Numai că agenda politică este dominată în acest moment de blocajul dintre președinție și legislativ, mai precis dintre președinta Maia Sandu și noua majoritate formată de socialiști cu deputații grupări Pentru Moldova, din jurul Partidului Șor.

Așa că discuția cu deputatul Chiril Moțpan a alunecat de la regiunea transnistreană, la blocajul politic de la Chișinău.

Europa Liberă: Haideți să vorbim despre criza politică. Cine și cum poate descâlci ițele politice, ținând cont de ceea la ce s-a ajuns?

Chiril Moțpan: „Politicienii noștri au reușit să tulbure apele iremediabil. Cetățenii deja sunt total debusolați, ei nu mai înțeleg cine și ce vrea. Îmi pare rău că pe segmentul de dreapta categoric nu există o conlucrare.”

Europa Liberă: Au fost arse punțile dialogului între cei care au constituit altă dată Blocul ACUM?

Trebuie să recunoaștem că nu am avut un dialog permanent cu colegii din PAS.

Chiril Moțpan: „Nu știu ce s-a întâmplat. Nu noi suntem cei care au distrus acel bloc, nu noi suntem acuma cei care trebuie să facem primul pas spre discuții, conciliere, nu știu ce acolo. Trebuie să recunoaștem că nu am avut un dialog permanent cu colegii din PAS, ca să știm și noi cum procedăm într-o situație sau alta. Nu am avut o conlucrare, un dialog cu președintele țării. Așa s-a întâmplat că, într-un fel, am fost excluși din această ecuație. La insistența noastră, a avut loc o întâlnire, dar nu s-a soldat cu nimic. După aceea au mai urmat niște încercări. Când încerci să spui niște lucruri adevărate, aici, la noi, poți să fii taxat cum vrei. Sper că se reușește până la urmă să se găsească un consens, pentru a remedia această situație, pentru că suntem în fața unui pericol real, pandemic, deja este clar, vedeți și Dvs. care sunt cifrele, și astea nu sunt glume; economic, securitatea statului este pusă în pericol, pentru că nimeni nu mai gestionează procesele.”

Europa Liberă: Cum se depășește criza politică?

Chiril Moțpan: „Prin dialog, prin consens.”

Europa Liberă: La momentul actual, se vorbește despre două scenarii – fie că se ajunge la anticipate, fie că se crează o majoritate și învestește un nou cabinet de miniștri.

Noi am zis că e o idee bună să mergem la anticipate.

Chiril Moțpan: „Noi am zis că e o idee bună să mergem la anticipate, pentru că actualul parlament, am acceptat această idee, este unul compromis, nociv, corupt. Spui ce vrei și nu greșești – despre o parte a parlamentarilor. Că aici nu putem să includem cel puțin 26 de parlamentari care reprezentau Blocul. Sau mai sunt și alții câțiva, cred, care ar putea să se considere oameni diferiți de interesele obscure din partea unora. Bine, trebuie să facem schimbarea. Și atunci când spui că trebuie respectate niște lucruri, niște procedee legale...”

Europa Liberă: Norme constituționale.

Chiril Moțpan: „... normele constituționale, legile în vigoare, oamenii se supără, în primul rând cei care nu înțeleg ce înseamnă legea. Legea trebuie respectată. Ca să procedezi altfel, adopți alte legi, abrogi ceea ce nu-ți place...”

Europa Liberă: Vorbiți pe înțelesul tuturor cetățenilor, ce urmează?

Chiril Moțpan: „Toți sunt în așteptare. Este greu de spus ce urmează, pentru că mingea este la dna președinte, dânsa trebuie să ia o decizie acum. Parlamentul, în formula în care este acuma abordat acest subiect, nu poate fi demisionat.”

Europa Liberă: Maia Sandu și-a anunțat decizia ei, a spus că fie alegeri parlamentare anticipate, fie referendum.

Chiril Moțpan: „Nu dă nimic referendumul ăsta. Ce ar da referendumul?”

Europa Liberă: În funcție de ce vor decide cetățenii.

Chiril Moțpan: „Știu că toți sunt în așteptarea zilei de 23 martie. Ce rezultat o să dea aceasta nu știu, ce decizii o să mai fie luate până atunci. Trei luni de zile în care au fost făcute cel puțin două încercări de a instala un guvern. O încercare a fost epuizată. În situația când a ieșit cu inițiativa Partidul Socialiștilor și cei de la Șor, noi, imediat, am reacționat și am propus dnei președinte propria formulă, crearea unui guvern minoritar temporar, provizoriu, unul proeuropean, care să pregătească alegerile anticipate pe criterii corecte, de egalitate... ”

Europa Liberă: Cu voturile cui se învestește un asemenea guvern?

Chiril Moțpan: „Cu voturile parlamentarilor.”

Europa Liberă: Ale căror parlamentari?

Chiril Moțpan: „Nu sunt eu de acord cu felul acesta de a vedea lucrurile. Haideți să ne amintim 2019, atunci toți au închis ochii la ce fel de parlamentari vor vota. Noi vrem să salvăm țara sau doar să promovăm o idee?”

