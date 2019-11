Chipuri stafidite pe malul Bîcului murdar

În ziua alegerilor, m-am dus să fac un video live lîngă podul de la Gara de Trenuri. Am încercat să le pun nişte întrebări unor oameni care parcă veneau dintr-o altă lume. Erau mai prost îmbrăcaţi, aveau feţe triste sau încrîncenate şi nu prea voiau să discute cu mine.

Am mers pe pod, am trecut dincolo de calea ferată şi am descoperit acolo un soi de univers underground. De-a lungul Bîcului otrăvit, prost mirositor, stăteau nişte doamne stafidite care vindeau haine vechi. Alături, în albia Bîcului, zăceau resturi de mîncare, sticle şi cutii de bere, alte lucruri aruncate fără discernămînt. Am discutat cu cîteva vînzătoare şi viaţa lor mi s-a părut frîntă, lipsită de perspective. Una mi-a mărturisit că are o pensie de 900 de lei şi că vine să vîndă haine vechi pe malul Bîcului din disperare.



Mai departe, mai mulţi oameni înconjuraseră un microbuz ca să cumpere cîrnaţi şi păstrămuri. Am aruncat o privire la produsele acelea şi am fost încolţit de dubii. Eu unul nu aş cumpăra aşa ceva.

Am mai mers un pic şi am intrat pe teritoriul unui talcioc care fusese strămutat de pe trotuarele adiacente Gării de Trenuri. Nişte oameni încruntaţi sau necăjiţi vindeau acolo tot soiul de lucruri vechi, de la cărţi îngălbenite pînă la haltere ruginite. Cei cu halterele m-au privit chiorîş cînd am făcut o fotografie şi mi-au reproşat că fac poze fără să-i întreb.

În sfîrşit, la intrare în piaţă, era un chioşc pe roţi care aduna oamenii ca muştele la miere. Într-o tigaie înnegrită, vînzătoarea prăjea nişte mici pe care oamenii îi cumpărau cu mare plăcere. M-am întrebat dacă nu cumva acelaşi ulei e folosit pentru prăjirea mai multor mici.

Aşadar, la numai cîteva sute de metri depărtare de arterele principale ale urbei, există un soi de lume underground, o lume a sărăciei, o lume cenuşie, anostă. Şi atîta timp cît aceste lumi vor exista, nu va fi bine în RM.