoziție va putea face mult mai mult pentru popor, decât ceea ce ar putea face de la guvernare.

Sergiu Dărănuță: „Dacă în legislaturile anterioare scuza era că mă mut din stânga în dreapta, din dreapta în stânga, din opoziție la guvernare și scuza era că mă duc să fac situația celor care m-au ales, m-au delegat în parlament s-o fac mult mai bună din punct de vedere economic și social, ultimele mișcări îmi dau semne de întrebare, mai ales schimbul de deputați din guvernare în opoziție. Încă așa o afirmare, cum a fost a dnei Ivanov, care a trecut la Partidul „Șor”, nu am mai auzit. A fost halucinant să aud că ea din opoziție va putea face mult mai mult pentru popor, decât ceea ce ar putea face de la guvernare.”

Europa Liberă: Pentru că până nu demult explicația era că ajung în barca puterii, ca să fie de folos pentru a realiza o parte din promisiunile făcute electoratului...

Sergiu Dărănuță: „Continuarea gândului Dvs., pentru că m-ați întrebat de ce se întâmplă așa, cred că e puterea banului. Bunăoară, îmi dau o întrebare: de ce nu au plecat într-un partid mai sărac? De ce nu s-au dez-afiliat de partidul acela corupt sau slab, de liderul slab, fiindcă scuze sunt foarte multe? De ce nu au rămas independenți? De ce totuși s-au dus la aceste două formațiuni – „Pro-Moldova”, de o parte, și Partidul „Șor”, de altă parte? Bineînțeles că acolo sunt banii.”

Europa Liberă: Și atunci, alegătorul cum trebuie să procedeze, auzind că un ales al poporului se poate vinde pentru o sumă de la 200 de mii până la un milion de euro?

Sergiu Dărănuță: „Alegătorul rămâne năucit când vede pe sticlă sau citește în presă sumele acestea exorbitante, și nu doar pentru el, pentru omul simplu. În primul rând, dumnealui nu-și imaginează câți bani sunt aceștia, în al doilea rând, lui într-adevăr i se face lehamite de politică. Eu mă gândesc că, dacă ei acolo se înțeleg la nivel de sute de mii de euro, păi, ce treabă mai are el cu mine, cu sărăcia mea și cu gospodăria mea? Mă duc să-mi caut de treabă și asta se vede și în ultimele sondaje care arată 60% de indeciși. Și numărul lor va crește în continuare.”

Europa Liberă: Chiar deputații vorbesc despre aceste sume, iar pe de altă parte, ispita oricum rămâne a fi mare. Și atunci, poate că și acel deputat se gândește, cine în viață ar mai putea să-i ofere un asemenea cadou bănesc impresionant?

Sergiu Dărănuță: „Se spune cumva că banii iubesc liniștea. În Republica Moldova se vede că nici zicala asta nu mai merge. La noi de la vlădică până la opincă se cunoaște cum s-a furat un miliard de dolari, prin ce bănci au fost spălați banii, cine au fost persoanele interpuse; la noi se cunoaște suma exactă de transfer a unui sau a altui deputat și bineînțeles că în cazul de față însuși deputații își formează o pernă sau o ieșire de siguranță că, cine știe, în legislatura viitoare mai trec sau nu mai trec.

Se spune cumva că banii iubesc liniștea

Bunăoară, același Anghel Agache, printre ultimii transfugi, despre care se spune că ar fi unul dintre cei mai scumpi deputați, se vehiculează o sumă de peste un milion, omul nu știe dacă mai trece data viitoare sau nu mai trece, dar sacul este plin și-i va ajunge pe tot parcursul vieții.”

Europa Liberă: În general, unii spun că acestea ar fi speculații, pentru că, dacă nu sunt probe suficiente, dacă justiția nu anunță verdictul, rămâne la nivel de zvon și se va perpetua această stare de spirit, de bârfă. De ce totuși nu se autosesizează organele de drept? Este adevărat că unii deputați au spus că au mers la procuratură, au depus informații ca după asta să aflăm că nimic nu s-a adeverit.

Sergiu Dărănuță: „În primul rând, nu știm exact care deputați au fost la procuratură și chiar dacă îi vom cunoaște, că se spune că sunt trei sau patru, nu știm în ce condiții și cine i-a presat, căci eu cred că cineva i-a presat să facă o declarație la procuratură...”

Europa Liberă: Eu îmi amintesc declarațiile deputatei comuniste dna Bodnarenco, care a spus...

Sergiu Dărănuță: „A spus și cifra, și persoana?”

Europa Liberă: Da, a spus și persoana, și banii care i s-ar fi propus și cu asta, basta!