Europa Liberă: Ați văzut reproșul lui Igor Dodon la reacția pe care a avut-o Platforma DA, l-a îndemnat pe Andrei Năstase, liderul formațiunii, să-și numere soldații.

Chiril Moțpan: „Era simplu, din punctul meu de vedere, dacă dna președinte accepta această formulă, propunea candidatul platformei, care nu ar fi adunat voturile și se consuma a doua tentativă. Și gata, mergi la alegeri anticipate. Da noi facem atâta spume la gură, în stânga, în dreapta. Noi așa am considerat, că, da, mergem, nu acumulăm voturile, dna președinte are dreptul să facă propunerea, nu se acumulează voturile, nu se votează candidatul platformei și se consumă a doua tentativă de instalare a unui guvern și gata, este drumul deschis spre anticipate.”

Europa Liberă: Dar astăzi mai este clar când totuși ar putea să se ajungă la anticipate și, mai ales, când să fie stabilită data alegerilor parlamentare anticipate, dacă asta va fi decizia și voința aleșilor poporului?

Nici politicienii nu se pot dumiri ce va urma, cum să procedeze într-o situație sau alta.

Chiril Moțpan: „După cum evoluează lucrurile, din prost în mai prost, nu știu... Foarte interesantă situație s-a creat, încât nici politicienii nu se pot dumiri ce va urma, cum să procedeze într-o situație sau alta. Pentru că, repet, a lipsit dialogul dintre noi. Noi nu avem, cei din Platformă cu cei din PAS, nu avem o poziție comună, clară, în dezvoltarea de mai departe a statului, deși ar fi trebuit să existe. Fiecare fierbe în propriul suc! Noi am venit cu propriile propuneri, considerând că este constituția, care trebuie respectată, sunt niște legi, niște proceduri de instalare a unui guvern. Era simplu, repet, ca să urmeze și a doua tentativă, alta decât a fost propusă de dna președinte. Din moment ce Curtea Constituțională a spus că, ok, nu poate fi promovat același candidat, promovezi pe altul, care nu va acumula voturile. Da, nici nu ne-am pus problema asta, era plauzibilă și ideea că poate să nu fie votat, evident, dar se consuma a doua tentativă în acest sens și era deschis drumul spre anticipate. Acuma, ce va urma, chiar nu știu.”

Europa Liberă: Mai rămân în joc două figuri pentru funcția de premier, a lui Andrei Năstase și a Marianei Durleșteanu. Pentru Mariana Durleșteanu ar vorta Platforma DA?

Chiril Moțpan: „Nu, noi nu vom vota un asemenea candidat, care este propus de grupările de interese din actualul parlament. Categoric.”

Europa Liberă: Și atunci îi lăsați pe opozanți, pe adversarii din parlament să constituie ei o majoritate?

Chiril Moțpan: „Asta nu noi îi lăsăm. Mingea este, ziceam, la dna președinte. Și în cazul acesta se cere, iarăși, comunicare, se cere dialog. Găsirea consensului ține de partidele din parlament. Pentru aceasta trebuie să discuți. În primul rând, trebuie să existe niște discuții clare între Platforma DA și PAS. PAS trebuie să vină cu o inițiativă, dna președinte. Ea este președintele tuturor cetățenilor, așa-i?”

Europa Liberă: Deci, deocamdată, răspuns la întrebarea „încotro, Moldova?” nimeni nu are?

Chiril Moțpan: „Chiar nu vreau să fabulez pe acest subiect, pentru că suntem într-o derută totală, din punct de vedere politic. Și noi permanent plasăm în prim-plan acest subiect cu anticipatele, uitând, de fapt, că sunt altele, mult mai importante. Problemele existente, care vin buluc, una după alta, ar trebui să fie rezolvate de un guvern plenipotențiar. Să nu uităm că în aprilie avem toate șansele să pierdem 60 de milioane de euro oferiți de statul român. Mai sunt și alte lucruri care țin de competența unui guvern plenipotențiar.”

Europa Liberă: Moldova nu are semnat un acord cu FMI.

Chiril Moțpan: „A reușit dna președinte să obțină acum aceste 15 milioane de euro – perfect, e foarte bine. Dacă ar exista o modalitate fără un prim-ministru sau un guvern cu statut plenipotențiar să obțină și ajutor din partea României, ar fi, iarăși, extraordinar, dar nu știu dacă e posibil, pentru că așa este situația. Pentru a continua dialogul cu statul român, e nevoie de un guvern plenipotențiar. Asta și era una din idei, când am ieșit noi cu propunerea aceasta. Dacă nu place cuiva această idee, asta-i altă treabă.”

Europa Liberă: Dar prin aceste jocuri care se fac în parlamentul R. Moldova, nu se divizează și mai mult societatea?

Cetățenii sunt tot mai decepționați, sunt antrenați unii împotriva altora.

Chiril Moțpan: „Ba da. Asta poate fi partea proastă parte a medaliei sau a situației, că cetățenii sunt tot mai decepționați, sunt antrenați unii împotriva altora. Acuma am auzit niște zvonuri, că ar vrea să iasă în stradă o parte, alta. Spre ce vom merge nu știu, lucrurile acestea trebuie excluse. Este de obligațiunea statului, a președinției, a parlamentului, să medieze aceste conflicte. Trebuie de găsit ieșire din situație. Eu nu pot oferi acuma o rezolvare a acestei situații.”