Sergiu Dărănuță: „Și uitați-vă câți ani au trecut de atunci. S-a schimbat un procuror interimar, care a fost între dl Stoianoglo și, respectiv, dl Harunjen și absolut nimic. Nicio știre, nu se vede CNA-ul ce face, fiindcă CNA-ul am impresia că este un organ mort, cel puțin la acest moment nu-l aud pe dl Flocea cu nicio declarație, dar e o situație foarte simplă: un deputat X are un milion în cont și nu discutăm despre case sau transferuri bancare, doar banii se pot urmări, omul acesta a cumpărat ceva... Și pentru asta avem ARBI-ul, pentru asta avem ANI-ul, pentru asta avem CNA-ul, pentru asta avem poliția și procuratura, la urma urmei. Sunt organe care ar putea să stea în capul unui deputat și să-l urmărească, să-l interogheze și până la urmă să vedem: totuși a luat omul acesta bani sau nu a luat? Și după asta să vină să explice cetățeanului de rând că asta este o minciună sau că asta este o speculație în spațiul public. Până când nu ni se infirmă și nici nu ni se afirmă ceea ce mie îmi trezește niște sentimente că procuratura se află încă la cheremul politicului și va fi scos dosarul acela ca și video-urile din spațiul public atunci când va fi nevoie.”

Europa Liberă: Sergiu Dărănuță a muncit mulți ani peste hotare. Apropo, cât de greu se câștigă un milion de euro?

Sergiu Dărănuță: „Un milion de euro? Nu l-am câștigat, dar îi foarte greu. Pe lângă faptul că-i multă muncă fizică, însăși depărtarea asta de casă, ești supus atacului acesta psihologic a timpului.

Un milion de euro? Nu l-am câștigat, dar îi foarte greu.

Tu înțelegi că timpul trece, tu înțelegi că banii parcă se fac și ești permanent între ciocan și nicovală, pe de o parte, înțelegi că poți face bani, iar pe de altă parte, tu înțelegi că o să vină acuși timpul că n-ai să mai ai nevoie de ei, Doamne ferește să nu se mai întâmple ceva rău cu sănătatea și viața ta. De asta și spun că pragul acesta psihologic e greu de prezis, asta doar psihologii pot s-o facă.”

Europa Liberă: Și dacă prin muncă cinstită un milion de euro se câștigă greu și foarte greu, de unde să aibă liderii aceștia de partid sau cine cumpără și vinde banii ăștia ca să-i ofere unui deputat?

Sergiu Dărănuță: „În primul rând sunt forțele externe. Eu cred că totuși aflându-ne în locul unde ne aflăm și geopolitica fiind o monedă de schimb între Est și Vest, eu cred că sunt servicii speciale care au mult mai mulți bani decât un milion și două, și zece, care își permit să se joace cu aleșii și cu elitele noastre politice.”

Europa Liberă: Și banii ăștia ajung pe mâna politicienilor?

Sergiu Dărănuță: „Sunt sigur că ajungând în mâna politicienilor, după asta ajung înapoi în mâna serviciilor secrete. Asta pe de o parte, pe de altă parte, businessul. Doar avem și persoane bogate, care își lobează anumite interese, care au anumite fabrici, industrii, chestii în Republica Moldova, care fără politic ar fi falimentat demult. Aceeași mafie a cărnii, mafia metalului, a cerealelor, care-i foarte importantă, respectiv oamenii aceștia au nevoie de reprezentanții lor în legislativ, în guvern, în structurile de stat, exact același lucru se întâmplă: ai investit astăzi un milion, înțelegând că delegatul tău poate să facă niște amendamente sau niște acte legislative, juridice, care pot să-ți aducă înzecit. De aceea oamenii nu se zgârcesc, adică oamenii cu intenții nu prea bune nu se zgârcesc în a investi.”

Europa Liberă: Dar deputații deseori amintesc că ei sunt slugile poporului, că ei rezolvă problemele cetățenilor, că ei vor să aducă prosperitatea și bunăstarea în casa fiecărui cetățean?

Eu nu exclud că deputații se gândesc, cel puțin la nivel declarativ, că sunt slugile poporului...

Sergiu Dărănuță: „Eu nu exclud că deputații se gândesc, cel puțin la nivel declarativ, că sunt slugile poporului, dar eu observ toată perioada de independență - am vrut să vă dau un termen, dar nu-l găsesc -, toată perioada de independență noi suntem trei milioane și jumătate de slugi ale unei caste sau ale unor familii care stau bine mersi, care și-au pus pe roate afacerile atât în domeniile economice, vorbesc despre imobiliar și comerț, și multe-multe alte lucruri, cât și în domeniul politic, adică chiar dacă persoana nu mai este la conducerea unui partid sau la conducerea unei instituții, cel care îl va schimba, urmașul lui, să spunem așa, îi rezolvă și mai departe întrebările, îl ascultă și îndeplinește tot ceea ce îi spune.”

Europa Liberă: Cât de reprezentativ mai este acest parlament, dacă atât de mult este detestată activitatea actualului legislativ?

Sergiu Dărănuță: „Actualul parlament nu a fost niciodată reprezentativ, fiindcă sistemul mixt este un viciu al democrației și al parlamentarismului, mai ales în Republica Moldova. În primul rând, s-au cumpărat voturile; în al doilea rând, s-au așezat doi bărbați ai neamului – dl Dodon, președintele actual și dl Plahotniuc, omul-fugar în Statele Unite –, s-au așezat și pur și simplu au împărțit Republica Moldova. Pentru mine și circumscripțiile sunt neclare. Mai departe, de ce nu este reprezentativ? Când au fost alegerile din 24 februarie și s-a format coaliția ACUM-PSRM, ea din start s-a chemat o coaliție situativă pentru a merge împreună la un scrutin democratic și întoarcerea lui la sistemul proporțional, ceea ce, cu părere de rău, nu s-a întâmplat.

O parte din vină mulți spun că-i aparține dlui Dodon, altă parte a societății susține că Maia Sandu și Andrei Năstase nu au fost destul de tari. Eu foarte mult sper că, chiar dacă am pierdut timpul ca să fie alegerile anticipate parlamentare odată cu cele prezidențiale, sper că imediat după alegerile prezidențiale, totuși se va purcede la alegeri anticipate parlamentare. Eu mult sper că dl Dodon ar fi cointeresat într-un scrutin nou parlamentar, chiar dacă eu înțeleg că riscul e ca socialiștii să câștige. Așa să fie, dar lupta trebuie să fie corectă, lupta trebuie să fie după reguli.”

Europa Liberă: Dar dacă și sondajele de opinie arată că practic o jumătate din cetățenii cu drept de vot sunt indeciși, cine ar mai participa la un scrutin parlamentar anticipat? Am fost deunăzi la Călărași și oamenii ziceau că, în general, nu văd rostul alegerilor, pentru că doar se cheltuiesc bani. Mai puțini își dau seama că democrația costă.

Sergiu Dărănuță: „Până a ajunge înapoi în câmpul constituțional și în câmpul legalității, Republica Moldova are nevoie de alegeri, ori de câte ori avem nevoie de aceste alegeri – o dată la trei luni, o dată la patru luni...

Până a ajunge înapoi în câmpul constituțional și în câmpul legalității, Republica Moldova are nevoie de alegeri

Avem nevoie de referendum, înseamnă că referendum să fie; avem nevoie de referendum local, referendum local să fie. Prin asta poporul se responsabilizează și poporul înțelege că totuși puterea îi aparține lui, că nu primarul, președintele de raion sau președintele de țară a acaparat puterea, dar totuși puterea aparține poporului și în orice moment el poate să-i retragă unele atribuții acestui lider sau acestui actor politic. Și asta-i foarte important ca oamenii să înțeleagă. De ce populația a pierdut încrederea? Vă spun. Este vina politicului. Eu foarte mult sper că politicul va fi mai receptiv, va merge în teritoriu și nu doar aici unde-i comod și unde-i centura de legătură a Chișinăului, dar Republica Moldova se întinde de la Naslavcea și până la Giurgiulești. Foarte mult sper că politicul anume, mai ales opoziția, nu am nimic cu guvernarea, dar mai ales opoziția ar trebui să fie cea care-i mai vocală. Asta este funcția ei de bază.”

Europa Liberă: Ar fi nevoie de o reglementare în legislație ca să fie interzis acest traseism politic? Și el e valabil nu doar pentru legislativ, pentru că și la nivel de raion, și la nivel de primărie atunci când se constituie consiliile raionale, locale are loc acest traseism.

Sergiu Dărănuță: „Eu sunt ca pentru fotbal. Adică un traseist - avem culoarea galbenă a cartelei; dacă este al doilea sau a doua încercare - culoarea roșie și se anulează jocul. Bine, eu înțeleg că nu putem să anulăm scrutinul sau să declarăm parlamentul nelegal, dar persoana respectivă ar trebui pur și simplu să plece din fotoliul de deputat.

Este foarte greu, mai ales acum, iată, noi discutăm despre dna Ivanov și dl Vitiuc, care au trecut la Șor. Eu nu pot să înțeleg cum electoratul poate percepe persoana care a venit în parlamentul actual pe principii de pro-Uniunea Europeană, principii democratice, au fost cei care ne-au spus că în furtul miliardului este vinovat Șor nemijlocit și după asta, brusc, să te întorci și să te duci la acel care se zvonește, ca să fiu exact în declarații, că a furat un miliard. Dacă tu atât de mult vrei să spui că vei face mult mai mult, fiindcă lui Șor nu știu de ce i se permite să facă mult mai mult, ca minimum trebuie să-ți dai întrebarea: „Măi, oameni buni, de unde are bani omul acesta? Care este sursa venitului, cât de curați sunt banii ăștia și cât de corect sunt folosiți banii ăștia?”, nemaivorbind că omul acesta, uitându-ne seara acum la televizor în prime time la canalele de rezonanță, să spun eu așa, și cât de cât independente, ai impresia că vezi un one man show peste tot, omul acesta-i în campanie electorală zi de zi. Întrebați-mă pe mine, cel care nu-l urmăresc pe Șor deloc, și eu vă spun câte sate au fost iluminate, câte grădinițe și drumuri a reparat, câte magazine, care-i următorul magazin... De unde eu pot să știu toate astea? Uitându-mă la canalele independente. Închipuiți-vă ce se face!”