Europa Liberă: Dar toată lumea este în așteptarea deciziei parlamentarilor, pentru că ei trebuie să spună foarte clar cetățenilor încotro se mișcă R. Moldova.

Chiril Moțpan: „Insistați pe ideea asta cu parlamentul. Exact. Pentru că parlamentul este, de fapt, instituția principală, R. Moldova este stat parlamentar. Ca să vă spun așa, avem câteva săptămâni când și parlamentul face un joc neînțeles. Președintele parlamentului nu convoacă ședințele. Și săptămâna aceasta nu avem ședință de parlament, deși ele sunt necesare, pentru că noi avem o sumedenie de proiecte în beneficiul cetățenilor. Platforma nu stă cu mâinile în buzunare, nu se plimbă, nu face live-uri, dar face proiecte de legi, foarte bune. Chiar zilele acestea am anunțat despre trei proiecte foarte bune: indexarea pensiilor, care probabil nu va mai avea loc anul acesta, din motive clare; mai este proiectul privind sistarea pentru o perioadă a verificărilor HoReCa. Ce să verifici acolo, ce purecări, când ele nici nu mai există deja? ”

Europa Liberă: Dar cum vă explicați, de ce deputații nu se întrunesc în ședințe plenare?

Rămânem pe poziția că avem nevoie de un guvern, temporar măcar, pentru a merge la alegeri anticipate.

Chiril Moțpan: „Noi am avut o ședință la fracțiune și ar putea să aibă loc ședința Biroului Politic și dl Slusari, președintele fracțiunii noastre, exact, va adresa aceste întrebări. Va solicita, inclusiv, și alte lucruri pe care noi le promovăm acuma, inclusiv audieri în parlament. Este necesar absolut lucrul acesta, să discutăm chiar și situația privind guvernul. Guvernul actual sau ceea ce a mai rămas din guvernul trecut este aproape impotent, nu-și poate exercita lucrurile, nici nu vor prea tare mulți să-și exercite obligațiile, unii au evadat de pe vasul în derivă și am rămas așa. R. Moldova este, așa, o corabie pe valuri, dar riscul este mare de a ne scufunda, de aceea și trebuie să întreprindem ceva. Noi, cel puțin, rămânem pe poziția că avem nevoie de un guvern, temporar măcar, pentru a merge la alegeri anticipate.”

Europa Liberă: Guvern temporar, dar învestit?

Chiril Moțpan: „Învestit, evident. El trebuie să aibă împuternicirile respective.”

Europa Liberă: În ajunul anticipatelor, acum fiecare se gândește cine adună cele 50+1 de voturi în parlament.

Chiril Moțpan: „Aceia care gândesc așa nu cred eu că fac cel mai bun lucru. Mai important este acuma nu câte voturi o să ai în parlamentul viitor, dar ce se întâmplă cu țara asta astăzi, mâine. Avem 50 % de infectați – Dvs. înțelegeți ce este aceasta? Toată Europa e în carantină, numai Moldova... nunți a mai rămas să facem. Aproape zilnic 30-40 % de oameni infectați cu virusul ăsta, e dramatic. Economia țării e la pământ. Fermierii, mâine-poimâine, or să iasă din nou cu tractoarele în stradă, ei au nevoie de sprijinul statului, de guvern, care să le acorde subvențiile respective, să rezolve problemele acestora. Și nu numai despre ei este vorba. Se vorbește că am putea ajunge în impasul de a nu mai putea oferi pensii. Da eu am vrut să vă mai spun un lucru, la subiectul veteranilor.

Ministerul de Interne a pornit o campanie întreagă de pedepsire a veteranilor care pe 16 iulie au participat la acele manifestații. Zeci de dosare contravenționale, zeci de amenzi achitate. Chiar astăzi sau mâine sunt invitați iarăși la Buiucani, la poliție, la judecătorie. Ministerul de Interne continuă să instrumenteze dosare. Eu am făcut, după evenimentele din 16 iulie, un demers la Procuratura Generală să pornească un dosar penal pe angajații MAI care și-au depășit atribuțiile de serviciu în acea situație. Toată lumea care a fost reținută atunci și au nimerit în vizorul poliției s-au trezit astăzi cu dosare contravenționale. A fost până și un dosar penal pornit, dar clasat ulterior. Și ei aleargă prin judecăți acuma, ne telefonează. Ce se întâmplă, domnilor? Niște oameni necăjiți, fără pensii, fără salarii, sunt terorizați de instituțiile de drept ale statului – și în primul rând face asta Ministerul de Interne. Pe acestă cale, încă o dată, solicit ministrului de interne, instituțiilor respective, procuraturii să supravegheze acest proces și să facă tot posibilul pentru a-i lăsa pe veterani să-și trăiască zilele, câte le-au mai rămas, în liniște și supravegheați de lege dar nu terorizați de lege.”